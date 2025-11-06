Анджеліна Джолі, ТЦК і провал комунікації

Кейс з Анджеліною Джолі — це найкраща ілюстрація до тези, про яку казав 3,5 роки як журналіст і тепер кажу як військовослужбовець. Ось вона

У нас повністю відсутня система стратегічних державних комунікацій під час війни. Натомість створені особисті піар-служби різних очільників різних відомств і влад. Ще й досить низької якості. Які ще й знаходяться в стані перманентної війни між собою. І не вміють не те що правильно єдиним голосом супроводжувати події — навіть просто нормально робити новини та організовувати процеси.

А ніякого єдиного голосу, наративу й спільного розуміння сенсів так і не створено.

Відповідно, навіть суперсприятливі, здавалось би, приводи для позитивних новин типу приїзду суперзірки світового кіно в фронтове місто Херсон перетворюються на епік-фейли.

І фіг би собі з ними самими по собі.

Але ж от саме так і виходить, що на 4 рік війни чимало громадян України втратили розуміння того, що відбувається. І перетворюються на агресивних нападників на буси ТЦК.

Коли історики будуть розбиратися в причинах, чому ж порив 2022 року не матеріалізувався в перемогу України, ось цей ганебний провал в питаннях інформвійни буде далеко не останнім.

Бляха, це ж як треба факапити, щоби навіть приїзд Анджеліни Джолі перетворити на обговорення кого і як забрали в ТЦК і хто з якого туалету злив про це відео...