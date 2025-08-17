БлогПолітика
Переговори на Алясці: жодна "велика угода" не була укладена
Тепер серйозно.
Як і очікувалося, нічого важливого в ході переговорів на Алясці не сталося.
- Жодна "велика угода" не була укладена.
- Трамп поміняв свою риторику приблизно 90-й раз з моменту інавгурації, що нічого не означає, як і в попередні рази.
- Трамп затиснутий позицією європейців та позицією власних виборців, яким все це не сподобалося.
- Путін затиснутий китайськими лещатами. Таким чином, простір руху в обох обмежений.
- Всередині цього обмеженого простору, як і очікувалося, не знайшлося точки перетину. Плани Трампа купити "друга Владіміра" обіцянками великих угод про корисні копалини розбилися об китайські обмеження -- Китай вважає себе одноосібним власником росії. "Зворотній Ніксон" не спрацював.
- Подальша доля світу визначатиметься, як і передбачалося, американо-китайськими переговорами восени.