Новый план мира. Они обязательно обманут

В этом виде мирный план подписан не будет.

Он не устраивает ни одну из сторон, кроме США, которым пофиг - им надо закончить процесс.

Может ли он служить основой для будущего соглашения?

Да.

Будет ли он основой длительного мира?

Нет.

Россия обязательно вернется доделать начатое. Ну, и отгрызть еще кусок от Европы на затравку будущей войны.

Им нельзя верить. Они обязательно обманут.

Сейчас из всех щелей полезут советчики и нытики.

Не обращайте на них внимания. Судьба этого перемирия зависит от политического руководства, не от мнений народа и экспертов.

Что Украина, что РФ в этом раскладе всего лишь объекты большой политики, глина в руках влиятельных дядька.

Увы.