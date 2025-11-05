ukr
Крок, який може врятувати військових від СЗЧ та оздоровити українське військо

Ігор ЛуценкоІгор Луценко

Крок, який може врятувати військових від СЗЧ та оздоровити українське військо

Є ідея невеличкого, але потрібного кроку.

Отже, за 3-4 дні ми побачимо нову статистику втечі із армії. Генпрокуратура зазвичай до 7 числа кожного публікує цифри реєстрації злочинів за попередній місяць, в тому числі – дезертирства і самовільного залишення військової частини.

Це, на перший погляд, невеличка подія. Але вона стосується НАЙГОЛОВНІШОЇ проблеми України – питання залучення людей у військо. Нагадаю, за вересень ця цифра перевершила приголомшливих 19 тисяч. І це картина, викривлена лінзою офіціозу – насправді все ще гірше.

Левова частка СЗЧ відбувається через те, що боєць не може перевестися в іншу військову частину, де він потрібен командирам. Свого часу набула навіть практика "переведення через СЗЧ" – сумний діагноз нашій правовій системі.

Тож, що я ПРОПОНУЮ: як вийде чергова статистика про цей смертельно небезпечний для нашої держави процес, разом попросимо відповідальних осіб покращити ситуацію з переведеннями.

Пропоную лайт-варіант.

Вважаю, що якщо людина виконувала бойові завдання понад 1 рік, то вона має повне право на переведення у іншу бойову частину – за умови, що там, на новому місці, її готові прийняти. Зараз такий перевод теоретично можливий, але надзвичайно ускладнений, що призводить до СЗЧ. Тож треба зробити його автоматичним, на рівні Армії+.

Для нинішніх солдат війна – це назавжди, прогнозований кінець війни знаходиться за горизонтом їх життя. Тому вони мають моральне служити там, їх хочуть бачити і де командири їх цінують – а відтак, де підрозділи за їх участі воюватимуть ефективніше.

Саме ефективність підрозділів – це наша мета. Якщо підрозділи стають слабкими, то їх слід приєднувати до сильних, а не намагатися за будь-яку ціну підтримувати на плаву – бо ця ціна вимірюється життями.

Вдумайтеся, що відбувається.

Є одні підрозділи, котрі є суперефективними, страждають від нестачі особового складу, не можуть розвиватися так швидко, як могли б. Є інші, котрі схожі на болото, боєздатністю на папері, а в житті вони лише тягнуть ресурси держави.

Запропонований механізм дозволить підштовхнути процеси оздоровлення у війську, дозволить воювати тим, хто хоче воювати, а не відбувати службу.

Я вважаю, що кожен швидкий перевод – це потенційно порятована від СЗЧ людина.

Прошу включитися в тему депутатів, міністрів й інших причетних.

До речі, хто вгадає, скільки СЗЧ за жовтень?

Джерело:facebook.com

