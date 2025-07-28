Holiday Inn Express відкриває можливість ночівлі на жвавих місцевих вулицях Чанганашері

На початку 2027 року в Чанганашері, що в окрузі Коттаям штату Керала, відкриється перший міжнародний готель. Holiday Inn Express Kottayam Changanassery будується в межах великого проєкту, який поєднає шопінг, невеликий кінотеатр для місцевих показів та повсякденні сервіси в одному просторі. З 90 запланованими номерами проєкт від IHG Hotels & Resorts привносить новий тип проживання в місто, де вибір готелів довгий час був обмеженим.

Готель буде розташований поблизу ключових доріг і транспортних вузлів, що робить його зручною зупинкою для мандрівників, які подорожують через центральну Кералу. Довгий час Чанганашері було містом, через яке лише проїжджали, а не зупинялися для дослідження. Відкриття структурованого готелю може заохотити більше людей залишатися в місті, а не їздити до більших міст для ночівлі чи коротких візитів, особливо з огляду на доступність розташування та близькість до місцевих пам’яток.

Угоду про відкриття готелю в Чанганашері завершено. Джерело: IHG Hotels & Resorts

Одне з найближчих цікавих місць — ринок Ганді, де рано-вранці продавці торгують усім: від овочів і бананів до сушеної риби та квітів жасмину. Ринок оживає ще до сходу сонця та пропонує справжній, нефільтрований погляд на щоденну торгівлю. Поруч розташований Валіа Ангаді, старіший оптовий квартал міста, відомий своїми магазинами тканин і рису, розташованими у вузьких провулках, повних звуків і руху протягом дня. Разом вони відображають, як місто прокидається та працює.

За кілька хвилин ходьби від готелю знаходиться храм Шіви у Вазаппаллі, де щоденні ритуали тривають так само, як і століттями тому. Територія храму тиха й затінена, з давніми кам’яними доріжками та високими олійними лампами, що вказують шлях. Неподалік міська пристань для човнів приймає місцевих жителів, які сідають у дерев’яні човни, щоб дістатися до сусідніх берегів річки. Коли сонце сідає, Мулаппаллі Граунд оживає: діти ганяють за м’ячем, підлітки гомонять по краях, а сусіди збираються в куточках, щоб розслабитися після дня.

Вечірні прогулянки на човнах біля Паллатуруті. Джерело: unsplash

Прогулянки цими куточками Чанганашері дають відвідувачам шанс натрапити на повсякденні моменти без потреби в картах, квитках чи чіткому плані. Наявність готелю неподалік означає, що гості можуть не поспішати та зануритися в те, як місто проживає звичайний день. Чанганашері, можливо, не з’являється в глянцевих брошурах, але його вулиці, ринки та тихі куточки мають живий, автентичний дух, який приваблює тих, хто віддає перевагу подорожам у власному темпі.