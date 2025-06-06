Росіяни встановили рекорд на фронті

У РОВ черговий рекорд застосування fpv-дронів протягом доби - понад 1 400.

Встановлено його було в один із днів із початку червня. Зі зрозумілих причин точного числа не називаю.

Нагадаю, що в травні російські окупанти застосували понад 21 000 fpv-дронів. В останній тиждень травня РОВ різко наростили їх використання. І якщо протягом першого тижня місяця ворог застосував близько 4 200 засобів ураження, другого - 4 600, третього - 4 800, то на четвертому тижні вже близько 7 700!

Крім того, кілька днів з останнього тижня травня показник застосування fpv-дронів у 1 200 ставав буденним. Нагадаю, що абсолютний рекорд застосування за добу було встановлено в березні - понад 1 360. Тоді ж був і абсолютний рекорд за місяць - понад 22 тисячі.

РОВ масштабують застосування fpv-дронів, що явно вказує на повну підтримку з боку Китаю, в питаннях поставок відповідної продукції та її компонентів. Для нас це вже створює безліч проблем, особливо в питаннях атак РОВ на логістику не тільки фронтової, а й тилової зони.

Так само, для порівняння, нагадаю, що навесні 2024 року середній показник застосування РОВ fpv-дронів на добу становив 200-250. Наразі цей показник прагне до позначки в 6-7 разів більше.

Відверто кажучи, погана тенденція.