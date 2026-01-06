Складні погодні умови в Україні: прогноз погоди на вівторок

В Україні - складні погодні умови! Атмосферні фронти південного циклону зумовлять сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, рвучкий вітер.

Найближчої ночі буде мороз, а сьогодні вдень температура повітря підвищиться до відлиги і до "плюсів".

Відповідно, сніг почне переходити у дощ. Небезпечною може бути ожеледь!Наступної ночі (на 7-ме січня) почне підмерзати знову і тому особливо небезпечною також може бути ожеледиця.Дуже, дуже обережно пересовуйтеся вулицями та тротуарами!

Температура повітря вночі 6-го січня очікується -2-6 градусів,у північних областях та на північному сході -5-11 градусів,а сьогодні вдень - увага! - потепліє до нуля на заході та півночі України,на сході до 0+2 градусів,у центральних областях до +2+6 градусів,а в південній частині до +5+12 градусів!

У Києві найближчої ночі очікується сніг, а вдень він перейде у дощ чи льодяний дощ! У поєднанні із рвучким вітром буде некомфортно, м'яко кажучи. На дорогах ожеледиця, вдень льодяна каша. Температура повітря у столиці найближчої ночі -5-7, сьогодні вдень потепліє до відлиги!Між іншим, при такому потеплінні з'їжджатиме сніг із дахів, обережно!

Важливе попередження!За орієнтовними прогнозами, які ще потребуватимуть уточнення, з 9-10 січня в Україні передбачається суттєве похолодання.Кому необхідно щось чи когось захистити від надмірного морозу, подбайте про це. Хай цей прогноз погоди не справдиться, але подібна перестраховка має сенс.На старого Василя морози відступлять.

Я ще раз наголошую - прогноз орієнтовний, буду уточнювати, проте на зараз, за прогностичними картами, є тенденція до істотного похолодання на кілька днів із 9-10 січня.

А сьогодні в більшості областей України -"какабека", тобто, атмосферні фронти південного циклону)