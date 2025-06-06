Трамп захоплений підсумками української спецоперації проти російської авіації
Видання Axios на підставі розмов із представниками найближчого оточення президента США говорить, що Дональд Трамп захоплений підсумками української спецоперації проти російської авіації, хоча й намагається не демонструвати цього публічно
Звісно, це захоплення сусідить в американського президента з занепокоєнням з приводу того, що тепер російський президент Путін буде гостро й жорстко реагувати на результати цієї спецоперації й це ще більше може віддалити можливості дипломатичного вирішення російсько-української кризи – зупинення російсько-української війни чи хоча б припинення вогню на російсько-українському фронті.
Можна сказати, що цей висновок видання не суперечить тим словам, які сам Дональд Трамп використав, коли розповідав про свою розмову з президентом РФ Путіним. Адже американський президент схарактеризував цю розмову як "хорошу, але таку, що не приведе до швидкого миру", і також підкреслив, що Путін сповнений рішучості відповісти на українську спецоперацію. У такій реакції Дональда Трампа, можна сказати, ми бачимо суперечливість його підходів до російсько-української війни й до того, як він хотів би вирішити ситуацію, пов’язану з агресією Росії проти України.
З одного боку, Дональд Трамп – це людина, яка цінує насамперед силу, і ми бачили, як він кілька разів поспіль говорив і Володимиру Зеленському, і іншим співрозмовникам, що "в України немає карт" у протистоянні з РФ.
Мовою Трампа це означало, що українці мали б погодитися з тими умовами, які могли б бути опрацьовані російськими й американськими співрозмовниками під час їхніх власних перемовин. Тому що виставляти якісь свої умови щодо завершення війни Україна просто не може, бо її потенціал не можна порівняти з потенціалом РФ.
Той факт, що сам Путін кілька разів відмовляв Дональду Трампу в припиненні вогню на російсько-українському фронті, хоча тоді ніяких спецоперацій не було, той факт, що російські й американські чиновники під час кількох раундів переговорів не досягли жодної реальної конкретної домовленості щодо припинення вогню на російсько-українському фронті, той факт, що, коли почалися перемовини в Стамбулі, їхні російські учасники просто заперечили можливість американської участі в цих консультаціях, сказали, що вони не мають на це мандату саме від президента Росії Путіна, — усе це не переконувало Дональда Трампа, що він створив небезпечну ілюзію, яку хоче також продати й українцям, і європейцям.
І те, що в Києві і європейських столицях не погоджувалися з цим нереалістичним баченням Трампом світу, в якому всі ми живемо, також ніяк не впливало на точку зору американського президента щодо того, як може бути закінчена російсько-українська війна. Навіть остання телефонна розмова президента США з президентом РФ переконала нас, що Трамп досі вважає, що зможе знайти підхід до Путіна й переконати його в тому, що війну можна завершити. Але Трамп разом із тим робить усе можливе, щоб не "спровокувати" російського президента й залишатися щодо нього приязним партнером. Саме тому президент США вже кілька разів блокував запровадження нових санкцій проти РФ — він не хоче тиску на Путіна. І в цьому підхід Трампа можна вважати архаїчним, адже таким був підхід до російського президента до початку війни у лютому 2022 року.
Західні політики також вважали, що треба якнайменше провокувати Путіна й шукати шляхи співробітництва з Росією, які переконали б російського президента в тому, що з Заходом вигідно мати справу, а от продовження війни якраз знищує цю вигоду. Нагадаю: скільки було полеміки навколо створення обхідних маршрутів через Балтійське море та інших альтернативних шляхів, щоб Росія могла обійти українську газотранспортну систему.
Федеральна канцлерка Ангела Меркель в останні тижні свого перебування на посаді очільника німецького уряду відвідувала Вашингтон, щоби переконати президента Джозефа Байдена не запроваджувати нових санкцій проти "Північного потоку – 2". І всі докази того, що остаточне завершення будівництва цього газогону й стане стартом великої війни в Європі, не переконували ані німецьких політиків, ані німецьку громадськість.
Українцям важко тут висувати претензії до американців чи європейців, тому що український політикум, українські виборці також жили в полоні всіх цих інфантильних ілюзій буквально до лютого 2022 року.
Згадаймо, як ідея, що з Володимиром Путіним можна домовитися, була головною ідеєю і президентської, і парламентської передвиборчих кампаній 2019 року. Новий український президент Володимир Зеленський переконував своїх виборців у тому, що він завершив війну у своїй голові і шлях до завершення конфлікту між Росією та Україною є в зустрічі між російським і українським президентами. Та зустріч, нагадаю, все ж таки відбулася в Парижі й завершилася очевидним дипломатичним і політичним фіаско, але навіть цього тоді в Києві вирішили не помічати, аби надалі жити в солодких і небезпечних ілюзіях і, замість підготовки до війни, витрачати ті невеликі гроші, які мала економіка бідної, фрустрованої кількома роками конфлікту з Росією України на будівництво популярних проєктів, які мали підвищити не безпеку нашої країни, а особистий рейтинг нового українського президента та його безвідповідальної у всьому команди.
І в цій ситуації, ми з вами прекрасно розуміємо, зараз Дональд Трамп іде тим самим шляхом.
Просто світ навколо змінився. Всі зрозуміли, що з Путіним домовитися не можна. Сам Володимир Зеленський зробив очевидні висновки з очевидних помилок першого етапу свого перебування на посаді очільника України – із президента, який шукав домовленостей з Володимиром Путіним і будував дороги, перетворився на очільника воюючої держави, в якої немає реальних шансів вийти з російсько-української війни без послаблення потенціалу ворога.
І звичайно, в цій ситуації можна радіти, що Трамп інстинктивно схиляється до емоцій поваги й захоплення щодо тієї спецоперації, яку Служба безпеки провела проти російських аеродромів і літаків, які на них розташовані. Але, з іншого боку, те, що Трамп досі плекає ілюзії щодо власної дипломатичної ініціативи щодо завершення російсько-української війни, украй небезпечно. Тому що це політика з минулого, політика, яка зможе потім виправдати й ненадання Україні відповідної військової допомоги, і ненадання Україні відповідної фінансової допомоги з боку США. Так що хотілося б, щоб до емоційного захоплення додалося б ще й розуміння Дональдом Трампом того світу, в якому ми живемо.