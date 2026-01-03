Іноді так буває, що через свою жадібність російські чиновники вибовтують щось цікавеньке, забуваючи про те, що є категорія осіб за межами рф, яка їх слухає дуже уважно.

Так сталось і цього разу, коли в пориві урвати шмат бюджетного фінансування на російському ринку підняла паніку Державна транспортна лізингова компанія (ДТЛК). ДТЛК нагадала росіянам, що в найближчі 5 років будуть списані 600 цивільних гелікоптерів.

Фактично, 25-30% гелікоптерного парку рф піде на лом. При чому, мова вже не йде про завершення строків експлуатації, які можна продовжити. Більшість машин – це ще радянські Мі-2 та Мі-8Т, також є невеликий іноземний парк, до яких просто немає зараз запчастин.

Тож маємо ще одне підтвердження, що запас міцності транспортної інфраструктури рф, що дістався їй від СРСР, добігає кінця, а коштів на фінансування оновлення в рф немає, бо все витрачаєтеся на війну. Дефіцитний бюджет рф не дозволить ДТЛК отримати додаткове фінансування від держави.

Списання майже третини вертолітного парку в рф призведе до катастрофічних наслідків в розвитку віддалених регіонів, адже в ДФО, Забайкаллі та на Крайній Півночі рф багато міст, містечок та сіл, куди можна дістатись тільки гелікоптером. Я вже не кажу про віддалений видобуток газу та нафти вахтовим методом.