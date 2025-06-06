Сяюча Сент-Люсія: 7 найкращих готелів для проживання без надмірних витрат

Сент-Люсія, ніжний діамант Карибського моря, запрошує мандрівників у світ смарагдових тропічних лісів і бурхливих водоспадів. Вона вражає туристів своїм спокійним узбережжям, оточеним кокосовими пальмами, та величезними какао-плантаціями. Втечіть від міської метушні та відпочиньте по-королівськи. Найкращі готелі Сент-Люсії з автентичними інтер’єрами та екзотичним декором пропонують ідеальні місця для проживання. Ви можете обрати, де зупинитися: у розкішному бутік-палаці на мальовничому пагорбі чи в затишному готелі, оформленому в стилі модних дизайнерських трендів.

Наша команда склала список ТОП-місць для проживання в Сент-Люсії, які пропонують першокласний сервіс у райських локаціях. Тут відчувається злиття кількох культур із оригінальною архітектурою, смачною їжею та шаленими розвагами. Відпочивальників надихають екскурсії на автомобілях, романтичні подорожі на каяках і занурення у фантастичний світ коралових рифів із барвистими підводними мешканцями.

Sugar Beach, Viceroy Resort

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Відгуки про чудові готелі Сент-Люсії часто прикрашає Sugar Beach із розкішними номерами та чарівними краєвидами на величні Пітони та блакитну затоку з білосніжними піщаними пляжами. Гостей зустрічають у шикарних номерах із молочно-білими стінами та ідеально рівними підлогами, що відбивають світло. Світла кольорова гама переважає в усіх номерах, щоб підтримувати відчуття свіжості та легкості.

Вибір житла тут справді чудовий:

Просторі номери з вільним плануванням, елегантними меблями та ванними кімнатами з фенами, халатами та туалетно-косметичними засобами.

Шикарні вілли з королівськими інтер’єрами та приватними басейнами.

Затишні бунгало з домашнім теплом за кілька кроків від бірюзового моря.

Розваги для захоплюючого дозвілля в цьому чудовому готелі Сент-Люсії різноманітні: від уроків віндсерфінгу та катання на велосипедах Schiller до прогулянок у національному морському заповіднику. Також приємно спостерігати за підводними "мешканцями": веселими скатами, швидкими вуграми та екзотичними рибами фугу.

Готель пропонує фітнес-зал із тренажерами та спа-центр, де можна дізнатися секрети справжнього релаксу під час омолоджуючих процедур для обличчя та тіла.

Крім розкішного списку зручностей і послуг, готель має вигідне розташування:

Мальовничий водоспад Токай і оксамитовий пляж Sugar Beach, створений для п’янкого відпочинку біля бірюзових вод.

Якщо вас заряджають шикарні природні пейзажі, відвідайте маєток Soufriere Diamond із його екзотичною рослинністю.

Якщо хочете нових пригод із чудовою їжею, завітайте до ресторану з розкішним дегустаційним меню. Багато закоханих пар приїжджають сюди для незабутніх весільних церемоній.

Ціна Sugar Beach запрошує зайняти двомісний номер із ексклюзивними зручностями за дуже розумною ціною від £465.

Вебсайт: https://www.viceroyhotelsandresorts.com/

Адреса: Val Des Pitons Forbidden Beach La Baie de Silence, Сент-Люсія

Телефон: +1 758-456-8000

Cap Maison, Cap Estate

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Cap Maison, найкращий готель для проживання в Сент-Люсії, розташований над мальовничою затокою Смутглерс. Він є улюбленцем північної частини острова, зокрема міста Cap Estate. Життя для гостей готелю нагадує дику казку з пишними екзотичними садами та бірюзовими басейнами, яскравими верандами та чарівними клумбами. Тут є 49 номерів і вілл з оригінальними елементами інтер’єру: білосніжними арками, червоно-коричневими терасами та розписаними вручну плитками. Люкси Oceanview Villa мають приватні басейни та тераси на даху для романтичних посиденьок під зірками.

Ресторани Cap Maison також уміють дивувати:

The Cliff at Cap пропонує вишукану кухню, що гармонізує місцеві та французькі страви. Відпочивальники насолоджуються смаком м’ясних делікатесів із соковитими овочами та ароматними соусами.

пропонує вишукану кухню, що гармонізує місцеві та французькі страви. Відпочивальники насолоджуються смаком м’ясних делікатесів із соковитими овочами та ароматними соусами. Rock Maison оригінальний у всьому, від дизайну до шикарного асортименту їжі та напоїв.

оригінальний у всьому, від дизайну до шикарного асортименту їжі та напоїв. The Naked Fisherman із чудовими традиційними та міжнародними стравами, від яких у гостей течуть слинки. Уявіть, як ви кусаєте соковиту курку на грилі та запиваєте її автентичним ромовим дайкірі. Це як епізод крутого фільму з найкращими пейзажами.

Дозвілля в готелі ніколи не буває нудним завдяки спа-центру з оздоровчими процедурами та тренажерному залу з найновішим обладнанням. Заняття йогою з досвідченим інструктором дуже популярні серед відпочивальників. За бажання можна відвідати гольф-клуб Сент-Люсії, розташований неподалік.

Ціна Готель пропонує ночівлю лише за £538.

Вебсайт: https://capmaison.com/

Адреса: Building 1, Smuggler’s Cove, Сент-Люсія

Телефон: +1 800-331-2713

Jade Mountain

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.7 із 5)

Експерти з подорожей завжди включають Jade Mountain Resort із елітними зручностями до своїх списків. Його номери, які тут називають святилищами, оснащені стильними меблями, холодильниками та мінібарами. Завдяки безкоштовному Wi-Fi гості завжди можуть залишатися на зв’язку із зовнішнім світом. Соковитою родзинкою готелю є тераса на даху. Це ідеальне місце, щоб насолоджуватися панорамними краєвидами, гідними обкладинок туристичних журналів.

Jade Mountain Resort пропонує гостям різноманітні варіанти дозвілля:

Купання в блакитних водах басейну допомагає відчути приємну прохолоду в спекотні літні дні.

Підтримання форми та тонусу в фітнес-центрі.

На території готелю є бар, який водночас виконує роль затишного лаунджу. Jade Mountain Resort – яскрава перлина Сент-Люсії. Джерело: Freepik

Апетитні сніданки, що подаються в готелі, допомагають відчути переваги безтурботного життя в екзотичному куточку. Гостям доступні безкоштовна парковка, послуги консьєржа та обслуговування номерів.

Неподалік від готелю розташований історичний пригодницький парк Morne Coubaril – чудове місце для веселого проведення часу. Якщо душа прагне нестримних емоцій, відвідайте знаменитий водоспад Soufriere Toraille, водоспади Diamond і ботанічний сад Diamond Falls. Найкращий гастрономічний досвід можна отримати в ресторані The Mango Tree, розташованому поруч із готелем.

Ціна Ви можете подарувати собі всю розкіш Jade Mountain Resort від £2,486 за ніч.

Вебсайт: https://www.jademountain.com/

Адреса: VW7F+GG3, Mamin, Сент-Люсія

Телефон: +1 800-223-1108

Rabot Hotel

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Тепер зазирнемо до найкращого готелю для проживання в Сент-Люсії, який носить назву Rabot. Він запрошує мандрівників зануритися в магічний світ шоколаду.

Мандрівники обирають затишні номери між простими та делюкс-лоджами з просторими кімнатами та приватними верандами. Це ідеальне місце, щоб насолоджуватися чарівними краєвидами мальовничого оточення. Туристи почуваються затишно та комфортно завдяки душевній атмосфері, пронизаній ніжними ароматами какао.

Тема темного шоколаду простежується в усьому:

Для гостей підготовлені просторі номери у формі коконів із темно-коричневими стінами.

Навіть бірюзовий басейн облицьований темним кварцовим каменем, що створює ілюзію схожості з улюбленими ласощами дітей і дорослих.

Майстри спа-центру використовують какао-масло для глибоких масажів і корисних процедур для обличчя та тіла.

Гості можуть вирушити на екскурсію мальовничими какао-гаями та зробити власні шоколадні плитки зі свіжих какао-бобів.

Ресторан Rabot із відкритою терасою пропонує розкішні делікатеси, покриті какао, та ароматні шоколадні канеллоні. У Cacao Bar подають дайкірі з унікальними шоколадними смаками та ніжний коктейль калипсо.

Ціна Rabot Hotel пропонує номери за помірною ціною від £507.

Вебсайт: https://www.hotelchocolat.com/uk/rabothotel.html

Адреса: Rabot Estate, Soufriere, Сент-Люсія

Телефони: +1 758-459-7966, +1 758-459-7973

Body Holiday

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.5 із 5)

Ще одне ТОП-місце для відпочинку в Сент-Люсії з прекрасною назвою Body Holiday розташовано в північній частині острова в мальовничій зоні Cap Estate. Це казковий "острів" щастя, де акцент зроблено на здоровому харчуванні та омолодженні.

У комфортних номерах із елегантними меблями та кондиціонерами відпочивальники почуваються максимально розслабленими. Тут немає часу для смутку та нудьги завдяки безлічі варіантів для корисного та насиченого дозвілля:

Тренування у фітнес-центрі з індивідуальними вправами.

Спа-центр із терапевтичними масажами та косметичними процедурами.

Плавання в бірюзовому басейні.

Любителі активного відпочинку, адреналіну та яскравих емоцій із задоволенням обирають вітрильний спорт, уроки фехтування та велопрогулянки тропічною місцевістю. Готель Body Holiday запрошує мандрівників у світ блаженства. Джерело: Freepik

Wellness Café у Body Holiday Hotel пропонує чудові коктейлі та закуски, м’ясні та рибні делікатеси. Гості в захваті від пекінської качки з дивовижним букетом спецій і приправ. Тут подають смачні сніданки у форматі шведського столу з великою кількістю фруктів і хрусткої випічки.

Ціна Готель пропонує двомісний номер із повним пакетом "все включено" за доступною ціною від £500.

Вебсайт: https://www.thebodyholiday.com/

Адреса: Cariblue Beach, Cap Estate, Сент-Люсія

Телефон: +1 758-457-7800

Windjammer Landing

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Багато найкращих готелів Сент-Люсії розташовані на північному узбережжі острова, як-от розкішний Windjammer Landing. Він розкинувся на 65 акрах чарівної території з екзотичною рослинністю. Прекрасні вілли готелю з яскравими кольоровими дахами рівномірно розподілені вздовж мальовничого пагорба.

Це популярне місце для сімей, оскільки готель має дитячий клуб Jacquot Kids Club для дітей від 4 до 12 років. Тут проводять захоплюючі заходи на певні теми, які приносять молодим мандрівникам багато радості та щастя. Підлітки також можуть весело провести час, відвідуючи вечори біля вогнища, караоке та водні види спорту в клубі для підлітків.

Дорослі із задоволенням відвідують Serenity Spa із басейном і масажним кабінетом. Готель пропонує косметичні процедури, зокрема ароматерапію, очищення шкіри та обгортання. За бажання доступна парна.

П’ять ресторанів готелю пропонують смачні меню зі свіжими овочевими салатами та спеціалітетами з морепродуктів. Кожен може скористатися послугою замовлення смачних страв і напоїв прямо в номер.

Ціна Двомісний номер можна зайняти за доступною ціною від £399.

Вебсайт: https://www.windjammer-landing.com/

Адреса: 1504 Castries Labrelotte Bay, Сент-Люсія

Телефон: +1 877-522-0722

Ladera

⭐️⭐️⭐️⭐️ (4.6 із 5)

Ladera Resort можна сміливо включити до списку найкращих готелів для проживання в Сент-Люсії завдяки королівському сервісу та багатому переліку зручностей. Він розташований на об’єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на висоті 1000 футів над рівнем моря. Це місце дозволяє мандрівникам милуватися шармом "близнюків" Пітонів і блакитною гладдю Карибського моря.

Ця локація ідеальна для романтиків, які шукають затишний притулок у лоні незайманої природи. Власник Ралф Гупер доклав чимало зусиль, щоб збудувати лоджі в стилі Робінзона Крузо, наголошуючи на використанні натуральних матеріалів, таких як камінь і дерево.

Іноді приємно загубитися серед пишних тропічних рослин із пальмами та бугенвіліями на кілька днів, не відповідаючи на дзвінки та не думаючи про повсякденне життя. І Ladera Resort може тихо реалізувати це бажання. Його люкси мають просторі тераси для насолоди навколишніми пейзажами та заходами сонця з червоно-помаранчевим сяйвом.

У ресторані готелю панує привітна атмосфера, а ніс лоскочуть дивовижні аромати делікатесів, приготованих із любов’ю для гостей:

Спробуйте овочеву запіканку по-креольськи та курячі ковбаски, щоб дізнатися всі секрети місцевої кухні.

А якщо ви не можете жити без європейських кулінарних шедеврів, побалуйте себе яйцями Бенедикт і пишними булочками з кремом.

Спа-центр Ti Kai Posé Ladera дарує гостям рідкісну можливість поплавати в мінеральних басейнах і відчути переваги масажів гарячими вулканічними каменями.

Готель може вільно "похвалитися" зручним розташуванням:

Сірчані джерела знаходяться за кілька хвилин.

До пляжу Sugar Beach можна швидко дістатися за допомогою безкоштовного трансферу.

За бажання мандрівники можуть організувати прогулянку до маєтку Morne Coubaril, яскравої пам’ятки Суфрієра.

Нові гастрономічні враження чекають у Martha’s Tables, Boucan Restaurant & Bar by Hotel Chocolat, The Mango Tree, які розташовані неподалік.

Ціна Ночівля в люксі коштує від £1,525, але яскраві емоції від перебування в цій магічній локації точно того варті.

Вебсайт: https://www.ladera.com/

Адреса: Rabot Estate Soufriere Post Office Jalousle, Сент-Люсія

Телефон: +1 758-459-6600

Ми із задоволенням склали для вас огляд крутих місць для проживання в Сент-Люсії. Сподіваємося, наші поради допоможуть вам весело провести відпустку в одному з райських куточків світу без великих фінансових витрат.

Нехай ваша подорож буде такою ж яскравою та незабутньою, як ніжні заходи сонця на блакитних берегах Карибського моря!