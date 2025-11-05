Після війни суспільство знову захоче простих рішень: хто перший це зрозуміє – розумні чи хитрі
Хитання від центру. Або коли нарешті настане час здорового центризму?
Ще рік тому Трамп обіцяв "повернути велич".
Сьогодні ліві в Нью-Йорку обіцяють "повернення справедливості".
І те, і інше - крайні точки, зручні для кампаній, але фатальні для суспільства.
Бо пропозиція лежить у площині чистого популізму.
Колишні закони демократії тепер працюють за принципом емоційних гойдалок.
Такий запит часу: у гонитві за софітами та лайками на перше місце виходять не ідеї, а "психологічні гачки".
І головна мотивація виборця - "покарати не тих".
Лише 20% американців сьогодні довіряють уряду - рекордно низький показник.
Демократи знецінили слово "цінності", республіканці - "традиції".
А поміркований центр - як завжди - між двома обіцянками "зробити все по-новому".
Цей вірус давно поширився і на Європу.
Італія знову шукає "сильну руку".
Франція мріє, щоб держава все пробачила і все забезпечила.
Німеччина сперечається сама з собою: кого боятися більше - правих чи рахунків за опалення.
Континент, який колись винайшов "зваженість" тепер тренується у політичному кросфіті.
Популізм став універсальною мовою демократій.
Головне - говорити голосно, бажано з пафосом, і не надто вникати в деталі.
Ми це теж проходили у 2019-му.
Але після війни зранене й виснажене суспільство знову захоче простих рішень і швидких результатів.
Питання лише, хто перший це зрозуміє: розумні - щоб попередити, чи хитрі - щоб скористатись?