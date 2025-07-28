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Часта атака дронів на Одесу, яка викликає стурбованість

Олександр КоваленкоОлександр Коваленко

Часта атака дронів на Одесу, яка викликає стурбованість
Часта атака дронів на Одесу, яка викликає стурбованість

Сьогодні вдень РОВ здійснили наліт на Одеську область, буквально годину тому...

Дюжина дронів, але вдень. Не 30 і не 50, але є моменти, які викликають стурбованість. А саме те, що загалом, ось уже як майже тиждень РОВ не проводили масових, централізованих нальотів Shahed-136/"Гербера"/"Пародія".

Хтось може парирувати, як же так, 26 липня був масований наліт - 208 дронів. Ось тільки 208 це не масований, концентрований наліт у 400, 500 і більше дронів. А тепер до суті в цифрах, які ніколи не брешуть.

Щодо дронів конкретизація з цифрами.

У ніч на 19 липня РОВ застосували 344 дрони Shahed-136/"Гербера"/"Пародія". Невикористаними, орієнтовно, залишалося понад 160 дронів.

У ніч на 20 липня РОВ застосували 57 дронів, накопичення понад 150 або 310 за підсумком двох діб.

У ніч на 21 липня РОВ застосували 426 дронів. Орієнтовно запас - близько 100.

У ніч на 22 липня - 42 дрони, накопичення за добу понад 160, сумарно за дві доби - понад 260.

У ніч на 23 липня - 71 дрон, накопичення за добу понад 130, сумарно за три доби - близько 500.

У ніч на 24 липня - 107 дрон, накопичення за добу понад 100, сумарно за чотири доби - близько 600.

У ніч на 25 липня - 63 дрони, накопичення за добу близько 140, сумарно за п'ять діб - близько 750.

У ніч на 26 липня - 208 дронів, накопичення за добу близько нуля, сумарно за шосту добу зберігається в межах 750, а за підсумком добового виробництва понад 950 дронів.

У ніч на 27 липня - 83 дрони, накопичення за добу понад 120, сумарно за сьому добу - понад 1 100.

До кінця 27 липня, за допомогою виробництва, у РОВ буде накопичений потенціал у 1 300 дронів.

Це свідчить про те, що загроза масованого, концентрованого нальоту РОВ стає дедалі більш гіпертрофованою! Або РОВ настійно накопичують дрони, для куди більш масштабного терору під певну дату, наприклад - 24 серпня, або найближчим часом ми побачимо рекордний масований наліт.

Джерело:Telegram

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