У Нью-Йорку переміг антисеміт Мамдані. Тепер 2026 рік може стати кінцем Демпартії

Сьогодні в Нью-Йорку — вибори мера. На жаль, очільником економічного центру США з високою ймовірністю стане відморожений антисеміт Мамдані — представник найагресивнішого, ультралівого і антиізраїльського крила Демократичної партії (Мамдані виграв ці вибори – Ред.). Це не більшість, але саме вони сьогодні задають тон. Ці люди поширюють брехню про "геноцид у Газі", відкрито підтримують диктатора Мадуро, їх турбують долі іранських аятол.

Перемога Мамдані в Нью-Йорку матиме колосальний ефект. У 2026 році Трампу навіть не знадобиться допомога ФБР, щоб отримати потрібний результат на виборах. Мамдані, його однодумці і все, що вони несуть, будуть у кожному агітаційному ролику республіканців. У цій ситуації у Демпартії є всі шанси зазнати тотального розгрому. До речі, майбутні вибори в Нью-Джерсі демократи, судячи з усього, теж програють — і в традиційно "блакитному" штаті губернатором стане трампіст.

Якби в демократів сьогодні була партія, здатна запропонувати справжню альтернативу, і в ній не задавали б тон фанатики, які підтримують ХАМАС і пропагують соціалізм, а керівництво не складалося б із боягузливих імпотентів, то 2026 рік міг би стати кінцем трампізму. Але якщо нічого не зміниться, 2026 рік може стати кінцем самої Демпартії.