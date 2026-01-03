Удари по Венесуелі: як це вплине на тіньовий флот Росії

Дуже важливо, що венесуельська нафта відіграє велику роль для так званого тіньового флоту.

Свого часу Роснєфть (Сєчін) вклала великі кошти в венесуельську нафтову галузь (власне, тіньова передача частини нафтової галузі росіянам, було платою за збереження режиму Мадуро).

Зараз росіяни змішують російську нафту з венесуельською, яка також продається в режимі тіньового флоту і продають її в районі Індонезії і не тільки , як нафту третіх країн.

Якщо Трампу вдасться бліц-криг зі зміною режиму Мадуро, це може ускладнити роботу російського тіньового флоту. Не зупинить, звичайно, але ускладнить фінансові та логістичні ланцюжки.

Плюс, за таких обставин Венесуела стане ще однією точкою тиску на Роснєфть. Поки тут складно давати прогнози, але певний період часу - це точно буде боляче для Сєчіна.

Також варто звернути увагу на те, що післ Сирії та 12-денній війні в Ірані всі сателіти Росії розуміють: максимум, що може Росія - це надати дачу в Підмосковʼї. А тут і цього може ге бути, якщо Мадуро відправлять в Мінськ.

Щодо України. Про нас точно не забудуть. Просто на невеликий проміжок часу ми відійдемо на периферію. Венесуела, Іран та Україна - єдиний шанс Трампа зберегти більшість в конгресі.