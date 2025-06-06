Росіяни публічно скаржаться, що не можуть підкорити Україну
Можливо, атака на стратегічну авіацію дійсно є переломним моментом війни. Про це свідчить слабкість так званої відплатної акції, котру організували росіяни цієї ночі. Росіяни публічно скаржаться, що втрачають віру у свої сили, у реалістичність завдання по підкоренню України силою.
Ось що пише Файтербомбер, один із їх топових пропагандистів (я трохи замазав матюки):
"Якщо сьогоднішній удар це і був наш відповідь на мінімум чотири теракти і знищення стратегів, то він не вийшов ніяк.
Якщо це найбільший максимум, який ми здатні без застосування ЯО, то треба перестати взувати п$$ду в лапті і лупити ЯО. Стирая міста противника один за іншим.
Поки ми в стані це зробити.
Або хоча б заблокувати формулювання "це наш відповідь".
Это по п$$$е ладошкой."
Від себе хочу додати, що ми лише виходимо на нові можливості дронових технологій. Значення акції СБУ – не тільки в тому, що було по факту знищено, а в тому, що це посилило віру в іноваційні, масштабні, сміливі рішення, яких у на зараз ще дуже, дуже багато.