Найкращі блошині ринки Парижа: від чудових сувенірів до раритетів і антикваріату

Незалежно від того, скільки разів ви бували в Парижі, ви не можете стверджувати, що відчули атмосферу міста, якщо ніколи не відвідували блошиний ринок у Парижі. Це не просто місце для пошуку бюджетних і незвичайних сувенірів. Це важлива частина культурної сцени міста, що відображає багато її аспектів — від сучасного мистецтва до побутових речей. Це місце, де можна спостерігати за людьми міста та спробувати зрозуміти, як Париж живе і дихає. Це також справжня скарбниця для любителів вінтажу та антикваріату. Незалежно від того, чи шукаєте ви пам’ятні сувеніри, є колекціонером чи просто гуляєте містом у пошуках нових вражень, завітайте на блошиний ринок. Ви підете з вигідною покупкою та чудовим досвідом. Візьміть із собою готівку, оскільки продавці на багатьох блошиних ринках Парижа не приймають картки. Але будьте обережні — такі людні місця приваблюють кишенькових злодіїв. У цьому гіді ми розповімо, які блошині ринки Парижа найкраще відвідати, що купити на кожному з них і як отримати кращі пропозиції.

1. Les Puces de Montreuil

Адреса: Avenue Professeur André Lemierre, 75020 Paris, France

На цьому ринку можна знайти все — від простих дрібничок до антикваріату. Джерело: Pixabay

Цей відомий блошиний ринок у Парижі є одним із найстаріших і працює з 1860 року. Він розташований на авеню Професора Андре Лем’єра в 20-му окрузі, неподалік від кладовища Пер-Лашез, і давно зарекомендував себе як чудове місце для покупки бюджетних і вживаних речей. Це далеко не найбільший блошиний ринок у Парижі, але, навпаки, значно менший за свого великого брата в Сен-Уані, проте має вражаючий асортимент товарів.

Понад 600 продавців пропонують антикваріат, меблі, книги, механічні деталі, одяг, посуд, старовинні тарілки та багато іншого. Тут цілком реально знайти цікаві та унікальні предмети за смішно низькою ціною. Зверніть увагу на асортимент старовинного срібла, порцеляни, рам для картин і вінтажного одягу (якщо у вас достатньо часу, можна знайти щось ексклюзивне від Chanel чи Givenchy). Будьте терплячими та пам’ятайте, що саме на цьому блошиному ринку в Парижі у 1990-х роках хтось придбав справжню картину Ван Гога всього за 1500 євро. Можливо, саме ви знайдете наступний скарб тут.

Ринок працює з суботи по понеділок з 7:00 до 19:30. Він розташований поза туристичними маршрутами та популярний серед місцевих, які приходять сюди за вигідними цінами. Як і на багатьох блошиних ринках Парижа, продавці очікують, що ви торгуватиметесь. Не відмовляйте їм чи собі в цьому задоволенні та не здавайтеся, поки не отримаєте найкращу ціну. Справді вигідні пропозиції можна знайти вранці, а найкращі товари зазвичай на маленькій площі в кінці алеї.

2. Marché aux Puces de St-Ouen

Адреса: Porte de Clignancourt, 93400 Saint-Ouen, France

Вебсайт: http://www.marcheauxpuces-saintouen.com

Les Puces об’єднує понад півтора десятка найрізноманітніших ринків. Джерело: Wikimedia.org

Цей найбільший блошиний ринок у Парижі розташований у Порт-де-Кліньянкур і займає площу 7 гектарів. Це місце включено до більшості туристичних гідів, тому не дивно, що він приймає 120–180 тисяч відвідувачів щовихідних.

Цей ринок відомий своєю скороченою назвою Les Puces ("Блохи"). Але він давно не має нічого спільного з таким скромним прізвиськом. Тепер це фактично низка блошиних ринків Парижа в одному, деякі з яких повністю криті, інші з відкритими вулицями та бутиками. Вони перетинаються один з одним, і вже важко визначити, де закінчується один і починається наступний. На південь від них розташована частина під брезентовим навісом, яку не варто розглядати, якщо ви не шукаєте дешеві речі, як-от підроблені кросівки Converse чи старі джойстики. Головна вулиця Les Puces — Rue des Rosiers, уздовж якої розташовані ці частини величезного ринку. Ви можете вийти на Marché Malassis (хороше місце для пошуку іграшок, меблів і вінтажних камер), Marché Dauphine з чудовим вибором меблів і кераміки, Marché Biron (зверніть увагу на дорогі освітлювальні прилади та меблі) і Marché Vernaison з асортиментом від книг, посуду та гравюр до модних речей. Якщо ви готові витратити більше, завітайте до Marché Paul Bert із чудовим вибором меблів XIX–XX століть.

Цей відомий блошиний ринок Парижа налічує близько 3000 продавців. Він відкритий у суботу, неділю та понеділок, але варто зазначити, що багато яток закриваються після обіду, а деякі продавці взагалі не працюють у понеділок або лише за попереднім записом. Тож вирушайте сюди рано у вихідні, щоб насолодитися розслабленою атмосферою місцевих кав’ярень і поспостерігати, як ринок оживає. Після обіду сюди приходить основний потік туристів, тому буде дуже людно. Приїжджайте на блошині ринки Парижа, Франція, у холодну, вологу погоду або в середині серпня — це дні, коли можна отримати найкращі угоди.

3. Marché aux Puces de la Porte de Vanves

Адреса: Avenue Georges Lafenestre & Avenue Marc Sangnier, 75014 Paris, France

Це місце дбайливо зберігає атмосферу класичного вуличного ринку. Джерело: Wikimedia.org

Ще один із найкращих блошиних ринків Парижа розташований у центрі 14-го округу та працює у вихідні на авеню Жоржа Лафенестра та авеню Марка Сан’є з 7:00 до 13:00. Тут близько 400 яток, де можна знайти все: від вінтажних прикрас, залізних скульптур, творів мистецтва, вживаного одягу до веселих предметів для дому.

Тут менше яток, ніж у Сен-Уані, і менший вибір антикваріату та меблів, але атмосфера та продавці особливо привітні, а ціни доступніші. До того ж, це місце виглядає саме як справжній вуличний ринок, а не торговий центр із бутиками та магазинами.

Шансів знайти раритети тут менше, але багато цікавих дрібниць і ексклюзивних речей. Придивіться до стійок із сукнями та шарфами Hermes, поройтесь у коробках із вініловими платівками та шикарною французькою білизною, перевірте шухляди з флаконами для парфумів і коробками для капелюхів. Знайдіть час, щоб переглянути асортимент побутових речей — цілком можливо знайти швейні приналежності 1950-х років або французькі столові прибори. Також є багато продавців, які пропонують монети, вінтажні листівки та книги, африканське та азійське мистецтво, вінтажні іграшки та все, що тільки можна уявити.

Найкраще приїжджати сюди в суботу вранці, поки найцікавіші речі не розкупили. Деякі товари на ринку не мають цінників — не дивуйтеся, вас запрошують торгуватися. Торгуватися варто так, ніби від цього залежить весь ваш бюджет у місті: блошині ринки Парижа цінують азартних покупців, і вигідна угода принесе вам особливе задоволення.