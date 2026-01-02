Кадрові зміни серед силовиків: які ходять чутки

Після призначення Кирила Буданова головою ОП, злі пліткарі весь день говорять про те, що Голову СБУ Василя Малюка буде звільнено з посади одним з найперших.

Начебто його планують перевести на другорядну посаду очільника Служби Зовнішньої Розвідки чи секретаря РНБО.

Враховуючи дуже складні взаємовідносини між ГУР та СБУ, та зокрема між їх керівниками, то таке кадрове рішення від нового голови ОП може бути цілком реальним.

Потрібно розуміти, що зняття Голови одночасно тягне за собою каскади звільнень серед керівників нижчого рівня та з часом (2-3 місяці) призначення нових.

На цей час система, як і зазвичай будь-яка інша державна установа, переходить в режим самозбереження: не зробити чогось такого, що може призвести до гніву нового керівництва та в подальшому до кадрового рішення.

Тобто роби рутину, але не вилізай з ініціативами і не роби того, що призведе до звільнення.

Зрозуміло, що у випадку реалізації, така кадрова заміна автоматично позначиться на поточній роботі і в найкращому випадку може загальмувати на місяці, а в найгіршому просто зруйнувати заплановані операції на кшталт "Павутина".

Нагадаю, як виглядають етапи звільнення:

Ініціатива: Президент України вносить до Верховної Ради України подання про звільнення Голови СБУ.

Рішення: Верховна Рада України голосує за відповідну постанову про звільнення.

І ці голоси у Верховній Раді ще треба зібрати.

P.s.

У випадку все ж таки надходження до ВРУ такого подання від Президента, то депутати обов’язково повинні проявити свою субʼєктність.

На своєму засіданні Рада зобовʼязана заслухати звіт Голови про проведену роботу і ОБОВʼЯЗКОВО про перспективи!

Головне:

В такому кадровому рішенні не повинно бути місця для виключно політики, або особистої помсти.

Інакше "результат" не змусить себе довго чекати.