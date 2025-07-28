Художні галереї в Амстердамі: топ-12 відомих локацій для відвідування

Столиця Нідерландів переповнена мистецтвом — від захоплюючого дизайну самого міста до численних музеїв, які демонструють класичні та сучасні шедеври. В Амстердамі розкидано багато цікавих локацій, від невеликих комерційних просторів, де молоді художники можуть презентувати себе, до міжнародно визнаних проєктів. Список подій і виставок постійно оновлюється та розширюється, а більшість закладів відкриті для широкої публіки. Мистецький перелік столиці надзвичайно широкий, адже включає найеклектичніші колекції, які хочуть побачити на власні очі поціновувачі з усього світу.

Якщо ви подорожуєте до яскравої столиці Нідерландів, наступний список найкращих художніх галерей Амстердама допоможе вам познайомитися з культурним кодом міста та країни загалом.

1. Рейксмузей (Rijksmuseum)

Нідерландський національний музей. Джерело: https://uk.wikipedia.org/

Відкритий у 1885 році, цей знаменитий музей і галерея мистецтв Амстердама містить найбільшу колекцію мистецтва та артефактів у Нідерландах. Зокрема, у Рейксмузеї зберігаються 24 роботи Вермера та 82 роботи Рембрандта. Музей створив архітектор Пітер Кейперс. У 80 галереях можна ознайомитися з 800-річною історією нідерландського мистецтва. Рейксмузей також презентує унікальні історичні об’єкти, азійське та декоративне мистецтво, для якого є окремий павільйон.

Серед найвідоміших шедеврів:

Нічна варта Рембрандта, яка зараз ретельно реставрується;

Жінка, що читає лист і Молочниця Вермера;

шедеври Яна Стена, Франса Халса та багато іншого.

Якщо ви прямуєте до Рейксмузею, будьте готові провести щонайменше кілька годин, а краще — цілий день, щоб ознайомитися з великою кількістю шедеврів.

Адреса: Museumstraat 1, 1071 CX Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.rijksmuseum.nl

2. Музей Ван Гога (Van Gogh Museum)

У цій знаменитій художній галереї Амстердама представлено понад 200 картин і 500 малюнків Ван Гога, впізнаваних завдяки унікальній палітрі з переважанням Жовтогота синіх кольорів і широким мазкам. Окрім робіт найвідомішого художника не лише Нідерландів, але й світу, тут проводяться тимчасові виставки, присвячені його сучасникам або митцям, які зазнали його впливу. Варто зазначити, що квитки до Музею Ван Гога необхідно бронювати якомога раніше, адже попит на цей культурно-освітній заклад надзвичайно високий.

Адреса: Museumplein 16, 1071 DJ Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.vangoghmuseum.nl

3. Європейський історичний музей (Joods Historisch Museum)

У старому кварталі чотири колишні синагоги нині є частиною музею та галереї Амстердама, які демонструють багату історію юдаїзму в Нідерландах через фотографії, картини та інші релігійні артефакти.

Європейський історичний музей був заснований у 1987 році. Його постійні виставки присвячені нідерландській юдейській культурі та релігійним практикам. Наприклад, одна з експозицій поєднувала сучасні твори мистецтва з давніми текстами, щоб представити захоплюючий погляд на містицизм.

У музеї є дитяче крило з інтерактивними експонатами. Тут завжди звучить ненав’язлива музика, а юні відвідувачі можуть дізнатися про важливі аспекти юдейської культури через гру.

Адреса: Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.joodsmuseum.nl

4. Музей Амстердама (Amsterdam Museum)

Історії з минулого. Джерело: https://www.amsterdammuseum.nl/

Історичні музеї по всьому світу могли б брати приклад із Музею Амстердама. Тут усі експонати представлені так, що заклад можна назвати водночас розважальним і культурно-освітнім. Першим експонатом галереї є самі будівлі — унікальні лабіринтові структури XVI–XVII століть, зведені на місці монастиря, датованого 1414 роком.

Виставки також заслуговують на увагу. Щойно відвідувачі входять, їх запрошують у хронологічну подорож багатим минулим столиці завдяки численним археологічним знахідкам. Наприклад, ви можете побачити взуття, якому понад 700 років! Такого захоплюючого уроку історії ви ще не мали!

Адреса: Kalverstraat 92, 1012 PH Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.amsterdammuseum.nl

5. Moco Museum

Moco розшифровується як "сучасне сучасне" (modern contemporary), що одразу підказує, що чекає на відвідувачів. Одна з найкращих художніх галерей Амстердама — це приватний простір із безліччю чудових місць для яскравих і соковитих фото для ваших соціальних мереж. Постійна колекція Музею Moco розташована в ефектному особняку початку XX століття. Тут можна знайти роботи таких митців:

Джефф Кунс;

Енді Воргол;

Кіт Герінг;

Ос Гемеос та інших.

Нещодавні виставки включали роботи Айсі та Сота, Даніеля Аршама, а також "несанкціоновану" експозицію з творами знаменитого анонімного Бенксі. Перед або після відвідування музею не забудьте прогулятися навколо будівлі та побачити креативні скульптури в саду Moco.

Адреса: Honthorststraat 20, 1071 DE Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.mocomuseum.com

6. Музей Стеделік (Stedelijk Museum)

Одна з найкращих художніх галерей Амстердама, Музей Стеделік, відома не лише великою кількістю творів мистецтва, але й креативним прибудовою у формі ванни, яка вирізняється на тлі міського ландшафту. Колекція музею включає, зокрема, роботи таких митців:

Джефф Кунс;

Казимир Малевич;

Піт Мондріан;

Рой Ліхтенштайн та інших.

Постійна експозиція демонструє не лише картини, але й дизайнерські та мистецькі об’єкти. Колекції зручно поділені на секції за темами та соціальними рухами.

Адреса: Museumplein 10, 1071 DJ Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.stedelijk.nl

7. Foam

Ця художня галерея Амстердама, що спеціалізується на фотографії, розташована в старому відреставрованому будинку на каналі. Foam регулярно проводить виставки, які змінюються кожні кілька місяців. Тут можна побачити фотографії як всесвітньо відомих митців, так і молодих, ще невідомих широкій публіці, творців. Окрім виставок, Foam регулярно організовує цікаві заходи та воркшопи для любителів фотографії, а також видає власний журнал.

Адреса: Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.foam.org

8. Музей сучасного мистецтва Кобра (CoBrA Museum of Modern Art)

Сучасне мистецтво. Джерело: https://cobra-museum.nl/

Ежен Брандс, Карел Аппел і Корней колись вважалися ексцентричними бунтівниками. Однак митці, які заснували авангардний мистецький рух, мали значний вплив на канони. CoBrA — це художня галерея в Амстердамі, Нідерланди, де можна познайомитися з альтернативною культурою та зрозуміти її важливість. Музей демонструє роботи однойменної групи, яка дала початок одному з найвпливовіших мистецьких рухів XX століття. Також тут періодично виставляються твори інших художників. Нещодавні виставки включали роботи Зігмара Полке та Фріди Кало.

Адреса: Sandbergplein 1, 1181 ZX Amstelveen, Netherlands

Вебсайт: http://www.cobra-museum.nl

9. Будинок Рембрандта (Rembrandt House Museum)

У 1639 році Рембрандт придбав цей будинок за приблизно шість тисяч євро — на той час це була величезна сума. На жаль, марнотратний художник у 1656 році збанкрутував через тиск іпотечних платежів і був змушений переїхати. Після оголошення Рембрандта банкрутом клерки склали детальний інвентар будинку. Ці записи пізніше допомогли реставраторам зрозуміти, як виглядала автентична оселя майстра за його життя. Це дозволило створити знамениту художню галерею в Амстердамі, яка також є музеєм. Тут представлені не лише роботи Рембрандта, але й меблі XVII століття, антикваріат і мистецтво, адже відомий художник був завзятим колекціонером.

Адреса: Jodenbreestraat 4, 1011 NK Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.rembrandthuis.nl

10. Інститут кінематографії EYE (EYE Film Institute)

Інститут кінематографії EYE — це не лише унікальна художня галерея в Амстердамі, але й найважливіший центр кіно, ресторан і кінотеатр в одному місці. Колишній Музей кіно спеціалізується на великих ретроспективах, але також пропонує сучасні провокативні роботи.

Постійна експозиція включає кінопостери, фільми, проекційне обладнання та майже сто тисяч фотографій, зроблених на знімальних майданчиках різних кінематографічних творів. До комплексу EYE можна дістатися безкоштовним поромом від Центрального вокзалу Амстердама. Сама будівля заслуговує особливої уваги, домінуючи над рештою ландшафту північного набережного.

Адреса: IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.eyefilm.nl

11. Галерея Фонса Велтерса (Fons Welters Gallery)

Історія однієї з найкращих галерей Амстердама почалася 30 років тому в старому гаражі в районі Йордан і відтоді перетворилася на важливий культурно-мистецький простір міжнародного значення. Знакова болотно-зелена дверна інсталяція художника Йопа ван Лішаута досі нагадує про скромні початки цієї дивовижної локації. Фонс Велтерс шукав молодих, невідомих талантів і привертав до них увагу мистецького світу.

Галерея проводить дві виставки одночасно завдяки окремим просторам, тож відвідувачі завжди отримують подвійне задоволення.

Адреса: Bloemstraat 140, 1016 LJ Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.fonswelters.nl

12. Галерея Аннет Гелінк (Annet Gelink Gallery)

Фото мистецтво. Джерело: https://www.annetgelink.com/

Галерея Аннет Гелінк — одна з провідних і найвідоміших художніх галерей Амстердама, розташована в серці столиці. Простір був створений у 2000 році, зосереджуючись на роботах інноваційних митців, як нідерландських, так і міжнародних. Тут можна побачити різноманітні твори:

фотографії;

картини;

малюнки;

відеоарт;

інсталяції тощо.

Галерея Аннет Гелінк демонструє новітні тенденції та персоналії, що впливають на мистецтво по всьому світу. У галереї також є важливий проєкт під назвою The Bakery, який слугує виставковим простором і трампліном для молодих художників.

Адреса: Laurierstraat 187-189, 1016 PL Amsterdam, Netherlands

Вебсайт: http://www.annetgelink.com