Путін перейшов в контратаку до Трампа

Наступні тижні ми почуємо багато нового про те, як Росія змушена розчехляти свій ядерний арсенал, щоб не допустити ядерної війни

Засідання Радбезу Росії , який мав бути присвячений безпеці на транспорті, розпочалося з роялю в кущах. Спікер Думи Володін запитав у Путіна, як реагувати на заяви Трампа про ядерні випробування. Путін дав слово міністру оборони Білоусову, а той відразу ж прочитав(!) доповідь про те, як американці готуються до ядерної війни, що і скільки вони модернізують, які ракети полетять з Німеччини на Росію та Китай іт.д. І в підсумку сказав, що треба "розконсервовуввти полігон на Новій землі" і робити ядерні випробування. Путін підтримав, а за годину Пєсков заявив, що Путін доручив лише розглянути таку можливість.

Що маємо в сухому залишку?

1 Це ніяка не гонка озброєнь, як багато вже хто почав говорити. Росія цього не може собі дозволити. Паралельно з заявами Путінас, між іншим, пусковий майданчик для ракети Ангара знеструмили через борги за електроенергію. Це все, що треба розуміти про "гонку озброєнь".