Валерій ПекарВалерій Пекар

Переговори на Алясці: жодна ''велика угода'' не була укладена

Тепер серйозно.

Як і очікувалося, нічого важливого в ході переговорів на Алясці не сталося.

  1. Жодна "велика угода" не була укладена.
  2. Трамп поміняв свою риторику приблизно 90-й раз з моменту інавгурації, що нічого не означає, як і в попередні рази.
  3. Трамп затиснутий позицією європейців та позицією власних виборців, яким все це не сподобалося.
  4. Путін затиснутий китайськими лещатами. Таким чином, простір руху в обох обмежений.
  5. Всередині цього обмеженого простору, як і очікувалося, не знайшлося точки перетину. Плани Трампа купити "друга Владіміра" обіцянками великих угод про корисні копалини розбилися об китайські обмеження -- Китай вважає себе одноосібним власником росії. "Зворотній Ніксон" не спрацював.
  6. Подальша доля світу визначатиметься, як і передбачалося, американо-китайськими переговорами восени.

