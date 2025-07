Париж із бюджетом: як купити квитки до Діснейленду, Лувру та Ейфелевої вежі за зниженими цінами

Туристи зазвичай починають досліджувати Європу з найвідоміших країн. До трійки міст, які обов’язково варто відвідати, входить романтичний і барвистий Париж. На перший погляд, новачкам у подорожах може здатися, що Франція — дорога країна. І справді, подорож може бути обтяжливою, якщо не врахувати кілька порад. Ці лайфхаки допоможуть вам як провести недорогу відпустку в Парижі, так і відвідати всі визначні пам’ятки.

Вартість поїздки до міста мрій для мільйонів людей може варіюватися. З досвіду друзів і розповідей блогерів можна почути, що вони витратили в Парижі невиправдано великі суми. Однак варто пам’ятати, що в туристичних напрямках головне завдання продавців і орендодавців — спонукати мандрівників витратити якомога більше грошей.

Париж не є винятком. Проте, якщо бронювати квитки заздалегідь, ваша відпустка буде недорогою. Щоб заощадити, варто почати планувати поїздку щонайменше за кілька місяців. Якщо дати поїздки гнучкі, набагато вигідніше обирати будні дні.

Кілька простих лайфхаків, онлайн-сервісів і порад допоможуть вам насолодитися Парижем навіть із обмеженим бюджетом.

Як знайти дешеві авіаквитки до Парижа?

Найшвидший спосіб дістатися до французької столиці — літак, але автобус залишається найдешевшим способом потрапити до Парижа.

Доїхати до Парижа автобусом

Подорожувати Європою можна автобусом. Звісно, цей вид транспорту бюджетний, але не завжди комфортний, особливо якщо подорожувати з дітьми. Однак, обираючи нічну поїздку, туристи заощаджують на вартості ночівлі в готелі. Автобуси, що курсують між країнами, завжди оснащені туалетами, Wi-Fi та кондиціонерами.

Одним із найдешевших перевізників є Flixbus. Наприклад, поїздка з Берліна до Парижа займає близько 15 годин і коштує від 40 євро в один бік. Подорож із Варшави триває 22 години та коштує від 80 євро. Поїздка з Мюнхена до Парижа займає 12 годин і коштує лише 30 євро.

З Великобританії є прямий автобус від National Express. З Лондона до Парижа можна дістатися за 7 годин за ціною від 16 євро.

Обирайте аеропорт, звідки літають лоукостери

Не всі європейські міста мають рейси від лоукост-авіакомпаній, таких як Ryanair, Wizz Air чи EasyJet. Якщо ви подорожуєте з аеропорту, де лоукостери не працюють, варто розглянути квитки з інших міст.

Наприклад, у Швейцарії літаки Wizz Air базуються лише в Базелі. Досвідчені мандрівники не переплачують за квитки з Цюриха чи Женеви, які коштують близько 200 євро в один бік. Найвигідніше дістатися до Мілана чи Базеля автобусом за приблизно 20 євро, а потім летіти лоукостером за 40 євро.

Подорож до Парижа поїздом

З Великобританії до Парижа можна дістатися поїздом Eurostar лише за 2 години 15 хвилин. Головний спосіб заощадити на квитках — бронювати їх якомога раніше. Квиток, куплений за кілька тижнів до поїздки, може коштувати понад 170 євро в один бік. Якщо купувати квиток за 180 днів до поїздки, коли компанія відкриває продажі, він може коштувати від 35 євро. Варто звертати увагу на акції, які час від часу з’являються на офіційному сайті залізниці. Діти до 4 років подорожують на поїздах Eurostar безкоштовно.

Ви можете заощадити на квитках Eurostar, обираючи нічний поїзд. Він зазвичай дешевший, ніж денний, а нічна подорож також заощадить на проживанні в Парижі. Квитки на поїзд Eurostar можна купувати не лише на офіційному сайті, але й на інших сайтах, де іноді пропонують додаткові знижки.

Адреса для довідки: Eurostar відправляється з вокзалу St Pancras International, Euston Rd, London N1C 4QP, United Kingdom

Вебсайт: http://www.eurostar.com

Дивовижний Париж радо зустрічає гостей. Джерело: Freepik Дивовижний Париж радо зустрічає гостей. Джерело: Freepik

Як забронювати дешевий готель у Парижі?

Як і інші складові подорожі, варто бронювати житло за кілька місяців, тоді навіть високорейтингові готелі в центрі будуть дешевшими.

Обирайте готель біля метро

У Парижі 16 ліній метро, тож туристи можуть швидко дістатися до будь-якої точки міста. Дешевші готелі розташовані в менш популярних і віддалених районах від центру. Зручніше обирати готель поблизу станції метро. Перед бронюванням зверніть увагу на рейтинг і розташування, перевіривши відстань і транспортне сполучення з центром міста.

Порівнюйте ціни на різних сайтах

Використовуйте сайти порівняння, такі як Booking.com, Expedia чи Hotels.com, щоб знайти дешеві готелі. Вони допоможуть знайти готелі з найкращими пропозиціями та знижками. Не соромтеся запитувати про спеціальні пропозиції. Іноді адміністратори пропонують знижки, яких немає на сайті.

Недорогий Париж може бути не лише в хостелах, а й у п’ятизіркових готелях. Сайт Lastminute продає розкішні готелі зі значними знижками в Парижі та по всьому світу. Перед бронюванням система показує лише рейтинг, опис і приблизне розташування. Назву готелю туристи дізнаються лише після оплати.

Бронюйте хостел

Варто розглянути проживання в хостелах, особливо якщо ви подорожуєте групою. Хостели зазвичай пропонують спільний простір або кухню, що дозволяє заощадити на їжі.

Проведіть ніч у кемпінгу в центрі Парижа

Кемпінг Bois de Boulogne відкритий цілий рік. Він розташований у зеленій парковій зоні поблизу річки Сени. Для тих, хто віддає перевагу кочовому способу життя, це найдешевший варіант проживання в центрі Парижа з великою кількістю зелені та всіма зручностями.

Територія обладнана дитячим майданчиком, кафе-рестораном, пекарнею та безкоштовним шатлом до найближчої станції метро Porte de Maillot. Якщо ви привезете власний намет, ціна місця для кемпінгу становить 20 євро. Також можна орендувати намети, котеджі чи каравани.

Адреса кемпінгу: 2 Allée du Bord de l’Eau, 75016 Paris, France

Вебсайт: http://www.campingparis.fr

Як заощадити на транспорті в Парижі?

Використовуйте безкоштовний громадський транспорт і купуйте проїзний на кілька днів або на 10 поїздок.

Купуйте проїзний на кілька днів

Дешевше купити проїзний на вихідні, ніж окремі квитки на вихідні в Парижі. Одна поїздка наземним громадським транспортом коштує 2,10 євро, а проїзний на десять поїздок — 19,10 євро. Квитки можна купити в автоматах або в касах, але не в автобусах. Проїзний на 2 дні для всіх видів транспорту коштує 22,05 євро, а на 5 днів — 43,30 євро.

Знайдіть безкоштовний транспорт

У Парижі доступні кілька безкоштовних автобусних і метро маршрутів. Наприклад, між двома терміналами аеропорту Орлі та вздовж Сени. Якщо літак приземляється в аеропортах Шарль де Голль або Орлі, туристи можуть дістатися до Діснейленду Парижа безпосередньо автобусом Magical Shuttle, який доставляє гостей до більшості готелів Діснея.

Орендуйте велосипед у Парижі

У Парижі добре розвинена система велосипедних доріжок, тож іноді туристи можуть швидше дістатися до обраної локації на велосипеді. Поїздка вздовж набережної Сени коштує 5 євро за 30 хвилин за допомогою системи прокату велосипедів Vélib. Наступні 30 хвилин коштують 1 євро.

Інший відомий сервіс прокату велосипедів — Fat Tire Bike Tours, який коштує 4 євро за годину або 25 євро за день. Офіси компанії зручно розташовані в 15-му окрузі Парижа, неподалік від Ейфелевої вежі.

Адреса Fat Tire Bike Tours: 24 Rue Edgar Faure, 75015 Paris, France

Вебсайт: http://www.fattiretours.com

Як заощадити в Діснейленді?

Дешевше відвідувати парк розваг посеред тижня або в періоди низького попиту, наприклад, наприкінці осені чи взимку.

Купуйте квитки заздалегідь

Квитки до Діснейленду починаються від 67 євро при купівлі онлайн. Варто зачекати, якщо найнижча онлайн-ціна перевищує 70 євро. Туроператори рекомендують відстежувати ціни кілька днів на офіційному сайті парку, тоді можна отримати знижку до 20%. Також можна бронювати квитки через відомі туристичні сайти, такі як Viator або Klook, які іноді пропонують додаткові знижки.

У Діснейленді є певні дні, коли квитки коштують дешевше. Джерело: Instagram @disneylandparis У Діснейленді є певні дні, коли квитки коштують дешевше. Джерело: Instagram @disneylandparis

Обирайте правильний час для відвідування

У Діснейленді є певні дні, коли квитки коштують дешевше, наприклад, у будні або в холодну пору року. Крім того, деякі готелі поблизу Діснейленду пропонують пакети, що включають квитки до парку в ціну проживання.

Організуйте пікнік замість походу до ресторану

Відвідування Діснейленду зазвичай займає цілий день, тож важливо подбати про харчування. Ресторани в парку досить дорогі, і столики потрібно бронювати заздалегідь. Є можливість влаштувати пікнік на зелених галявинах парку розваг. Їжа з супермаркетів, як-от багети, круасани та напої, значно дешевша, ніж у закладах.

Розгляньте альтернативні варіанти

Інші тематичні парки у Франції можуть бути дешевшими або навіть безкоштовними. Наприклад, безкоштовний тематичний парк La Villette у Парижі простягається на 55 гектарів. Його особливість у тому, що це не просто парк, а справжній центр зустрічі культур, науки та технологій. Тут є безліч структур, присвячених різним темам, таким як космос, математика, архітектура, музика тощо. Відвідувачі можуть досліджувати та навчатися завдяки різним виставкам, інсталяціям і лабораторіям, розташованим на території.

У парку La Villette багато зелених зон, де можна бігати, грати у футбол або просто гуляти з друзями та сім’єю. Також є кілька кафе та ресторанів.

Адреса парку La Villette: 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, France

Вебсайт: http://www.lavillette.com

Як отримати безкоштовний доступ до Інтернету?

У Парижі та його передмістях є понад 260 станцій безкоштовного доступу до Інтернету. Wi-Fi можна знайти всюди: у парках і на площах, у спортзалах, бібліотеках і міських музеях. Точки завжди легко розпізнати за вивісками "Paris Wi-Fi zone". Для доступу до мережі потрібно зареєструватися за номером телефону або електронною поштою — це займає лише кілька хвилин. Однак у людних місцях мережа може бути перевантаженою, а швидкість Інтернету — низькою.

Туристам з України не потрібно купувати місцеву SIM-карту та платити понад 50 євро за мобільний Інтернет. З початку повномасштабної війни українські телекомунікаційні компанії включили роумінг у більшості країн Європи до своїх тарифів. Щоб підключити мобільний Інтернет за кордоном, зверніться до свого оператора.

Як найдешевше піднятися на Ейфелеву вежу?

Краще милуватися найвідомішою архітектурною пам’яткою Парижа з фотолокацій навколо вежі, де немає черг на вхід і не потрібно платити.

Уникайте неофіційних сайтів туроператорів

Ейфелева вежа має три поверхи, тож ціна залежить від того, на яку висоту ви піднімаєтеся: чим вище, тим дорожче. Бронюйте квитки лише на офіційному сайті. Туроператори подвоюють ціну, оскільки мандрівникам, які не володіють французькою чи англійською, складно бронювати квитки. Агенти користуються цією можливістю, перекладаючи свої сайти китайською, російською та іншими мовами, щоб нібито полегшити бронювання.

Ейфелева вежа має три поверхи, тож ціна залежить від того, на яку висоту ви піднімаєтесь. Джерело: Freepik Ейфелева вежа має три поверхи, тож ціна залежить від того, на яку висоту ви піднімаєтесь. Джерело: Freepik

Піднімайтеся на другий поверх вежі пішки

Ви можете піднятися на другий поверх Ейфелевої вежі пішки за 10 євро, подолавши 704 сходинки. Крім того, черги до сходів значно коротші, ніж до ліфта.

Квиток на верхівку коштує 25,50 євро, а на другий поверх ліфтом — 16,30 євро. Купівля квитка заздалегідь не допоможе заощадити, але зменшить час очікування на вході.

Відвідуйте безкоштовні оглядові майданчики

Найкращий спосіб насолодитися найвідомішою пам’яткою Парижа — не з самої вежі, а з панорамних майданчиків, які пропонують мальовничі краєвиди міста. Серед найвідоміших безкоштовних локацій: тераса на даху універмагу Galeries Lafayette, тераса бутік-готелю Shangri-La та вежа Montparnasse, звідки видно Париж і Ейфелеву вежу з верхніх поверхів.

Адреса Galeries Lafayette: 40 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, France

Вебсайт: http://www.galerieslafayette.com

Адреса Shangri-La: 10 Avenue d’Iéna, 75116 Paris, France

Вебсайт: http://www.shangri-la.com

Адреса Montparnasse Tower: 33 Avenue du Maine, 75015 Paris, France

Вебсайт: http://www.tourmontparnasse56.com

Понад 50 музеїв Парижа пропонують безкоштовний вхід у першу неділю кожного місяця. Джерело: Рixabay Понад 50 музеїв Парижа пропонують безкоштовний вхід у першу неділю кожного місяця. Джерело: Рixabay

Як дешево потрапити до найвідоміших музеїв Парижа?

Квитки до більшості музеїв безкоштовні для студентів Європейської економічної зони.

Безкоштовний день у Луврі та інших музеях

Понад 50 музеїв Парижа пропонують безкоштовний вхід у першу неділю кожного місяця, включно з Музеєм д’Орсе, де зберігаються шедеври імпресіоністів Ван Гога та Дега. Також безкоштовно можна відвідати Музей Оранжері, де представлена знаменита серія водяних лілій Моне, або Центр Помпіду, який демонструє сучасне мистецтво Пікассо та Далі.

Вхід до найбільшого музею світу, Лувру, де зберігається знаменита Мона Ліза, безкоштовний у першу суботу кожного місяця ввечері. Варто зазначити, що охочих отримати безкоштовний квиток дуже багато, тож шанси потрапити невисокі.

Знижки на квитки до Лувру

Молоді люди віком від 18 до 25 років, які проживають у Європейському Союзі, можуть отримати знижку на вхідні квитки до Лувру. Для отримання знижки необхідно мати документ, що підтверджує вік і місце проживання.

Квитки можна придбати онлайн на офіційному сайті Лувру заздалегідь, що дозволяє уникнути черг на вході. Групи з 10 або більше осіб також можуть отримати знижку на квитки.

Вебсайт: http://www.louvre.fr

Безкоштовні музеї в Парижі

Париж багатий на музеї, але не всі з них платні. У місті є кілька музеїв, куди вхід безкоштовний для всіх відвідувачів. Наприклад:

Музей Карнавале присвячений історії Парижа, розташований у районі Маре.

присвячений історії Парижа, розташований у районі Маре. Музей Сель-Сен-Жермен-ан-Ле присвячений мистецтву та культурі епохи романтизму.

присвячений мистецтву та культурі епохи романтизму. Музей міської скульптури — це парк просто неба, де можна побачити понад 50 скульптур відомих митців.

— це парк просто неба, де можна побачити понад 50 скульптур відомих митців. Музей Жана Жака Руссо розташований на околиці Парижа, у місті Монморансі, у будинку, де письменник жив із 1757 до 1762 року.

Адреса Музею Карнавале: 23 Rue de Sévigné, 75003 Paris, France

Вебсайт: http://www.carnavalet.paris.fr

Адреса Музею Сель-Сен-Жермен-ан-Ле: 1 Place Maurice Quentin, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France

Вебсайт: http://www.musee-saintgermainenlaye.fr

Адреса Музею Жана Жака Руссо: 5 Rue Jean-Jacques Rousseau, 95160 Montmorency, France

Вебсайт: http://www.museejjrousseau.fr

Паризький музейний абонемент Paris Museum Pass коштує 48 євро на 2 дні та 80 євро на 6 днів. Ціна включає понад 60 музеїв і пам’яток у Парижі та околицях. Серед найвідоміших: Тріумфальна арка, Музей д’Орсе, Версальський палац, Лувр та інші.

Туристи заощаджують не лише гроші, але й час, адже з абонементом не потрібно стояти в чергах на вході до всіх пам’яток.

Вебсайт Paris Museum Pass: http://www.parismuseumpass.com

Як заощадити на їжі в Парижі?

Пікніки в Парижі — це справжнє мистецтво та окремий вид розваг. Офісні працівники та банкіри не відмовляють собі в задоволенні влаштувати посиденьки на траві під час обідньої перерви.

Їжа в супермаркетах або на ринках дешевша

Париж — це місто, де багато ресторанів і кафе, але харчування в них може бути досить дорогим. Найкращий час для подорожей — із кінця весни до жовтня, коли погода сприяє довгим прогулянкам. На місцевих ринках є свіжі фрукти, овочі, м’ясо та риба. Крім того, є кіоски з готовою їжею, яка дешевша, ніж у ресторанах.

У супермаркетах також можна знайти готові страви, які значно дешевші, ніж у ресторанах. У центрі Парижа їжа дорожча, ніж на околицях. Райони, віддалені від центру міста, мають доступні ціни на продукти.

Обирайте страви з меню дня

Багато ресторанів у Парижі пропонують меню дня, яке зазвичай дешевше, ніж звичайне меню. Крім того, варто обирати страви відповідно до вашого розпорядку дня. Наприклад, знаменитий цибулевий суп коштує 10 євро на обід, але якщо замовити його вранці, офіціанти назвуть іншу ціну.

Дешева французька кухня через додаток

Додаток Too Good To Go з’єднує клієнтів із ресторанами та магазинами, які мають надлишок непроданої їжі. Ресторани віддають свіжоприготовлені страви, які не встигли продати до закриття або після сніданку чи обіду, за зниженими цінами. Це чудова можливість скуштувати вишукану французьку кухню, заощадивши до 70% вартості. Страви, придбані через додаток, доступні лише на винос.

Вебсайт Too Good To Go: http://www.toogoodtogo.com

Як заощадити на фотосесії в Парижі?

Якісні фото для соціальних мереж — одна з цілей поїздки до Парижа. Однак послуги професійного фотографа коштують від 200 євро за годину. Щоб заощадити на фотосесії та отримати гарні знімки, варто прогулятися центром Парижа, зокрема відомими фотолокаціями. Одна з них — площа Трокадеро. Увечері, коли Ейфелева вежа освітлена, фотографи приходять на площу з реквізитом: квітами чи повітряними кульками, професійною камерою та світлом. За кілька хороших знімків доведеться заплатити 10 євро.

Адреса площі Трокадеро: Place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75016 Paris, France

Топ-3 безкоштовні розваги в Парижі

Французька столиця має багато цікавих розваг і локацій, де не потрібно витрачати гроші та час на очікування в чергах.

Прогулянка в Люксембурзькому саду Люксембурзький сад — це мальовничий міський парк, розташований у серці Парижа. Тут можна насолодитися прекрасним ландшафтом, відвідати майданчики для гри в теніс, баскетбол, шахи та інші ігри. У парку також є численні скульптури, фонтани та інші пам’ятки.

Вебсайт: http://www.senat.fr/luxembourg

Безкоштовні екскурсії Як і більшість європейських столиць, Париж пропонує безкоштовні екскурсії. Великий вибір на будь-який смак можна знайти на сайті Freetour.com/paris.

Піші екскурсії покажуть як найзнаковіші пам’ятки Парижа, так і його історію: від скромних початків як болотного поселення через римські та франкські часи до розквіту міста в Середньовіччі та Новому часі.

Вебсайт: http://www.freetour.com/paris

Прогулянка районом Монмартр Монмартр — мальовничий район Парижа, відомий своїми вуличними художниками. Прогулюючись вулицями Монмартра, ви можете насолодитися місцевими пам’ятками та атмосферою Франції. У районі є багато локацій для фотографій із панорамним видом на Париж.