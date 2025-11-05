Путін перейшов в контратаку до Трампа
Наступні тижні ми почуємо багато нового про те, як Росія змушена розчехляти свій ядерний арсенал, щоб не допустити ядерної війни
Засідання Радбезу Росії , який мав бути присвячений безпеці на транспорті, розпочалося з роялю в кущах. Спікер Думи Володін запитав у Путіна, як реагувати на заяви Трампа про ядерні випробування. Путін дав слово міністру оборони Білоусову, а той відразу ж прочитав(!) доповідь про те, як американці готуються до ядерної війни, що і скільки вони модернізують, які ракети полетять з Німеччини на Росію та Китай іт.д. І в підсумку сказав, що треба "розконсервовуввти полігон на Новій землі" і робити ядерні випробування. Путін підтримав, а за годину Пєсков заявив, що Путін доручив лише розглянути таку можливість.
Що маємо в сухому залишку?
1 Це ніяка не гонка озброєнь, як багато вже хто почав говорити. Росія цього не може собі дозволити. Паралельно з заявами Путінас, між іншим, пусковий майданчик для ракети Ангара знеструмили через борги за електроенергію. Це все, що треба розуміти про "гонку озброєнь".
- Путін просто вирішив підняти ставки по ядерці. Це все дуже комічно, але він, схоже, вирішив зробити вигляд, що образився на ядерний шантаж Трампа і тепер він грає головного божевільного в світі до якого мають прийти американці та китайці, щоб умовляти не нагнітати ситуацію.. повторюся - це дуже комічно.
- Зараз, схоже, всі російські і не тільки консерви почнуть тиснути всередині США на пацифізм і на те, що Трамп може розпочати ядерну війну. Ідеальний для Путіна вихід з ситуації - змусити США сісти за стіл переговорів. Програма мінімум - привести до хаотизаціі внутрішньої політики США на фоні виборчої кампанії. Реально, думаю, нічого не вийде.
- Як і завжди в останні роки Путін полегшує життя Китаю, який матиме свій зиск від цього ядерного блефу.
- Ми всі просто повинні розуміти: не виключено, що наступні тижні (місяці), ми будемо жити в передʼядерній істеріі. Але повторю те, що казав завжди: Путін боягуз. Він ніколи не натисне червону кнопку. Тому просто потрібно запастися терпінням.