БлогПолітика
Новий плану миру. Вони обов'язково обдурять
У цьому вигляді мирний план підписаний не буде.
Він не влаштовує жодну зі сторін, крім США, яким пофіг - їм треба закінчити процес.
Чи може він служити основою для майбутньої угоди?
Так.
Чи буде він основою тривалого миру?
Ні.
Росія обов'язково повернеться, щоб довести почате. Ну, і відгризти ще шматок від Європи на затравку майбутньої війни.
Їм не можна вірити. Вони обов'язково обдурять.
Зараз з усіх щілин полізуть порадники і нитики.
Не звертайте на них уваги. Доля цього перемир'я залежить від політичного керівництва, а не від думок народу та експертів.
Що Україна, що РФ в цьому розкладі всього лише об'єкти великої політики, глина в руках впливових дядьків.
На жаль.