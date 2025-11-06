Серйозний дзвіночок, який показує великі ризики замороження депозитів російських громадян

Ще рік тому не можливо було повірити, що ЦБР підводить російський банківський сектор під долю Сбербанку СРСР, коли при розпаді СРСР просто заморозили вклади громадян. Але дедалі цей ризик переходить з розряду теоретичного в практичну площину.

Висока ставка ЦБР загнала рублі російського населення в банки на строкові депозити. Але по мірі зниження ставки росіяни все менше хочуть тримати кошти на рахунках в російських банках, оскільки реальна інфляція більша за офіційну. Перший дзвіночок пролунав від Сбербанку рф, коли той напередодні зниження ставки ЦБР підняв ставки по банківським вкладам та впритул наблизив ставку по своїм депозитам до зниженої ставки ЦБР. Цілком розділяю побоювання Сбербанку рф, оскільки якщо пропонувати росіянам ставку на рівні офіційної інфляції +2-4 п.п., то відбудеться відтік банківських вкладів на споживчій ринок і ЦБР отримує офіційну інфляцію у 12-15%, а банки – відтік ліквідності.

Щоб запобігти цьому сценарію та були і вовки ситі (російські промисловці на чолі з Ростехом), і вівці (банки) цілі – є просте і "геніальне" рішення: заморозити вклади росіян та знизити ставку ЦБР до 10-12%. Втім, цей сценарій вже настільки нагадує події, які супроводжували розпад СРСР, що потрібно бути дуже сміливим і відчайдушним путінцем, щоб його реалізувати. Але подружжя Набіуліної з Кузьміновим геть не такі сміливі.

Проте на минулому тижні з’явився сміливий черговий друг Путіна – уродженець міста Дрогобич (Україна) Віктор Феліксович Вексельберг, який відверто закликав негайно "мобілізувати банківський сектор рф". Віктор Феліксович по-львівські просто заявив: "Де взяти гроші? Грошей немає. Без грошей, як ми розуміємо, нічого не відбувається", та скромно запропонував докапіталізувати російський Фонд розвитку підприємництва. Напрямок думки Віктора Феліксовича мені дуже добре зрозумілий, і я б пожартував, що його було завербовано СБУ або установою Буданова, але це зовсім не так.

Причина заяв Вексельберга очевидно в тому, що друг путіна чи не вперше від початку війни отримав збитки. Енергетична група Вескельберга за 9 місяців 2025 року отримала збитки у сумі 2,44 млрд рублів, проти прибутку у 7 млрд рублів роком раніше. Малюється досить проста схема: збитки давлять на жабу олігархів, а олігархи давлять на ЦБР, щоб добратись до депозитів громадян.

Поки що це перший серйозний дзвіночок, який показує, що ризики замороження депозитів російських громадян цілком реальні.