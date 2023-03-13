WMS система: поняття, основні функції та переваги для бізнесу

Диджиталізація, автоматизація – все це повною мірою присутнє у сьогоднішніх реаліях. З подібними процесами стикається кожен підприємець, який бажає йти в ногу з часом, розвиватися та залишатися конкурентоспроможним. Допомагає у цьому різноманітне програмне забезпечення у сумі з "розумним" обладнанням. Одним із таких продуктів, що належать саме до ПЗ, є WMS система управління складом. Це давно відома та популярна система автоматизації складу в Європі та США, а останні кілька років і в Україні.

Що таке WMS?

Цілком ця абревіатура розшифровується як Warehouse Management System, а скорочено WMS. В Україні WMS система на замовлення доступна на сайті https://uislab.com/products/wms/. Це один із розробників, який першим запропонував даний продукт на вітчизняному ринку.

Це програмне забезпечення, яке встановлюється на робочі комп'ютери, планшети та навіть смартфони. У цій системі можна повністю контролювати всі основні процеси, що відбуваються на складі. Вся документація перетворюється на електронну, вся актуальна інформація про весь товар та обладнання, яке зберігається, прибуває або відбуває зі складу у доступі одного кліка.

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Це програмне забезпечення постачається з супутньою інфраструктурою, тобто різними сканерами штрих кодів, принтерами та іншим обладнанням, яке потрібне для повноцінної експлуатації продукту.

Які функції виконує система WMS?

Набагато простіше зрозуміти, що таке система WMS і навіщо вона потрібна, якщо ознайомитися з основними її функціями. А це:

Грамотний розподіл складського приміщення. Якщо у вас на складі хаос і завжди не вистачає вільного простору, WMS система може це змінити. На початкових етапах впровадження системи в базу вноситься основна інформація про склад: площу, кількість товарів, обладнання і т.д. Система підказує, як краще все розмістити, у результаті завжди звільняється до 15% вільної площі. Товарообіг складі. Сюди включений процес прийому, розміщення та відвантаження товарів. Тобто працівник сканує товар, що прибуває на склад, і дані про нього автоматично зберігаються в системі. У майбутньому, якщо комусь буде потрібний цей товар, достатньо подивитися в систему, де саме він знаходиться, коли його готувати до відвантаження тощо. Комплектація замовлень. У системі можна сформувати листи замовлень і швидко і без помилок їх комплектувати. Більше не потрібно орієнтуватися на складі і знати де що знаходиться, щоб знайти необхідну річ. Автоматична інвентаризація. Одна з найкорисніших опцій, яка потрібна на складах з великою номенклатурою. Більше жодних зупинок роботи підприємства та безлічі похибок у результаті підведення звітностей. Контроль за продуктивністю працівників. Можна привласнити кожному працівнику власне KPI ставити в системі йому завдання і потім слідкувати за тим, наскільки своєчасно воно було виконане.

WMS система легко допомагає перетворити склад на єдиний механізм, який злагоджено і безперебійно працює.

Як формується ціна товару?

Що стосується вартості WMS системи, то потрібно консультуватися з різними розробниками, а також враховувати кількість функцій, що входять у продукт. Вартість залежить від того, наскільки масштабним буде програмне забезпечення, скільки складів воно має контролювати. Система WMS від UIS окупається протягом першого року експлуатації. Це чудовий результат.