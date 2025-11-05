Вибори мера Нью-Йорку: чому ця історія про значно більші процеси в Америці, аніж про зміну міської влади

На виборах мера Нью-Йорка переміг 34-річний демократ-соціаліст Зохран Мамдáні. Чому ця історія про значно більші процеси в Америці, аніж про зміну міської влади Нью-Йорка:

Спочатку коротко про Мамдані. Він мусульманин, народився в Уганді в сімʼї вихідців з Індії - згодом родина переїхала до США. Американське громадянство отримав у 2018 році. Член асамблеї штату (на українські мірки - обласний депутат). Учасник протестів на підтримку Палестини.

Свою передвиборчу кампанію Мамдані активно вів у TikTok та соцмережах, будуючи її на обіцянках дешевшого життя у місті. Безкоштовний проїзд у автобусах, регуляція цін на оренду житла, створення мережі муніципальних продуктових крамниць з фіксованими низькими цінами. Мамдані визначає свій підхід як демократичний соціалізм. Опоненти називають це комунізмом.

Зохран Мамдані випередив свого основного конкурента - колишнього губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо - майже на 9%. Явка на виборах була найбільшою з 1969 року, особливо серед молоді та іммігрантів. Нью-Йорківці називали це голосування найважливішим за десятиліття. Одні покладали великі надії на зміни за керівництва Мамдані, інші обіцяли покинути місто в разі його перемоги.

Втім, за перегонами стежили далеко за межами Великого яблука. Нью-Йорк є одним із гравітаційних центрів Америки: економічно, політично, культурно і соціально. Найбільше місто США. Річний бюджет - близько $115 млрд. Величезний фінансовий та медійний хаб. Муніципальні процеси там часто слугують моделлю для інших великих міст Америки. Тому вибори мера Нью-Йорка мають значно більший вплив на ситуацію в країні, ніж вибори в умовному Бостоні чи Атланті. Зокрема і на політичну ситуацію.

Кампанія в Нью-Йорку стала важливим тестом для демократів, які намагаються заново віднайти свій голос після поразки у 2024 році. Вона може визначити курс Демократичної партії на наступний політичний цикл: від того, як і через які канали говорити з виборцями, - до того, на що робити ставку в політиці.

Успіх Мамдані активізує дискусію про стратегію партії: податися вліво з сильним акцентом на соціалістичну та прогресистську повістку, чи триматись ближче до центру, борючись за поміркованих виборців, незадоволених Трампом. І часу не те, щоб багато. Рівно через рік - у листопаді 2026 - проміжні вибори до Конгресу, де демократи сподіваються повернути собі хоча б одну з палат.