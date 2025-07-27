Недооцінені напрямки для подорожей світом: топ-14 локацій, про які ви ніколи не думали

Рим, Париж, Лондон, Мальдіви та низка інших локацій постійно очолюють списки найвідвідуваніших напрямків у світі. Водночас існує безліч недооцінених місць для відпочинку, про які ви, можливо, навіть не чули. Наступний список допоможе вам обрати незвичайний напрямок для вашої наступної подорожі, яка подарує незабутні враження.

1. Монголія

Фантастична природа Монголії. Джерело: Pixabay

Список найнедооціненіших напрямків включає цю особливу країну, розташовану на сході Центральної Азії. Монголія — це незаймані степи, де можна знайти стада величних коней, привітних кочівників, традиційні юрти та багато іншого.

Ця країна, яка не входить до списку найвідвідуваніших, стає доступнішою завдяки новому міжнародному аеропорту, постійному розвитку інфраструктури та великій кількості цікавих екскурсій, які дозволяють познайомитися з унікальним туристичним напрямком у Центральній Азії.

Варто провести щонайменше кілька днів у столиці, Улан-Баторі, де є багато пам’яток. Вони розташовані близько одна до одної, що робить їх огляд зручним. Після гамірної столиці насолодіться перебуванням у національному парку Горхі-Терель. Це недооцінене місце відпочинку дозволяє прогулятися мальовничими стежками серед гірських хребтів, дихаючи свіжим повітрям. Якщо хочете відчути справжню атмосферу Монголії, рекомендуємо переночувати в автентичній юрті. Не дивуйтеся, якщо місцеві пастухи завітають привітатися.

2. Сребреник, Боснія і Герцеговина

Боснія і Герцеговина має всі підстави очолювати список найнедооціненіших напрямків у Європі та навіть у світі. Ця країна, розташована на Балканському півострові, сповнена особливих чарівних міст. Зокрема, на північ від Сараєва розташований Сребреник. Це "королівське місто" може похвалитися ідеально збереженою середньовічною фортецею Боснії. Будівля, що датується XII століттям, наповнена легендами та міфами. Хто знає, можливо, вам вдасться розгадати один із них?

Красиві недооцінені місця для відвідування включають вершину Маєвиці, яка пропонує фантастичні панорамні краєвиди. Також варто відвідати озеро Інгрем, відкрите відносно недавно, щоб поринути в романтичну атмосферу.

Окрім усього цього, Сребреник пропонує еклектичні кав’ярні, смачну їжу та елегантні мечеті, від яких перехоплює подих.

3. Куенка, Еквадор

Нічні прогулянки в Еквадорі. Джерело: Pixabay

Третє за величиною місто в Еквадорі є несправедливо недооціненим туристичним напрямком. Куенка може похвалитися величезною культурною спадщиною. У 1999 році історичний центр цього міста в Еквадорі був включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО завдяки унікальній архітектурній красі.

Куенка є домом для художників, ремісників та багатьох інших митців, які щороку презентують свої роботи на Bienal de Cuenca, міському фестивалі мистецтв. Тут можна дізнатися про традиційні ремесла, такі як виготовлення знаменитого панамського капелюха Монте-крісті, а також відвідати численні майстерні, щоб на власні очі побачити процес роботи.

Куенка, найнедооціненіше місце відпочинку в Еквадорі, варта поїздки до Андських гір.

4. Кабо-Рохо, Пуерто-Рико

Відпустка в Карибському басейні — це білі піщані пляжі та прозоре бірюзове море. Місто, розташоване на південно-західному узбережжі Пуерто-Рико, може запропонувати все це.

Кабо-Рохо, недооцінений туристичний напрямок, розташований за три години їзди від Сан-Хуана. Яскраве місто з розслабленою атмосферою дозволяє відпочити та забути про гамірні мегаполіси. Тут є багато хороших пляжів на вибір, зокрема:

Пляж Комбате з природним заповідником, який відокремлює пляжну зону від міста;

Буйє, де можна зустріти коней;

Бокерон — ціле село з атмосферними ресторанами та барами на узбережжі.

Окрім великих курортів, ви можете зупинитися в затишних сімейних готелях, таких як Combate Beach Resort, або обрати розкішний Cuatro Casitas. Не забудьте поспостерігати за заходом сонця на узбережжі Пуерто-Рико, попиваючи освіжаючий мохіто з маракуї.

5. Гіппсленд, Австралія

Найкращі невідомі місця для відпочинку у світі зосереджені в Австралії. Зокрема, Гіппсленд розташований у східній частині Вікторії, приблизно за 4–5 годин від Мельбурна. Ця "країна чудес" включає незаймані ділянки білих піщаних пляжів, альпійські дороги, родючі сільськогосподарські угіддя та звивисті водні шляхи.

Гіппсленд сильно постраждав від масштабних лісових пожеж 2019–2020 років. Понад 400 000 гектарів землі були спалені, а місцева популяція дикої природи була знищена. Звісно, глобальна пандемія завдала ще одного удару по туристичній індустрії. Незважаючи на повільний темп, відновлення міста було стабільним.

Сьогодні ця перлина Австралії, яка входить до рейтингу найнедооціненіших місць для подорожей, пропонує велику кількість природних пам’яток і унікальних локацій для відвідування. Гіппсленд також відомий якісними місцевими продуктами — органічними фруктами, сирами, м’ясом із вільного вигулу, винами та найсвіжішими морепродуктами. Це найкращий час для відвідування Австралії!

6. Плімут, Англія

Якби це місто було меншим, воно було б чудовим вибором для одноденної поїздки, якби більшим — його було б неможливо пропустити. Можливо, саме середній розмір зробив Плімут одним із недооцінених місць для відвідування у світі, але це точно несправедливо.

Любите мистецтво? Тоді обов’язково відвідайте нещодавно відкриту галерею The Box, де можна побачити роботи місцевих художників. Цікавитеся архітектурою? Вас вразить реконструйований Market Hall, відомий своїм "мистецьким куполом". Хочете поплавати? Навряд чи є кращий басейн, ніж Tinside Lido, розташований на вершині Плімут-Хоу. Цей недооцінений напрямок відпочинку входить до топ-10 відкритих басейнів у Європі. Цінуєте якісний алкоголь? У історичному центрі міста розташована найстаріша винокурня Англії, яка виробляє чудовий джин. Щоб зробити ваші вихідні в Плімуті найкращими, рекомендуємо зупинитися в Bistrot Pierre B&B, затишному бутік-готелі типу "ліжко та сніданок".

7. Озеро Бакалар, Мексика

Ідеальне місце для усамітнення. Джерело: Pixabay

Під час подорожі на півострів Юкатан у Мексиці туристи зазвичай обирають популярні міста Канкун і Тулум. Водночас озеро Бакалар — недооцінене місце для подорожей, яке часто ігнорують, але дарма. "Лагуна семи кольорів" відома своїми чистими блакитними водами, павичами та полями незабудок. Насолоджуйтесь незайманою красою цього дивовижного куточка Мексики, якомога далі від натовпів.

Діяльність варіюється від спостереження за колоніями птахів, катання на байдарках і плавання в кришталевих водах сенотів до відпочинку на білих піщаних пляжах. Для проживання найкраще обрати один із еко-готелів. Наприклад, рекомендуємо забронювати номер у чарівному та затишному Boca de Agua, розташованому в приватному природному заповіднику.

8. Берлінгтон, Вермонт

Берлінгтон — чарівне університетське містечко з прекрасною набережною для романтичних прогулянок. Проте це абсолютно недооцінене місце для подорожей, особливо з точки зору гастрономічного туризму. У 2023 році п’ять шеф-кухарів Вермонта та, відповідно, ресторани стали півфіналістами престижної премії James Beard. Тож було б помилкою не скуштувати тут креативну та смачну їжу та напої:

морозиво з тахіні від шеф-кондитера Аманди Вілдермут у ресторані середземноморської кухні Honey Road;

крафтове пиво в експериментальній броварні Foam Brewers;

незвичайна гостра брюссельська капуста, культ якої відображений у меню шеф-кухаря Моджо Генсі-Девіса, який працює в May Day.

Берлінгтон пропонує чудові можливості для гастрономічного туризму та розваг.

9. Сан-Томе і Принсіпі

Список найкращих недооцінених місць для подорожей в Африці включає ці вулканічні острови в Гвінейській затоці. Разом Сан-Томе і Принсіпі складають другу за величиною країну на континенті, але вони залишаються непроспіваними природними перлинами, які ніколи не потрапляють до списків популярних напрямків.

Біосферний заповідник ЮНЕСКО демонструє справжні природні дива, наприклад, коли чисті, теплі води зустрічаються з пишними тропічними лісами. Острови також мають багате культурне та історичне тло. Зокрема, Сан-Томе і Принсіпі є найбільшим у світі виробником какао.

Якщо ви плануєте провести тут більше часу, рекомендуємо зупинитися на ніч у традиційних плантаціях Рокас або дочекатися відкриття відреставрованого курорту Bom Bom, розташованого на північному краю Принсіпі між узбережжям і тропічним лісом.

10. Турку, Фінляндія

Затишний Турку. Джерело: Pixabay

Два фінські міста давно конкурують між собою. Проте Турку, історична столиця країни (до 1812 року), є дійсно недооціненим місцем для відвідування, яке не менш вражаюче, ніж Гельсінкі.

"Париж Фінляндії" наповнений середньовічними пам’ятками, такими як собор і замок, а також є центром екологічних інновацій. Турку отримав це прізвисько завдяки великій кількості затишних кафе та ресторанів, а також чарівній набережній уздовж річки Аура.

Якщо ви хочете познайомитися з найстарішим містом Фінляндії та зрозуміти актуальність звання "найкращі недооцінені європейські напрямки", рекомендуємо вирушити на тур, що включає дегустацію місцевих продуктів і прогулянку на електричному човні по річці Аура.

11. Брей, Ірландія

Починаючи з 1854 року, Брей, розташований лише за двадцять миль від Дубліна, став дуже популярним завдяки появі залізниці. Місто навіть називали "ірландським Брайтоном". Проте з часом ця популярність зменшилася. Сьогодні одна з найнедооціненіших локацій для відвідування — це миля вікторіанської набережної, уздовж якої розташовані численні ресторани та кафе. Також варто прогулятися широкою еспланадою, що веде від гавані до мальовничого прибережного пагорба. Вершина Брей-Гед висотою 800 футів варта годинного підйому на скелясту вершину заради неймовірних панорамних краєвидів.

12. Карпатос, Греція

Найкращі пляжі Карпатосу. Джерело: Pixabay

Поки туристи намагаються знайти місце для спостереження за заходом сонця на Санторіні чи штовхаються на переповнених пляжах Міконосу, місцеві прямують до майже секретного та найнедооціненішого місця у світі. Чотиригодинна поїздка на поромі від Родосу приведе вас до крихітного острова Додеканес Карпатос. Ви гарантовано закохаєтесь у це унікальне місце з багатьма незайманими, майже безлюдними пляжами, омиваними чистими бірюзовими водами, які приваблюють середземноморських тюленів, що також люблять грітися на сонці. Обов’язково відвідайте гірське село Олімпос, щоб скуштувати автентичну місцеву їжу в одній із таверн. Тут можна відчути особливу атмосферу Греції, ніби застиглу в часі, адже єдиними транспортними засобами є віслюки, а жінки одягнені в традиційний барвистий одяг.

13. Східні нагір’я, Зімбабве

Більшість туристів надають перевагу відвідуванню широко розрекламованих водоспадів Вікторія та національного парку Хванге. Проте в Зімбабве є й інші найкращі недооцінені місця для відпочинку.

На східному кордоні країни розташована надзвичайно красива локація, яка все ще відносно невідома. Східні нагір’я включають три хребти:

Ньянга — найвища вершина в регіоні;

Гори Бвумба, вкриті туманом;

Чиманіматі з крутими пагорбами та мальовничими стежками.

Тут також розташований найвищий водоспад Зімбабве, Мутарасі. Найкращий спосіб оцінити велич цього природного дива — прокататися на зіплайні.

14. Ломбок, Індонезія

Мальовничі краєвиди островів. Джерело: Pixabay

Одним із найпопулярніших напрямків для літнього відпочинку є, безумовно, Балі, чиї пляжі можуть бути переповненими. Дивно, що так мало людей обирають острів Ломбок, розташований зовсім поруч, для своєї відпустки. Одне з найнедооціненіших місць для відвідування у світі, Ломбок, як і Балі, пропонує надзвичайні білі піщані пляжі, але тут більше буйволів, ніж людей. Мальовничі терасні рисові поля також рідко бачать туристи, які намагаються зробити вдале фото для соцмереж.

Окрім красивих пляжів, ще одна недооцінена туристична пам’ятка — велична гора Рінджані, яка пропонує фантастичні краєвиди, але може бути дещо складною для підйому. Для тих, хто не планує підкорювати вершини, відвідування водоспадів і пишних тропічних лісів — чудовий вибір.