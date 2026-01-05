Події у Венесуелі. Що отримала в результаті Росія?

В РФ три групи проблем через операцію США у Венесуелі. І поки що рішення не проглядаються - навпаки все буде складніше. Тому ця операція для нас тільки в плюс.

Перша група політична або статусна. СРСР, а потім РФ будували свою присутність в Латинській Америці з 50-х років минулого століття і є всі передумови, що зусилля будуть змарновані, цю сторінку є шанс перегорнути. Після втрати Сирії це означатиме майже втрату статусу глобального гравця та її зміну на регіональний і це прямий результат російської агресії.

Друга група - іміджева. Пропаганда пропагандою, але дурних у світі немає. Майже всі проводитимуть паралелі між ефективними та ефектними діями США та "російською СВО". Та й нещодавна стратегічна угода між РФ та Венесуелою показує, чого реально варта російська підтримка.

Третя , і насправді головна - енергетична. Маючи добру взаємодії із Саудівською Аравією та контроль над нафтовими ресурсами Венесуели, США отримають карт-бланш на контроль за цінами на нафту та її потоками. Тобто ті самі "карти", про які любить говорити Трамп. Питання лише в тому, як Трамп іх захоче розіграти. Мова їде не тільки про нас. Якщо взагаді захоче, може потримати в рукаві. Є над чим працювати.