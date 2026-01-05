Венесуельський скандал: здали Мадуро, здадуть і Путіна?

Армія та спецслужби Венесуели відмовилися захищати свого президента, який був упевнений у особистій безпеці. Якщо "свої"- військові та чекісти здали американцям венесуельського президента Мадуро як лівого соціаліста – наркобарона, то де гарантія, що "свої-місцеві" силовики, за зовнішньої підтримки, не можуть здати Путіна чи Зеленського, чи навіть Сі Цзіньпіна, якого армія явно не любить. СІ Цзіньпін штовхає армію на війну з Тайванем, але не дає заробити генералам.

Не зручні рейтинги, а несанкціонована та нелегальна взаємодія внутрішніх та зовнішніх силовиків - ось у чому головна проблема для самовпевнених політиків.