Тайные места: 10 отелей мира с роскошной атмосферой и доступными ценами

Кто сказал, что роскошные отпуска доступны только миллионерам? Даже скромные бюджеты могут развеять этот миф, ведь по всему миру спрятаны настоящие жемчужины – гостиницы, предлагающие роскошный сервис и комфорт по доступным ценам. Готовы отправиться в увлекательное путешествие и открыть для себя 10 невероятно доступных роскошных отелей? Тогда вперед – мир ждет вас!

The Dean Hotel, Провиденс, Род-Айленд

Стильный бутик-отель с винтажным дизайном, расположенный в здании бывшего банка.

Адрес: 122 Fountain St, Providence, RI 02903

Телефон: (401) 455-3326

Вебсайт: https://ash.world/hotels/the-dean/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Провиденс, город, богатый историей и творческой энергией, сам по себе является достопримечательностью. The Dean Hotel – это стильный апартамент в сердце этого атмосферного места. Забудьте о скучных гостиницах, где все напоминает о рутине! Расположенный в здании бывшего банка, The Dean поразит вас своим уникальным стилем и богемной атмосферой.

У The Dean нет места для скуки! Хотите послушать живую музыку? Лучшие концертные площадки города расположены прямо в отеле. Мечтаете о чашке ароматного кофе и свежей выпечке? Зайдите в уютное кафе на первом этаже. Вечером поднимитесь на крышу, чтобы насладиться коктейлем в баре с панорамным видом на город.

The Dean Hotel – идеальный выбор для путешественников, ценящих стиль, комфорт и уникальную атмосферу. Здесь вы можете погрузиться в творческую энергию Провиденса и провести незабываемый отпуск, не тратя состояние.

The Brice, Kimpton Hotel, Саванна, Джорджия

Доступны роскошные отели мира. Источник: Image by burakyamanlica from Pixabay website

Очаровательная бюджетная гостиница в историческом здании с уютным внутренним двором и открытым бассейном.

Адрес: 601 E Bay St, Savannah, GA 31401

Телефон: (912) 238-1200

Рейтинг: 4.3 ⭐

Ощутите очарование южного гостеприимства в The Brice, a Kimpton Hotel, стильном оазисе в сердце исторической Саваны. The Brice встречает вас атмосферой непринужденной элегантности и комфорта в каждой детали.

Прогуляйтесь по живописному внутреннему двору, утопающему в зелени, расслабьтесь у открытого бассейна с освежающим коктейлем в руке или отправьтесь на велосипедную прогулку по волшебным улицам Саваны – велосипеды предоставляются бесплатно! Вечером посетите Pacci Italian Kitchen + Bar, чтобы насладиться изысканной итальянской кухней, приготовленной из свежих местных ингредиентов.

The Brice, a Kimpton Hotel – это идеальное место для отдыха. Почувствуйте южный шарм для незабываемого отпуска, наполненного яркими впечатлениями.

The Eliza Jane, Новый Орлеан, Луизиана

Элегантная гостиница с демократичными ценами в здании бывшей типографии, сочетающая исторический шарм с современными удобствами.

Адрес: 315 Magazine St, New Orleans, LA 70130

Телефон: (504) 882-1234

Вебсайт: https://www.theelizajane.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Почувствуйте настоящий дух Нового Орлеана в The Eliza Jane, отеле, который вдохнет новую жизнь в ваши представления о роскоши и истории. Расположенный в сердце Французского квартала в здании бывшей типографии, The Eliza Jane гармонично сочетает величие прошлого с современным комфортом.

Прогуляйтесь по просторному лбу, где когда-то печатали газеты, а сегодня царит изящная атмосфера. Остановитесь в одном из стильных номеров с элементами индустриального стиля и южного шарма.

The Eliza Jane приглашает вас на неторопливую прогулку по историческим улицам, после чего вы можете расслабиться в уютном внутреннем дворе с ароматом свежесваренного кофе. Вечером отправляйтесь на приключения в один из многочисленных баров и ресторанов, расположенных в нескольких минутах ходьбы от отеля.

The Eliza Jane – это не просто бюджетная гостиница, а уникальное место, где история переплетается с современностью, создавая неповторимую атмосферу.

Hotel Particulier Montmartre, Париж

Уютный доступный отель с романтической атмосферой, расположенный в тихом уголке Монмартра.

Адрес: 23 Av. Junot Pavillon D, 75018 Париж, Франция

Телефон: +33 1 53 41 81 40

Вебсайт: https://www.hotelparticulier.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Вдали от шумных бульваров и туристических толп, на вершине холма Монмартр, скрывается Hotel Particulier Montmartre, настоящий тайный сад в сердце Парижа.

Этот уютный бюджетный отель, расположенный в бывшем частном особняке, очаровывает своей атмосферой романтики и уединения. Здесь вы не будете чувствовать себя туристом, а желанным гостем, которого с радостью пригласили в его дом.

Проведите вечер в уютном саду, утопающем в цветах, наслаждаясь бокалом французского вина, или устроитесь с книгой у камина в одной из элегантных гостиных.

Hotel Particulier Montmartre – это место для тех, кто хочет открыть другой Париж – город влюбленных мечтателей и утонченных художников.

Hotel Le Petit Paris, Бордо

Отличные отели с доступными ценами. Источник: Image from Pixabay website

Стильный бутик-отель в сердце винодельческого региона, который предлагает комфортные номера и винный бар.

Адрес: 214 Rue Saint-Jacques, 75005 Париж, Франция

Телефон: +33 1 53 10 29 29

Вебсайт: https://hotelpetitparis.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Отправляйтесь в путешествие в мир изысканных вин и французского шарма в Hotel Le Petit Paris, уютном бутике-отеле, расположенном в сердце Бордо, столице виноделия.

Hotel Le Petit Paris встречает гостей атмосферой тепла и гостеприимства. Элегантные номера, оформленные в классическом французском стиле, уютный патио, где приятно выпить чашку кофе с круасаном – здесь каждая деталь настраивает на отдых и релаксацию.

Но главная гордость Hotel Le Petit Paris – это его винный бар. Здесь вы можете отведать лучшие вина региона, получить советы от опытного сомелье и выбрать бутылку Бордо в качестве сувенира из путешествия.

Hotel Le Petit Paris – идеальный выбор для тех, кто хочет открыть мир французского виноделия, насладиться атмосферой уютного европейского города и провести незабываемый отпуск, не тратя слишком много денег.

La Maison d'Aix, Экс-ан-Прованс

Очаровательная гостиница в провансальском стиле с открытым бассейном и садом, идеальная для спокойного отдыха по ограниченному бюджету.

Адрес: 25 Rue du 4 Septembre, 13100 Aix-en-Provence, Франция

Телефон: +33 4 42 53 78 95

Вебсайт: https://www.lamaisondaix.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Вдохните аромат лаванды, почувствуйте тепло солнца на своей коже и погрузитесь в безмятежную атмосферу Прованса в La Maison d'Aix, волшебном отеле, расположенном в сердце Экс-ан-Прованса.

La Maison d'Aix – это воплощение провансальского шарма: элегантные номера, оформленные в светлых тонах, с балконами, тонущими в цветах, уютный сад с фонтаном, где приятно завтракать со свежей выпечкой и ароматом кофе.

Проведите день, прогуливаясь по узким улочкам Экс-ан-Прованса, любуясь фонтанами и старыми поместьями, посетите местный рынок, чтобы купить свежие фрукты и овощи, а вечером расслабьтесь у открытого бассейна с видом на красные крыши города.

La Maison d'Aix – идеальное место для тех, кто хочет почувствовать настоящий вкус Прованса, насладиться его красотой и гостеприимством.

Hotel Santa Caterina, Амальфи

Доступный роскошный отель с захватывающими видами на побережье Амальфи, который предлагает доступ к частному пляжу.

Адрес: Via Mauro Comite, 9, 84011 Amalfi SA, Италия

Телефон: +39 089 871012

Вебсайт: https://www.hotelsantacaterina.it/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Hotel Santa Caterina, грациозно расположенный на скале среди душистых лимонных и апельсиновых деревьев, предлагает своим гостям не просто номер, а настоящее окно в сказку Амальфи.

Проснитесь под шум морского прибоя и наслаждайтесь захватывающими видами на бирюзовые воды побережья Амальфи с балкона вашего номера. Проведите день, отдыхая на частном пляже отеля, доступном только для гостей, или исследуйте живописные городки вдоль побережья.

Вечером наслаждайтесь незабываемым ужином на открытой террасе ресторана с видом на море, где вы отведаете изысканную итальянскую кухню со свежими морепродуктами.

Hotel Santa Caterina – идеальное место для романтического побега, свадебного путешествия или просто для тех, кто хочет насладиться роскошью и красотой побережья Амальфи.

Hotel Lungarno, Флоренция

Демократические отели мира. Источник: StockSnap image from the Pixabay website

Элегантная гостиница на берегу реки Арно с потрясающими видами на мост Понте Веккио и демократичными ценами.

Адрес: Borgo S. Jacopo, 14, 50125 Firenze FI, Италия

Телефон: +39 055 27261

Вебсайт: https://www.lungarnocollection.com/hotel-lungarno/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Ощутите романтику Флоренции в Hotel Lungarno, стильном отеле, расположенном на берегу реки Арно с потрясающими видами на культовый мост Понте Веккио.

Hotel Lungarno – это настоящая галерея искусств: вас ждут более 400 оригинальных работ современных художников, создающих уникальную атмосферу творчества и утонченности.

Проведите вечер на террасе ресторана, наслаждаясь изысканной тосканской кухней и бокалом местного вина, любуясь мерцающими огнями вечерней Флоренции.

Hotel Lungarno – идеальный выбор для бюджетного отпуска, особенно для настоящих ценителей искусства, красоты и итальянского шарма.

The St. Regis Florence, Флоренция

Роскошная гостиница в историческом палаццо, которая предлагает изысканные номера, безупречный сервис и доступные цены.

Адрес: Piazza Ognissanti, 1, 50123 Firenze FI, Италия

Телефон: +39 055 27161

Вебсайт: https://www.marriott.com/en-us/hotels/flrxr-the-st-regis-florence/

Рейтинг: 4.7 ⭐

The St. Regis Florence – это не просто отель, а настоящий дворец на берегу реки Арно, воплощение роскоши и итальянской элегантности. Проведите незабываемый отпуск в исторической обстановке, окруженной шедеврами искусства и безупречным сервисом.

Прогуляйтесь по роскошным номерам, украшенным фресками, лепниной и антикварной мебелью, расслабьтесь в уютном внутреннем дворе с фонтаном, где царит атмосфера спокойствия и умиротворения.

The St. Regis Florence предлагает роскошные номера с видами на реку Арно, мост Понте Веккио и другие достопримечательности Флоренции. Наслаждайтесь фирменными блюдами в ресторане, отмеченном звездой Мишлен, расслабьтесь в спа-центре или проведите день, исследуя сокровища Флоренции.

The St. Regis Florence – это незабываемое путешествие в мир роскоши, истории и изысканного вкуса по вполне доступным ценам.

Hotel Hospes Palau de la Mar, Валенсия

Стильная гостиница, расположенная в бывшем дворце, с бассейном на крыше и спа-центром.

Адрес: Av. de Navarro Reverter, 14, L'Eixample, 46004

Телефон: +34 914 36 34 78

Вебсайт: https://www.hospes.com/en/palau-mar/

Рейтинг: 4.5 ⭐

В сердце Валенсии, города солнца, паэльи и футуристической архитектуры, вас ждет Hotel Hospes Palau de la Mar – оазис спокойствия и роскоши по удивительно доступной цене.

Расположенный в отреставрированном дворце XVIII века Hotel Hospes Palau de la Mar сохранил свой исторический шарм, гармонично сочетая его с современным комфортом. Просторные номера оформлены в сдержанном элегантном стиле, уютный патио с фонтаном, где царит атмосфера спокойствия и мира – здесь вы можете отдохнуть от городской суеты и погрузиться в атмосферу релаксации.

Hotel Hospes Palau de la Mar также порадует вас приятными бонусами: бассейн на крыше с панорамным видом на город, где вы можете насладиться валенсийским солнцем, и роскошный спа-центр, где можно побаловать себя расслабляющими процедурами.

Hotel Hospes Palau de la Mar – это уникальная возможность почувствовать роскошь и историю, не тратя состояние.

Only YOU Hotel Valencia, Валенсия

Элегантные отели с приятными ценами. Источник: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Дизайнерский отель в сердце города предлагает стильные номера и ресторан на крыше.

Адрес: Plaça de Rodrigo Botet, 5, Ciutat Vella, 46002 Valencia, Valencia, Spain

Телефон: +34 963 98 10 00

Вебсайт: https://www.onlyyouhotels.com/hoteles/only-you-hotel-valencia/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Only YOU Hotel Valencia – это стильная гостиница в сердце Валенсии, которая ломает стереотипы о том, каким должен быть роскошный отпуск. Забудьте о чопорности и официальности, Only YOU – это место, где царит атмосфера свободы, творчества и ярких эмоций.

Отель расположен в здании XIX века, которое было превращено в настоящий арт-объект, где исторические элементы гармонично сочетаются с современным дизайном.

Only YOU Hotel Valencia – это также гастрономическое открытие. На крыше отеля расположен ресторан с панорамным видом на город, где можно попробовать изысканные блюда авторской кухни и насладиться авторскими коктейлями.

Only YOU Hotel Valencia – идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, комфорт и уникальную атмосферу.

Как видите, роскошный отдых не обязательно должен опустошать ваш кошелек. В разных уголках мира скрыты уникальные отели, которые готовы подарить вам незабываемые впечатления и сервис высочайшего класса по доступным ценам. Планируйте свое путешествие, бронируйте бюджетные отели – и отправляйтесь на приключения!