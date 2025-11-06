Чому Трамп програв вибори у Нью-Йорку

Демократ Зохран Мамдані став одним із наймолодших мерів. Під час своєї промови він заявив, що Нью-Йорк залишиться містом іммігрантів.

Перемога ультралівого кандидата в Нью-Йорку на фоні перемоги рік тому ультраправого президента - абсолютно нормальна історія для країни:

1) в стані глибокого політичного розколу через приблизно все;

2) з таким неприродним рівнем соціального розшарування (за межами справедливого розподілу благ нерівності, що стимулює, в не пригнічує).

Нагадаю, що у Німеччині 30-х розрив між нацистами і лівими був мінімальним, це у центристів і консерваторів рейтингу не було. Там теж розкол був - ой ой ой.

А. І так. Усім аналітикам з "пропав Нью-Йорк" треба все ж задуматися : а чого це людина у найбагатшому місті планети з лозунгами про доступне житло, громадський транспорт і доступну їжу набирає більшість голосів.

Крім того, демократи виграли також на виборах у штатах Вірджинія, Нью-Джерсі та Каліфорнія.

Реагуючи на такі результати, Трамп звинуватив у поразці Республіканської партії шатдаун та відсутність прізвища "Трамп" у бюлетенях.