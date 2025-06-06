Найкращі готелі Апулії, Італія: топ-10 варіантів, щоб насолодитися напоєм на ''підборі'' Італії

"П’ята італійського чобота" – це низка найкращих готелів в Апулії, де ваші мрії про казкову відпустку стають реальністю. Стрімка популярність регіону в 90-х роках змінилася стабільною популярністю сьогодні, і ви можете спокійніше насолоджуватися бірюзовим морем і гілками олив, що звисають, серед затишних і комфортних притулків Апулії.

Стилі італійського затишку значно відрізняються від мальовничих схованок, гідних Instagram. Італійці цінують домашній комфорт навіть із найсучаснішими меблями та інноваційними технологіями. Ви можете зупинитися в маєтку з сільськими інтер’єрами або в розкішній фазенді, але всі місця з нашого списку найкращих готелів в Апулії забезпечують незабутню та смачну відпустку на "п’яті" Італії. Ось наш топ-10 готелів в Апулії, Італія.

1. Hotel La Peschiera, Монополі

Засинайте та прокидайтесь під шелест Адріатичного моря в Апулії. Джерело: https://slh.com/

Перлина узбережжя Монополі не завжди була ексклюзивним місцем для відпочинку в Апулії. Історія La Peschiera почалася з перебудови невеликого рибальського резервуару та пережила багато пригод, щоб постати в найкращому вигляді.

Тони екстер’єрів наповнені піщаними та білими відтінками, створюючи відчуття нескінченного пляжу, в який можна занурити босі ноги. Шелест хвиль ще довго не покидатиме ваші вуха після завершення відпустки.

Ресторан шеф-кухаря Вінченцо Монтанаро пропонує гостям різноманітні делікатеси Адріатики, які подають прямо на терасі, щоб ви могли вдихати морське повітря.

Готель приймає гостей від 10 років і дотримується політики конфіденційності та комфорту для всіх відвідувачів.

Номери виконані в дуже елегантному стилі, де кожен вигин стіни лише підкреслює ексклюзивність. Оберіть номер Sunrise, щоб мати доступ до мальовничих краєвидів, пляжного піску та бірюзового моря, щойно вийшовши на власну терасу.

Територія додатково обладнана басейнами та патіо, де ви щодня насолоджуватиметесь сніданками та обідами.

La Peschiera – один із найкращих готелів для романтичної втечі в Апулії.

2. Hotel Masseria Torre Maizza, Савеллетрі

Ваш причал на узбережжі Адріатики в Апулії, Італія. Джерело: https://www.booking.com/

Розкішна ферма XV століття була перетворена готельною мережею Rocco Forte на ще більш розкішний притулок, у якому вам захочеться зупинитися. Велика територія включає басейни, сад для мальовничих і смачних прогулянок, ресторан і кілька барів, зокрема один на панорамному даху готелю.

Серед зелених газонів готелю ви знайдете гольф-поле та приватний пляжний клуб.

Номери дуже елегантні завдяки дизайнерам і місцевим ремісникам, які створили плитку та багато меблів, включно з плетеними. Тони готелю світлі, з пастельними кольорами, що підкреслюється шаховою підлогою.

Ресторан Carosello пропонує смачний лимонний пиріг і найкращі страви італійської кухні. Вдень насолоджуйтесь баром біля басейну, а ввечері підніміться на дах, щоб помилуватися натхненним краєвидом на 360 градусів, коли сонце сідає за горизонтом Адріатичного моря.

Тренажерний зал готелю розташований просто неба та оснащений усіма найсучаснішими гаджетами. Займайтеся йогою на світанку, щоб зарядитися енергією на день, повний активностей і розваг.

Masseria Torre Maizza – найкраще місце для зупинки в Апулії, Італія.

3. Hotel Borgo San Marco, Фазано

Побілені кімнати для комфортного відпочинку в Апулії, Італія. Джерело: https://www.borgosanmarco.it/

Фортеця, що датується XII століттям, лише 20 років тому стала розкішною віллою на узбережжі Адріатики, зберігши свої стіни та артефакти. Увійшовши до вілли, ви будете вражені стилем сільської розкоші, де кожен об’єкт має значення та призначення. Будівлі оточені оливковим садом, а послуги готелю познайомлять вас із традиціями та культурою цього прибережного регіону.

Планування та інтер’єри дуже незвичайні й нагадують просторі келії з маленькими, але частими вікнами та сучасними дизайнерськими меблями, що є продовженням побілених стін. Сільська автентичність і дух історії трансформувалися в чудову ідею, де відчувається глибока історична ідентичність і багатство спадщини.

Зелені кактуси, розкидані по внутрішніх двориках, квітучі кущі та дерева, що переплітаються вздовж стін, обрамляють простір, дозволяючи вдихати свіже морське повітря. Велика блакитна лагуна посеред саду гармонійно вписується в ландшафт, ніби вона завжди була частиною фортеці. Зелені газони навколо сніжно-білої фортеці пропонують безліч прогулянок і різноманітних активностей.

Побілений ресторан гармонує із загальною атмосферою, підкреслюючи яскравість ваших страв, приготованих на основі місцевої ферми. Шведська лінія сніданків задовольнить як любителів здорового харчування, так і тих, хто любить побалувати себе десертами та пирогами. Замовте обслуговування в номер і почастуйте себе смачним сніданком у ліжку.

Hotel Borgo San Marco – місце для зупинки в Апулії, щоб зануритися в культуру та атмосферу Італії.

4. Castle Elvira, Трепуцці

Замок для королівського відпочинку в Апулії, Італія. Джерело: https://www.castleelvira.com/

Зберігаючи свої історичні пам’ятки, італійці зберігають свою душу. Поблизу Лечче ви знайдете ще один історичний притулок XX століття, який став розкішним місцем для зупинки в Апулії, Італія. Ретельно відреставровані стіни та меблі занурять вас у минуле століття, не позбавляючи сучасних зручностей. Ви можете обрати один із чотирьох люксів у вежі та насолодитися розкішним краєвидом із вікна або зупинитися на двокімнатному люксі з садом, щоб злитися з природою. Що б ви не обрали, ви почуватиметеся королями у власних володіннях.

Замок має великий басейн і джакузі. Безліч сучасних зручностей лише підкреслять ваш королівський статус, а локації викликають захоплення.

Ресторан на даху готелю пропонує не лише традиційну кухню, а й приголомшливі краєвиди на 360 градусів. Спостерігайте за заходом сонця на тлі Адріатичного моря щовечора – такого ви не побачите більше ніде.

Якщо ви хочете зробити свою відпустку осмисленою, усамітненою, приватною та натхненною, Castle Elvira в Апулії – найкраще місце для зупинки.

5. Hotel Masseria Moroseta, Остун

Спокій і відновлення серед оливкових гаїв Апулії, Італія. Джерело: https://www.masseriamoroseta.it/

Сніжна побілка – мабуть, одна з рис, яку італійці пронесли через століття. Вони дивують своєю уявою у виборі партнерів для цього сніжного покриття. На перший погляд, Masseria Moroseta – це досить лаконічний і автентичний простір, де переважає сучасність екстер’єрів та інтер’єрів, близька до лофту. Меблі, що додали віку, посуд і декор із полиць і буфетів прабабусь перетворюють загальну картину на романтичну сільську атмосферу та принцип заміського відпочинку. Про сучасність нагадують лише розетки, деякі лампи та регулярна вода в крані – як гаряча, так і холодна. Усе це лише для того, щоб гармонізувати ваш відпочинок, звільнивши від непотрібного тягаря сучасності, до якого ви повернетеся наприкінці відпустки. А поки у вас є лише можливість розслабитися, прогулюючись оливковими гаями, насолоджуючись великим басейном у дворі та смакуючи вишукану домашню їжу, приготовану на основі власного саду та ферми готелю.

Забронюйте незабутню подорож на човні Margarita Marozetta II і вирушайте в пригоду, наповнену бризом, бірюзовими просторами та адріатичною засмагою.

Masseria Moroseta – найкращий готель в Апулії, щоб відірватися від світу.

6. Masseria Montenapoleone, Пецце ді Греко

Розслабляюча відпустка серед квітучих садів і оливкових гаїв в Апулії, Італія. Джерело: https://www.masseriamontenapoleone.it/

Пецце ді Греко – це рай на Землі. Посеред мигдалевих, інжирних, оливкових гаїв і розлогих виноградників стоїть велика біла фазенда, облямована червоною облямівкою. Вимощені лабіринти обладнані різними зонами відпочинку, де приватність і тиша дозволяють повністю відновити тіло та очистити розум. Вам захочеться дізнатися, хто той садівник, який перетворив цей притулок на ароматний сад, що дихає, наповнений кольором, ароматом і життєвою силою природи.

Інтер’єри не менш привабливі та розкішні. Вмілі дизайни, стилізація меблів і декорації стін змусять вас провести рукою по кожному вигину та доторкнутися до кожного предмета. Така майстерність у створенні та організації викликає захоплення та інтерес до творця. І у вас буде можливість познайомитися з ними. Сім’я Джуліано та Алессандри Монтенаве живе у своєму раю та продовжує творити, даючи гостям можливість скуштувати, відчути та доторкнутися до їхньої праці.

Masseria Montenapoleone – один із найкращих розкішних готелів в Апулії, де ви можете насолоджуватися місцевими винами та фруктами, зірваними прямо з дерева.

7. Masseria Dagilupi, Остун

Відпустка зі змістом в Апулії, Італія. Джерело: https://www.dagilupi.com/

Невеликий побілений "храм" із лише трьома люксами зберігає свою автентичність посеред двох сусідніх долин. Невелика територія колишнього олійного млина перетворена на прихований комфортний притулок із безліччю можливостей для дослідження та активностей. Оливкові гаї – культовий символ червоної землі Італії, що дарує вам приватність серед своїх гілок.

Зони басейну та лаунжу відображають сучасність і забезпечують такі бажані моменти релаксації та спокою. Побілені келії люксів мінімалістичні та облаштовані з акцентом на великі комфортні ліжка. Люкс із терасою – це окрема спа-зона, де кожна зона та локація відповідає за різний тип терапії. М’які кремові тони доповнюють загальний білий тон і підтримують елегантність атмосфери.

Розташування пропонує занурення в місцеві пам’ятки, відкриття п’яти найкрасивіших пляжів Апулії та дегустацію п’яти найкращих місцевих делікатесів. Ви можете орендувати комфортний електромобіль і насолоджуватися мальовничими околицями в супроводі професійного гіда, який познайомить вас із найцікавішими історіями Остуна.

Masseria Dagilupi – хороший готель в Апулії, що дозволяє наповнити вашу відпустку знаннями та враженнями.

8. Masseria le Torri, Поліньяно-а-Маре

Теплий прийом і відпочинок із турботою про ваш комфорт в Апулії, Італія. Джерело: https://masserialetorri.com/

Ті, хто бував у Поліньяно-а-Маре, знайомі з мальовничими скелями та піщаним пляжем Кала Порто. Однак, якщо ви заїдете з іншого боку, ви відкриєте ландшафти зовсім іншої тематики. Простора зелена сільська долина, де оливкові гаї заповнюють простір. Тут панує дружня сімейна атмосфера, яка задовольняє вашу потребу в турботі, торкаючись найглибших почуттів душі.

Гостинна господиня Сільвана – ніби давня подруга, яка піклується про ваші настрої, бажання та вподобання в меню. Домашня випічка ніколи не закінчується, лише змінюється різноманітністю, що задовольнить як веганів і вегетаріанців, так і тих, хто не відмовляє собі в маленьких радощах життя.

Щоб потонути в ароматах лавандової олії та зануритися в глибокий сон, спробуйте автентичні номери, де все зосереджено на вашому розслабленні та снах. Легкі штори, м’які крісла, столи ручної роботи та свіжі квіти наповнені світлом, що ллється крізь відкриті фіолетові віконниці, проникаючи в найтемніші куточки та приносячи тепло.

Masseria le Torri має басейн і різноманітні зони відпочинку, які вам сподобається досліджувати.

9. Hotel Don Ferrante, Монополі

Розкішний готель на узбережжі Монополі в Апулії, Італія. Джерело: https://donferrante.it/

Повертаючись до узбережжя Монополі, ми відкриваємо ще одну перлину Апулії, де зупинка стане обов’язковою. З лише 10 номерами, вбудованими в побілені стіни, готель забезпечує відпустку без натовпів, де єдиним шумом можна назвати шум прибою та крики чайок.

Тераса Don Ferrante відома в усьому старому місті Монополі, адже вона височіє над блакитними водами, ніби вітрило, що визначає напрямок. Побілені столи та стільці, розміщені на терасі, створені так, щоб не відволікати вас від горизонту та делікатесів, які ви обираєте з меню. Апуліанська кухня включає багато інгредієнтів, дарованих морем. Добре складений винний список дозволяє скуштувати різноманітні вина як із місцевих регіонів, так і із сусідніх.

Номери розкішні та комфортні: сучасна плитка та італійські мозаїки обрамлюють підлогу та стіни, двоспальні ліжка застелені постільною білизною найкращої якості, а ванні кімнати є втіленням вашого особистого спа.

Don Ferrante – це курорт в Італії з програмою відновлення всього організму та глибокого омолодження кожної клітини. Скористайтеся індивідуальними програмами, щоб зробити ефект максимально ефективним і довготривалим.

10. Hotel Palazzo Maresgallo, Лечче

Розкішний готель на узбережжі Монополі в Апулії, Італія. Джерело: https://donferrante.it/

Лише справжній поціновувач артефактів або допитливий мисливець за скарбами може оцінити таку розкішну галерею. Palazzo Maresgallo – це просторий палац, де серед сучасних зручностей і цікавих зон відпочинку зберігаються справжні артефакти, зібрані з усього світу двома парами з художнім смаком і чуттям.

Кожен із 12 номерів наповнений дизайнерськими меблями та творами мистецтва, про які ви неодмінно захочете дізнатися більше. Стилізація просто приголомшлива: окремий досвід для ваших очей і чудове доповнення до розширення ваших дизайнерських горизонтів.

Територія розчиняє час, адже ви забуваєте про нього, коли знаходите чергову нову локацію для тіньового відпочинку або водного релаксу за рогом. Ви проведете багато часу на головній оглядовій терасі або відвідаєте Римський театр, собор і популярні пам’ятки Лечче.

Ще один лаундж на рівні даху вітає вас у Palazzo Maresgallo. Тут подають яскраві освіжаючі коктейлі, які можна пити під час романтичних розмов і найкращих заходів сонця над містом. Якщо ви хочете бути в центрі подій в Апулії, це найкраща зупинка.