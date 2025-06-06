Найкращі готелі Сицилії: 7 розкішних ідей для крутих пригод

Сицилія – фантастичний острів у Середземному морі, розташований у південно-західній частині Італії. Він славиться своїми білосніжними піщаними пляжами, бірюзовими водами для купання та цікавими історичними пам’ятками. З оливковими гаями та пишними виноградниками острів гармонійно поєднує грецьку, італійську та візантійську архітектуру. Він обіцяє розкрити мандрівникам безліч таємниць із туманного минулого. Атмосфера величної сили в екзотичному природному куточку острова огорнута мальовничою горою Етна з дуже активним вулканом.

Ми підготували огляд найкращих готелів Сицилії з шикарними інтер’єрами та королівською кухнею. Вони ідеально підходять для пляжного відпочинку та веселих активностей. Наш список включає як невеликі бутік-готелі, так і вражаючі вілли з елітним сервісом.

Palazzo Previtera, Лінгуаглосса

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (5 із 5)

Palazzo Previtera, найкращий готель для проживання на Сицилії, розташований у чарівному селі Лінгуаглосса біля підніжжя величної Етни. Понад 300 років цей розкішний будинок зберігає традиції сім’ї Альфіо. Його представники наполегливо працювали, щоб цей простір уособлював бездоганний стиль і найкращі традиції італійської гостинності.

Готель пропонує просторі номери з елегантними інтер’єрами та практичними зручностями. Мандрівники почуваються максимально комфортно та розслаблено завдяки наявності основних зручностей, зокрема:

Безкоштовний Wi-Fi та спліт-система.

Кухонне приладдя та техніка: тостери, духовки, холодильники, чайники та кавомашини.

Пральні машини, фени та персоналізовані засоби для догляду за обличчям і тілом.

Розкішні люкси з видом на гори мають просторі вітальні та кухонні зони. Білосніжна постільна білизна та рушники створюють відчуття ідеальної свіжості та домашнього затишку.

Талановиті кулінари з любов’ю готують для гостей чудові сніданки у форматі шведського столу. Багато мандрівників віддають перевагу континентальним сніданкам із великою кількістю апетитних салатів, закусок і випічки.

Palazzo Previtera заслужено входить до топ-10 готелів Сицилії. Це справжній казковий куточок, прикрашений мальовничим ботанічним садом із чудовими квітами та деревами. "Дружні сусіди" – столітні вишні, сицилійський франжипані, арабський жасмин і божественний лотос – ростуть поблизу. Почесне місце в саду займають елегантні троянди з унікальними відтінками та ароматами. Ви можете насолоджуватися смаком бадьорої кави з вершковим тортом, милуючись зачаровуючими краєвидами вулкана на балконі. Така сторінка вашого життя буде просто ідеальною.

Palazzo Previtera пропонує гостям розкішні сніданки у форматі шведського столу. Джерело: Freepik

Багатьох, напевно, уже зацікавило питання: чим зайнятися в готелі, щоб прикрасити дозвілля яскравими враженнями? Тут також є безліч варіантів для насиченого відпочинку:

Добре обладнаний фітнес-зал завжди вітає відвідувачів, які дбають про свою фігуру. Досвідчені інструктори пропонують заняття з йоги та аеробіки.

Якщо ви заряджаєтеся енергією на свіжому повітрі, орендуйте велосипеди та проведіть день, оглядаючи пам’ятки.

Зима тут також не нудна. Готель пропонує лижі та лижні абонементи для захоплюючої їзди.

Любителі яскравих екскурсій можуть вирушити в поїздку на острів Ізола-Белла, що неподалік від готелю, або покататися на канатній дорозі в Таорміні.

Ціна Palazzo Previtera запрошує всіх у світ розкоші та комфорту за смішно низькою ціною – лише £146 за ніч.

Вебсайт: https://www.palazzoprevitera.com/

Адреса: Via D. Alighieri, 24, 95015 Linguaglossa CT, Італія

Телефон: +39 329 687 6373

Villa Igiea, Hotel Rocco Forte, Палермо

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Експерти з подорожей часто називають Rocco Forte найкращим готелем для проживання на Сицилії, і не дарма. Незважаючи на близькість до центру жвавого Палермо, заклад має унікальну атмосферу, характерну для відокремлених райських куточків.

Готель пройшов ретельну реконструкцію, і в 2021 році представив мандрівникам оновлений вигляд. Його світлі номери зі смаком мебльовані стильними меблями та вишуканими елементами декору. Дизайн інтер’єру можна охарактеризувати кількома тезами:

Усі люкси кардинально відрізняються один від одного, кожен має власний стиль. Номери оформлені в певній кольоровій гамі, яка одразу розташовує до себе та допомагає налаштуватися на чудовий відпочинок.

Інтер’єри вдало доповнюють тематику морських портів, розташованих поблизу, тому тут вітається використання різних відтінків синього – від ніжного місячного до насиченого волошкового.

Дизайнери закладу віддають перевагу витонченому стилю ар-нуво з грайливими фресками та масивними сходами.

Цей чудовий готель Сицилії має просторий тренажерний зал, масажні кабінети та солярій. Ресторан Rocco Forte Villa Igiea пропонує чудові сицилійські спеціалітети з акцентом на страви зі свіжовиловленої риби.

Жива музична супровід додає особливого шарму та романтики обідам і вечерям. Туристи залишають особисті автомобілі на безкоштовній парковці.

Ціна Готель запрошує провести королівську ніч лише за £472.

Вебсайт: https://www.roccofortehotels.com/

Адреса: Via Belmonte, 43, 90142 Palermo PA, Італія

Телефон: +39 091 631 2111

Il San Corrado di Noto, Валь-ді-Ното

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.9 із 5)

Одним із найкращих місць для проживання на острові Сицилія є готель Il San Corrado di Noto. Він збуджений із молочного каменю та занурений у пишні сади з оливковими деревами та ароматними клумбами.

Мандрівників тепло зустрічають розкішні вілли з величезними ліжками та приватними басейнами. Ванні кімнати з мармуровою обробкою створені для справжнього релаксу в розкішному оточенні. Апетитна їжа – це окрема строфа про ідеальну відпустку в чудовому готелі на Сицилії. Для гостей за лічені хвилини готують лобстера та пікантні пасти тальятелле. Келих білого вина Tasca D’Almerita або Il San Corrado стане чудовим доповненням до вишуканого обіду чи вечері.

Переваги готелю:

Ресторан із вишуканою кухнею та теплою атмосферою.

Фітнес-зона з функціональними тренажерами.

Оздоровчий центр із джакузі та сауною.

Затишний бар і лаундж для спокійного дозвілля в компанії приємних співрозмовників і яскравих коктейлів. Десерти в Il San Corrado di Noto тішать гостей. Джерело: Freepik

До стандартних переваг розкішних готелів належать безкоштовний Wi-Fi, трансфер до аеропорту та доставка напоїв і вишуканої їжі прямо в номер. За бажання можна пограти в теніс, більярд або покататися на велосипеді мальовничою сільською місцевістю Валь-ді-Ното.

Ціна Для проживання в Il San Corrado di Noto не потрібен статок – одна ніч тут коштує £496.

Вебсайт: https://ilsancorradodinoto.com/

Адреса: Contrada Belludia SP51, 96017 Noto SR, Італія

Телефон: +39 0931 184 2020

Parco dei Sesi, Пантеллерія

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.1 із 5)

Список найкращих готелів увінчує Parco dei Sesi, розташований на острові Пантеллерія в мальовничій зоні археологічного парку. Відпочивальники надихаються магічними краєвидами з балконів і вікон готелю, адже лише за 200 метрів від нього простягається безкрає море з бірюзовими водами.

На даху готелю з марокканськими пуфами гості насолоджуються вишуканими коктейлями та неквапливими бесідами в трохи екстремальній обстановці. Parco dei Sesi одразу впізнається за такими особливостями:

Гостям пропонуються затишні та світлі номери з мінімалістичними інтер’єрами, натхненними пейзажами острова.

Завдяки переважному використанню натуральних необроблених матеріалів дизайнерам вдалося створити унікальну атмосферу, що викликає думки про тепло та домашній комфорт.

Усередині ви не знайдете звичних телевізорів і Wi-Fi, але це хитрий задум власників. У таких умовах мандрівники не відволікаються ні на що від відпочинку в чистому вигляді, без шкідливих домішок міського життя.

Харчування також продумане до дрібниць. Гостей запрошують на дружні обіди та вечері за довгим столом в атмосфері невимушеного спілкування та веселощів.

Ціна У Parco dei Sesi мандрівники бронюють номери за дуже розумною вартістю: від 200 євро за ніч. Приїжджайте сюди, щоб відпочити фізично та оновитися духовно.

Вебсайт: https://www.parcodeisesi.com/

Адреса: Strada perimetrale Ovest 95, 91017 Pantelleria TP, Італія

Телефон: +39 379 186 4567

Belmond Grand Hotel Timeo, Таорміна

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Давайте разом дослідимо нову перлину для відпустки туристів, яка по праву входить до найпопулярніших готелів Сицилії. Вона розташована в гостинній Таорміні та гордо носить назву Belmond Grand Hotel Timeo.

Номери готелю оснащені зручностями, які високо цінують мандрівники:

Затишні люкси прикрашені багатими шпалерами, а ванні кімнати – ефектною мармуровою обробкою.

Гості почуваються комфортно завдяки кондиціонерам, міні-сейфам, безкоштовному Wi-Fi та супутниковому телебаченню.

Проживання гармонійно доповнюють затишні тераси, залиті сонцем. Шикарні краєвиди на сад і море додають шарму відпустці.

Шеф-кухарі ресторану з зіркою Мішлен балують гостей ароматною випічкою, м’ясними делікатесами та салатами зі свіжими овочами. Тут акцент зроблено на сицилійській і середземноморській кухні. Кулінарні шедеври з морепродуктів поза конкуренцією. Відпочивальники насолоджуються дивовижним шведським столом із багатим асортиментом страв і напоїв.

Дозвілля в Belmond Timeo обіцяє бути насиченим і повноцінним:

Є басейн, а багаторівневі сади з пальмами, магноліями та кипарисами запрошують розвіяти сумні думки.

Бар Literary Terrace запрошує скуштувати фірмові коктейлі та десерти.

Мандрівники із задоволенням відвідують оздоровчий центр із сауною, турецькою лазнею, тренажерним залом і масажним кабінетом.

До приватного пляжу готелю можна дістатися за допомогою безкоштовного трансферу. За потреби гості можуть замовити транспорт до аеропорту чи залізничного вокзалу. Belmond Grand Hotel Timeo має власний приватний пляж із мальовничими краєвидами. Джерело: Freepik

Ціна За лише £327 за ніч гості отримують повний список зручностей і послуг, гідних королів.

Вебсайт: https://www.belmond.com/

Адреса: Via Teatro Greco, 59, 98039 Taormina ME, Італія

Телефон: +39 0942 627 0200

Hotel Signum, Мальфа

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.3 із 5)

А тепер ми хотіли б запропонувати вам найкраще місце для проживання на острові Сицилія, якщо ваша душа прагне свята та тихого комфорту. Це Hotel Signum, розташований у мальовничому природному куточку рибальського села біля підніжжя величної Етни. Його номери з кондиціонерами та мінібарами майстерно мебльовані антикварними меблями з червоного дерева.

Обіди та вечері проходять на мальовничій терасі готелю. Спробуйте майстерно приготованого морського їжака з повітряним картопляним пюре та тушкованою капустою, щоб відчути кулінарне блаженство.

Готель пропонує відкритий басейн і оздоровчий спа-центр, а також окремі номери для некурців і осіб з обмеженими можливостями.

Ціна Вартість однієї ночі незначна – лише £167 за ніч.

Вебсайт: https://www.hotelsignum.it/

Адреса: Via Scalo, 15, 98050 Malfa Salina ME, Італія

Телефон: +39 090 984 4222

Monaci delle Terre Nere, Національний парк Етна

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Найкращі готелі для відвідування на Сицилії часто розташовані в незвичайних місцях, як-от еко-винний курорт Monaci delle Terre Nere. Цей заклад зведений на місці стародавнього монастиря XVII століття, на висоті 500 метрів над рівнем моря. Він оточений пишною екзотичною зеленню та виноградниками. Готель займає величезну площу: 25 гектарів упорядкованої території.

Граціозно оформлені номери прикрашені елегантними деталями: дерев’яними балками або кам’яними стінами. Вікна та балкони номерів відкривають приголомшливі краєвиди на спокійне море, сад і гору Етна.

Подаються різноманітні сніданки у форматі шведського столу, приготовані зі свіжих фермерських продуктів. На прилеглій території готелю вирощують понад 100 сортів фруктів, які слугують барвистою окрасою обіднього столу. Відпочивальники не перестають дивуватися яскравим смакам вина з власного винного льоху.

Якщо є бажання прилетіти до Monaci delle Terre Nere повітряним транспортом, це цілком реально. Готель має зручну посадкову зону для гелікоптерів. Найближчий пляж розташований лише за 20 хвилин їзди від готелю, разом із мальовничим узбережжям моря.

Ціна За затишну ночівлю в готелі вам знадобиться лише £480.

Вебсайт: https://www.monacidelleterrenere.it/

Адреса: Via Monaci, Via Pietralunga, sn, 95019 Zafferana Etnea CT, Італія

Телефон: +39 095 708 3638

Ми із задоволенням склали для вас огляд найкращих готелів Сицилії, щоб ви могли обрати найкраще місце для відпустки серед гідних варіантів. Відпочинок на цьому екзотичному острові вирізняється різноманітністю розваг і вишуканістю емоцій. Ми впевнені, що вам сподобається щирий темперамент Сицилії з пікантною південною ноткою.