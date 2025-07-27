Бари в Амстердамі: атмосферні місця для вишуканих напоїв

Амстердам славиться своїми запальними вечірками та яскравим життям із безліччю цікавих моментів. Найчастіше місцеві жителі та туристи обирають паби та найкращі бари Амстердама, щоб розслабитися та відпочити в затишній атмосфері. Питна культура голландської столиці нерозривно пов’язана з коричневими кафе та гостинними тавернами, які так люблять відвідувати відпочивальники. Розвиток авангардних спікізі та барів просто неба в центрі Амстердама базується на багатій барній культурі міста. Відомі бари Амстердама автентичні та різноманітні. Тут можна не лише насолодитися смаком чудових напоїв і закусок, а й панорамними краєвидами міського пейзажу.

Waterkant

Адреса: Marnixstraat 246, 1016 TL Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.waterkantamsterdam.nl

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Marnixstraat+246,+1016+TL+Amsterdam,+Netherlands

Waterkant відомий своїм широким асортиментом напоїв за доступними цінами. Джерело: Pixels

Якщо ви хочете відвідати найкрутіші бари Амстердама, завітайте до Waterkant. Це унікальний гастрономічний простір із помірними цінами. Окрім багатого вибору закусок і напоїв, цей бар має репутацію жвавого гастрономічного залу. Як і всі хороші бари в Амстердамі, Waterkant може похвалитися чудовими делікатесами та смачним пінним пивом усіх видів. Родзинкою закладу є шикарний вибір пікантних суринамських страв. Подорожуючі завжди насолоджуються такими делікатесами:

рис із арахісовим соусом;

коржик роті;

смажені пиріжки з квасолею;

бананові чіпси. Заклад постійно проводить музичні шоу з виступами талановитих артистів.

Duke of Tokyo

Адреса: Reguliersdwarsstraat 37, 1017 BK Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.dukeoftokyo.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Reguliersdwarsstraat+37,+1017+BK+Amsterdam,+Netherlands

Duke of Tokyo — один із топових барів Амстердама. Вирушайте сюди, якщо хочете потрапити до стильного простору з ненав’язливо екстравагантною атмосферою та широким асортиментом закусок і коктейлів. Атмосфера цього закладу тісно переплітається з азійською культурою.

Тут створені всі умови, щоб ви глибоко поринули в вишукану східну атмосферу та дізналися більше про деталі культурного життя Азії. У барі є приватні караоке-кімнати, де можна співати улюблені пісні, насолоджуючись приємною музикою.

Цей найкращий бар в Амстердамі часто обирають пари для незабутніх побачень у розслабленій атмосфері. Неподалік від бару розташований квітковий ринок, де можна придбати розкішний букет для коханої.

Hiding in Plain Sight

Адреса: Rapenburg 18, 1011 TX Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.hipsamsterdam.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Rapenburg+18,+1011+TX+Amsterdam,+Netherlands

Hiding in Plain Sight прикрашає список найкращих барів Амстердама, Нідерланди. Незважаючи на невелику площу, цей заклад славиться своєю дружньою атмосферою та стильним дизайном інтер’єру. Зали бару гармонійно доповнені шкіряними диванами та оригінальними елементами декору. Радіо в ретро-стилі, антикварні годинники, вінтажні дрібнички та книги на масивних полицях виглядають тут органічно.

Найкращі бари Амстердама відомі своїм високим рівнем сервісу, і Hiding in Plain Sight не є винятком. Елегантні бармени пропонують відвідувачам безкоштовну воду, смарагдові оливки та апетитну горіхову пасту.

Гості можуть обрати напій, м’ясну чи рибну страву з естетично оформленого меню. У стилі найкращих барів Амстердама Hiding in Plain Sight має фірмовий коктейль The Walking Dead. Під час подачі його ефектно підпалюють, що викликає бурю емоцій у гостей.

't Nieuwe Diep

Адреса: Flevopark 1, 1095 KE Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.nieuwediep.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Flevopark+1,+1095+KE+Amsterdam,+Netherlands

Продовжуємо нашу подорож найкращими місцями для напоїв в Амстердамі. Цього разу ми відвідаємо винокурню 't Nieuwe Diep. Зовні винокурня нагадує церкву, але насправді це справжня перлина джину.

Винокурня розташована в мальовничій місцевості, на озері з оксамитовою гладдю. Є затишна тераса для приємних посиденьок у теплу пору року та комфортна дегустаційна зала, де гості почуваються особливо затишно взимку.

Модні бари Амстердама часто пропонують креативні варіації коктейлів, щоб задовольнити навіть найвибагливіших гурманів. 't Nieuwe Diep пропонує відпочивальникам ексклюзивний джин, ароматизований соковитими сливами, яблуками, апельсинами та ягодами.

Brouwerij 't IJ

Адреса: Funenkade 7, 1018 AL Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.brouwerijhetij.nl

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Funenkade+7,+1018+AL+Amsterdam,+Netherlands

Brouwerij 't IJ пропонує відзначені нагородами напої від знаменитої броварні 't IJ. Джерело: https://www.brouwerijhetij.nl/

Наша прогулянка найкращими барами для напоїв в Амстердамі продовжується. Час відвідати Brouwerij 't IJ, атмосферну дегустаційну зону прямо біля вітряка Гюйєра. Тут можна скуштувати відзначені нагородами напої знаменитої броварні 't IJ.

Зали оформлені в мінімалістичному стилі з невеликою кількістю місць для сидіння. Усередині збереглися елементи муніципальних лазень, що додає особливого шарму та колориту. Меню обов’язково включає світлий пільзнер і міцніший коломбус.

De Druif

Адреса: Rapenburgerplein 83, 1011 VJ Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.cafededruif.n

l Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Rapenburgerplein+83,+1011+VJ+Amsterdam,+Netherlands

Унікальну атмосферу минулого дбайливо зберігає винний бар De Druif, який існує вже понад чотири століття. Тут гостям пропонують вишукані алкогольні напої, виготовлені ще в XVII столітті. За місцевими легендами, напої тут відпочивали моряки ще в далекому XVI столітті.

Інтер’єр закладу одразу розташовує до себе. Уздовж стін стоять масивні дерев’яні бочки, а бар прикрашений різноманітними глиняними пляшками женеверу. De Druif входить до списку найкращих місцевих барів Амстердама з вишуканими винами та коктейлями.

Alex + Pinard

Адреса: Dapperstraat 10, 1093 BS Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.alexandpinard.nl

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Dapperstraat+10,+1093+BS+Amsterdam,+Netherlands

Продовжуємо разом оглядати найкращі бари Амстердама. Наступний бар, який точно заслуговує вашої уваги, — Alex + Pinard, розташований на Даппермаркт. Це чудове місце для відпочинку з келихом коктейлю чи вина від відомих європейських брендів. Пікантні закуски з морепродуктів, м’яса та овочів ідеально гармонують із напоями.

Alex + Pinard входить до десятки найкращих барів Амстердама завдяки шикарному асортименту напоїв і елегантному дизайну інтер’єру.

Bukowski Bar

Адреса: Oosterpark 10, 1092 AH Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.barbukowski.nl

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Oosterpark+10,+1092+AH+Amsterdam,+Netherlands

Якщо вас цікавить найкраща барна зона в Амстердамі, зверніть увагу на Bukowski. Він розташований неподалік від Остерпарку та втілює найкращі традиції питних закладів. Меню бару включає безліч напоїв, зокрема:

Оригінальні коктейлі з різними наповненнями;

Світле та темне пиво з привабливою піною.

Родзинкою місця є світлова інсталяція над баром, натхненна друкарською машинкою. Меню прикрашене численними оригінальними цитатами Буківські. Бар пропонує привабливі краєвиди на затишні вулиці Амстердама.

Lotti’s

Адреса: Herengracht 255, 1016 BJ Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.thehoxton.com/amsterdam/lottis

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Herengracht+255,+1016+BJ+Amsterdam,+Netherlands

Гості бару Lotti’s обирають напої на свій смак із шикарного меню. Джерело: Pixels

Бар Lotti’s у готелі The Hoxton прикрашає список чудових барів Амстердама. Його зали зі смаком обставлені шкіряними диванами та зручними кріслами. Теплі дерев’яні підлоги та дизайнерська цегляна кладка додають закладу особливого затишку. Бар виглядає дуже стильно завдяки розсувному скляному даху та USB-портам на столах.

Відвідувачі в захваті від чудових коктейлів і вин, запропонованих у меню. На вихідних гостей розважають місцеві діджеї, а фотобудка, оформлена в ретро-стилі, є місцем для пам’ятних фотосесій.

Cocktails "Flying Dutchmen"

Адреса: Singel 460, 1017 AW Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.flyingdutchmencocktails.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Singel+460,+1017+AW+Amsterdam,+Netherlands

У самому серці Амстердама розташований хороший бар із власною історією та бездоганною репутацією — Cocktails "Flying Dutchmen". Тут можна обрати відповідний коктейль чи алкогольний напій для гарного настрою.

Pllek

Адреса: Tt. Neveritaweg 59, 1033 WB Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.pllek.nl

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Tt.+Neveritaweg+59,+1033+WB+Amsterdam,+Netherlands

Найкрутіший бар в Амстердамі — Pllek, розташований у мальовничому куточку. Дістатися сюди можна безкоштовно на поромі від Amsterdam Centraal.

Тут усе чудово — від краси оточення до вишуканого меню з великим вибором вин і пива. Спеціально для гостей проводяться яскраві літні шоу та жива електронна музика.

На цьому завершується наша коротка подорож популярними барами Амстердама, але це не прощання. Попереду ще багато цікавого!