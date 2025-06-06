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Війна в Україні

Росіяни публічно скаржаться, що не можуть підкорити Україну

Ігор ЛуценкоІгор Луценко

Росіяни публічно скаржаться, що не можуть підкорити Україну
Росіяни публічно скаржаться, що не можуть підкорити Україну

Можливо, атака на стратегічну авіацію дійсно є переломним моментом війни. Про це свідчить слабкість так званої відплатної акції, котру організували росіяни цієї ночі. Росіяни публічно скаржаться, що втрачають віру у свої сили, у реалістичність завдання по підкоренню України силою.

Ось що пише Файтербомбер, один із їх топових пропагандистів (я трохи замазав матюки):

"Якщо сьогоднішній удар це і був наш відповідь на мінімум чотири теракти і знищення стратегів, то він не вийшов ніяк.

Якщо це найбільший максимум, який ми здатні без застосування ЯО, то треба перестати взувати п$$ду в лапті і лупити ЯО. Стирая міста противника один за іншим.

Поки ми в стані це зробити.

Або хоча б заблокувати формулювання "це наш відповідь".

Это по п$$$е ладошкой."

Від себе хочу додати, що ми лише виходимо на нові можливості дронових технологій. Значення акції СБУ – не тільки в тому, що було по факту знищено, а в тому, що це посилило віру в іноваційні, масштабні, сміливі рішення, яких у на зараз ще дуже, дуже багато.

Джерело:facebook.com

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