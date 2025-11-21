Новий плану миру. Вони обов'язково обдурять

У цьому вигляді мирний план підписаний не буде.

Він не влаштовує жодну зі сторін, крім США, яким пофіг - їм треба закінчити процес.

Чи може він служити основою для майбутньої угоди?

Так.

Чи буде він основою тривалого миру?

Ні.

Росія обов'язково повернеться, щоб довести почате. Ну, і відгризти ще шматок від Європи на затравку майбутньої війни.

Їм не можна вірити. Вони обов'язково обдурять.

Зараз з усіх щілин полізуть порадники і нитики.

Не звертайте на них уваги. Доля цього перемир'я залежить від політичного керівництва, а не від думок народу та експертів.

Що Україна, що РФ в цьому розкладі всього лише об'єкти великої політики, глина в руках впливових дядьків.

На жаль.