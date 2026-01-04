Договорняк по Венесуелі: що відомо

Договорняк по Венесуелі вимальовується просто чудовий. Якщо коротко

1. Мадуро кілька разів кидав партнерів із переговорів. Зокрема: США щодо операції на виборах (частиною якої був злив Гуайдо). Китай просто брав гроші і не виконував обіцянки

Дістав і тих, і тих. В результаті Трамп вирішив не домовлятися, а кинути Мадуро. А Сі знав про те, що відбувається, і єдине питання - чи пропонував спецпосланник КНР Мадуро "звалити самому" за 10 годин до операції. І тут найбільш показовою є реакція КНР - чергова заява, що це "обурливо" через 12 годин після операції. І жодних практичних дій.

2. Мадуро дістав власне оточення. Адже договірняки із зовнішніми силами — це, зокрема, й вигода для них та їхніх груп. І коли шеф "кидає" сильних партнерів, з'являється розчарування від втраченої вигоди.

Внаслідок цього Трамп домовився з кимось в оточенні. Адже армія була пасивною. А "Дельта" висадилася за 2 км від палацу Мадуро і їй був гарантований коридор проходу - жодної сутички. А сама охорона палацу була напрочуд слабка.

Навіщо це я? Пам'ятайте, коли у 2020 заявляв що до 2025 - останній повний електоральний цикл Лукашенка, як один з варіантів (не обов'язково головний) називав втрату лояльності найближчого кола. Не на ціннісному полі, а через втрачену вигоду.

Венесуела – демонстрація того, як це відбувається насправді. Де є договірня як зовнішніх гравців так і внутрішніх сил.