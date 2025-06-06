Сяюча Сент-Люсія: 7 найкращих готелів для проживання без надмірних витрат
Сент-Люсія, ніжний діамант Карибського моря, запрошує мандрівників у світ смарагдових тропічних лісів і бурхливих водоспадів. Вона вражає туристів своїм спокійним узбережжям, оточеним кокосовими пальмами, та величезними какао-плантаціями. Втечіть від міської метушні та відпочиньте по-королівськи. Найкращі готелі Сент-Люсії з автентичними інтер’єрами та екзотичним декором пропонують ідеальні місця для проживання. Ви можете обрати, де зупинитися: у розкішному бутік-палаці на мальовничому пагорбі чи в затишному готелі, оформленому в стилі модних дизайнерських трендів.
Наша команда склала список ТОП-місць для проживання в Сент-Люсії, які пропонують першокласний сервіс у райських локаціях. Тут відчувається злиття кількох культур із оригінальною архітектурою, смачною їжею та шаленими розвагами. Відпочивальників надихають екскурсії на автомобілях, романтичні подорожі на каяках і занурення у фантастичний світ коралових рифів із барвистими підводними мешканцями.
Sugar Beach, Viceroy Resort
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)
Відгуки про чудові готелі Сент-Люсії часто прикрашає Sugar Beach із розкішними номерами та чарівними краєвидами на величні Пітони та блакитну затоку з білосніжними піщаними пляжами. Гостей зустрічають у шикарних номерах із молочно-білими стінами та ідеально рівними підлогами, що відбивають світло. Світла кольорова гама переважає в усіх номерах, щоб підтримувати відчуття свіжості та легкості.
Вибір житла тут справді чудовий:
- Просторі номери з вільним плануванням, елегантними меблями та ванними кімнатами з фенами, халатами та туалетно-косметичними засобами.
- Шикарні вілли з королівськими інтер’єрами та приватними басейнами.
- Затишні бунгало з домашнім теплом за кілька кроків від бірюзового моря.
Розваги для захоплюючого дозвілля в цьому чудовому готелі Сент-Люсії різноманітні: від уроків віндсерфінгу та катання на велосипедах Schiller до прогулянок у національному морському заповіднику. Також приємно спостерігати за підводними "мешканцями": веселими скатами, швидкими вуграми та екзотичними рибами фугу.
Готель пропонує фітнес-зал із тренажерами та спа-центр, де можна дізнатися секрети справжнього релаксу під час омолоджуючих процедур для обличчя та тіла.
Крім розкішного списку зручностей і послуг, готель має вигідне розташування:
- Мальовничий водоспад Токай і оксамитовий пляж Sugar Beach, створений для п’янкого відпочинку біля бірюзових вод.
- Якщо вас заряджають шикарні природні пейзажі, відвідайте маєток Soufriere Diamond із його екзотичною рослинністю.
- Якщо хочете нових пригод із чудовою їжею, завітайте до ресторану з розкішним дегустаційним меню. Багато закоханих пар приїжджають сюди для незабутніх весільних церемоній.
Ціна Sugar Beach запрошує зайняти двомісний номер із ексклюзивними зручностями за дуже розумною ціною від £465.
Вебсайт: https://www.viceroyhotelsandresorts.com/
Адреса: Val Des Pitons Forbidden Beach La Baie de Silence, Сент-Люсія
Телефон: +1 758-456-8000
Cap Maison, Cap Estate
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)
Cap Maison, найкращий готель для проживання в Сент-Люсії, розташований над мальовничою затокою Смутглерс. Він є улюбленцем північної частини острова, зокрема міста Cap Estate. Життя для гостей готелю нагадує дику казку з пишними екзотичними садами та бірюзовими басейнами, яскравими верандами та чарівними клумбами. Тут є 49 номерів і вілл з оригінальними елементами інтер’єру: білосніжними арками, червоно-коричневими терасами та розписаними вручну плитками. Люкси Oceanview Villa мають приватні басейни та тераси на даху для романтичних посиденьок під зірками.
Ресторани Cap Maison також уміють дивувати:
- The Cliff at Cap пропонує вишукану кухню, що гармонізує місцеві та французькі страви. Відпочивальники насолоджуються смаком м’ясних делікатесів із соковитими овочами та ароматними соусами.
- Rock Maison оригінальний у всьому, від дизайну до шикарного асортименту їжі та напоїв.
- The Naked Fisherman із чудовими традиційними та міжнародними стравами, від яких у гостей течуть слинки. Уявіть, як ви кусаєте соковиту курку на грилі та запиваєте її автентичним ромовим дайкірі. Це як епізод крутого фільму з найкращими пейзажами.
Дозвілля в готелі ніколи не буває нудним завдяки спа-центру з оздоровчими процедурами та тренажерному залу з найновішим обладнанням. Заняття йогою з досвідченим інструктором дуже популярні серед відпочивальників. За бажання можна відвідати гольф-клуб Сент-Люсії, розташований неподалік.
Ціна Готель пропонує ночівлю лише за £538.
Вебсайт: https://capmaison.com/
Адреса: Building 1, Smuggler’s Cove, Сент-Люсія
Телефон: +1 800-331-2713
Jade Mountain
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)
Експерти з подорожей завжди включають Jade Mountain Resort із елітними зручностями до своїх списків. Його номери, які тут називають святилищами, оснащені стильними меблями, холодильниками та мінібарами. Завдяки безкоштовному Wi-Fi гості завжди можуть залишатися на зв’язку із зовнішнім світом. Соковитою родзинкою готелю є тераса на даху. Це ідеальне місце, щоб насолоджуватися панорамними краєвидами, гідними обкладинок туристичних журналів.
Jade Mountain Resort пропонує гостям різноманітні варіанти дозвілля:
- Купання в блакитних водах басейну допомагає відчути приємну прохолоду в спекотні літні дні.
- Підтримання форми та тонусу в фітнес-центрі.
- На території готелю є бар, який водночас виконує роль затишного лаунджу.
Апетитні сніданки, що подаються в готелі, допомагають відчути переваги безтурботного життя в екзотичному куточку. Гостям доступні безкоштовна парковка, послуги консьєржа та обслуговування номерів.
Неподалік від готелю розташований історичний пригодницький парк Morne Coubaril – чудове місце для веселого проведення часу. Якщо душа прагне нестримних емоцій, відвідайте знаменитий водоспад Soufriere Toraille, водоспади Diamond і ботанічний сад Diamond Falls. Найкращий гастрономічний досвід можна отримати в ресторані The Mango Tree, розташованому поруч із готелем.
Ціна Ви можете подарувати собі всю розкіш Jade Mountain Resort від £2,486 за ніч.
Вебсайт: https://www.jademountain.com/
Адреса: VW7F+GG3, Mamin, Сент-Люсія
Телефон: +1 800-223-1108
Rabot Hotel
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)
Тепер зазирнемо до найкращого готелю для проживання в Сент-Люсії, який носить назву Rabot. Він запрошує мандрівників зануритися в магічний світ шоколаду.
Мандрівники обирають затишні номери між простими та делюкс-лоджами з просторими кімнатами та приватними верандами. Це ідеальне місце, щоб насолоджуватися чарівними краєвидами мальовничого оточення. Туристи почуваються затишно та комфортно завдяки душевній атмосфері, пронизаній ніжними ароматами какао.
Тема темного шоколаду простежується в усьому:
- Для гостей підготовлені просторі номери у формі коконів із темно-коричневими стінами.
- Навіть бірюзовий басейн облицьований темним кварцовим каменем, що створює ілюзію схожості з улюбленими ласощами дітей і дорослих.
- Майстри спа-центру використовують какао-масло для глибоких масажів і корисних процедур для обличчя та тіла.
- Гості можуть вирушити на екскурсію мальовничими какао-гаями та зробити власні шоколадні плитки зі свіжих какао-бобів.
Ресторан Rabot із відкритою терасою пропонує розкішні делікатеси, покриті какао, та ароматні шоколадні канеллоні. У Cacao Bar подають дайкірі з унікальними шоколадними смаками та ніжний коктейль калипсо.
Ціна Rabot Hotel пропонує номери за помірною ціною від £507.
Вебсайт: https://www.hotelchocolat.com/uk/rabothotel.html
Адреса: Rabot Estate, Soufriere, Сент-Люсія
Телефони: +1 758-459-7966, +1 758-459-7973
Body Holiday
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)
Ще одне ТОП-місце для відпочинку в Сент-Люсії з прекрасною назвою Body Holiday розташовано в північній частині острова в мальовничій зоні Cap Estate. Це казковий "острів" щастя, де акцент зроблено на здоровому харчуванні та омолодженні.
У комфортних номерах із елегантними меблями та кондиціонерами відпочивальники почуваються максимально розслабленими. Тут немає часу для смутку та нудьги завдяки безлічі варіантів для корисного та насиченого дозвілля:
- Тренування у фітнес-центрі з індивідуальними вправами.
- Спа-центр із терапевтичними масажами та косметичними процедурами.
- Плавання в бірюзовому басейні.
- Любителі активного відпочинку, адреналіну та яскравих емоцій із задоволенням обирають вітрильний спорт, уроки фехтування та велопрогулянки тропічною місцевістю.
Wellness Café у Body Holiday Hotel пропонує чудові коктейлі та закуски, м’ясні та рибні делікатеси. Гості в захваті від пекінської качки з дивовижним букетом спецій і приправ. Тут подають смачні сніданки у форматі шведського столу з великою кількістю фруктів і хрусткої випічки.
Ціна Готель пропонує двомісний номер із повним пакетом "все включено" за доступною ціною від £500.
Вебсайт: https://www.thebodyholiday.com/
Адреса: Cariblue Beach, Cap Estate, Сент-Люсія
Телефон: +1 758-457-7800
Windjammer Landing
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)
Багато найкращих готелів Сент-Люсії розташовані на північному узбережжі острова, як-от розкішний Windjammer Landing. Він розкинувся на 65 акрах чарівної території з екзотичною рослинністю. Прекрасні вілли готелю з яскравими кольоровими дахами рівномірно розподілені вздовж мальовничого пагорба.
Це популярне місце для сімей, оскільки готель має дитячий клуб Jacquot Kids Club для дітей від 4 до 12 років. Тут проводять захоплюючі заходи на певні теми, які приносять молодим мандрівникам багато радості та щастя. Підлітки також можуть весело провести час, відвідуючи вечори біля вогнища, караоке та водні види спорту в клубі для підлітків.
Дорослі із задоволенням відвідують Serenity Spa із басейном і масажним кабінетом. Готель пропонує косметичні процедури, зокрема ароматерапію, очищення шкіри та обгортання. За бажання доступна парна.
П’ять ресторанів готелю пропонують смачні меню зі свіжими овочевими салатами та спеціалітетами з морепродуктів. Кожен може скористатися послугою замовлення смачних страв і напоїв прямо в номер.
Ціна Двомісний номер можна зайняти за доступною ціною від £399.
Вебсайт: https://www.windjammer-landing.com/
Адреса: 1504 Castries Labrelotte Bay, Сент-Люсія
Телефон: +1 877-522-0722
Ladera
⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)
Ladera Resort можна сміливо включити до списку найкращих готелів для проживання в Сент-Люсії завдяки королівському сервісу та багатому переліку зручностей. Він розташований на об’єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на висоті 1000 футів над рівнем моря. Це місце дозволяє мандрівникам милуватися шармом "близнюків" Пітонів і блакитною гладдю Карибського моря.
Ця локація ідеальна для романтиків, які шукають затишний притулок у лоні незайманої природи. Власник Ралф Гупер доклав чимало зусиль, щоб збудувати лоджі в стилі Робінзона Крузо, наголошуючи на використанні натуральних матеріалів, таких як камінь і дерево.
Іноді приємно загубитися серед пишних тропічних рослин із пальмами та бугенвіліями на кілька днів, не відповідаючи на дзвінки та не думаючи про повсякденне життя. І Ladera Resort може тихо реалізувати це бажання. Його люкси мають просторі тераси для насолоди навколишніми пейзажами та заходами сонця з червоно-помаранчевим сяйвом.
У ресторані готелю панує привітна атмосфера, а ніс лоскочуть дивовижні аромати делікатесів, приготованих із любов’ю для гостей:
- Спробуйте овочеву запіканку по-креольськи та курячі ковбаски, щоб дізнатися всі секрети місцевої кухні.
- А якщо ви не можете жити без європейських кулінарних шедеврів, побалуйте себе яйцями Бенедикт і пишними булочками з кремом.
Спа-центр Ti Kai Posé Ladera дарує гостям рідкісну можливість поплавати в мінеральних басейнах і відчути переваги масажів гарячими вулканічними каменями.
Готель може вільно "похвалитися" зручним розташуванням:
- Сірчані джерела знаходяться за кілька хвилин.
- До пляжу Sugar Beach можна швидко дістатися за допомогою безкоштовного трансферу.
- За бажання мандрівники можуть організувати прогулянку до маєтку Morne Coubaril, яскравої пам’ятки Суфрієра.
- Нові гастрономічні враження чекають у Martha’s Tables, Boucan Restaurant & Bar by Hotel Chocolat, The Mango Tree, які розташовані неподалік.
Ціна Ночівля в люксі коштує від £1,525, але яскраві емоції від перебування в цій магічній локації точно того варті.
Вебсайт: https://www.ladera.com/
Адреса: Rabot Estate Soufriere Post Office Jalousle, Сент-Люсія
Телефон: +1 758-459-6600
Ми із задоволенням склали для вас огляд крутих місць для проживання в Сент-Люсії. Сподіваємося, наші поради допоможуть вам весело провести відпустку в одному з райських куточків світу без великих фінансових витрат.
Нехай ваша подорож буде такою ж яскравою та незабутньою, як ніжні заходи сонця на блакитних берегах Карибського моря!