Я поки трохи відійшов від теми податків, але це такий жир, що повинен поділитися з вами. Зокрема - щоб мати допис, посилання на який можна кидати замість коментарів.

Ліворуч - "чек" одного з київських ресторанів бюджетної мережі Gaga. Просто папірець з назвою ФОПа, оплата - ПЕРЕКАЗОМ НА КАРТКУ. Я думав такого вже давно немає принаймні у столичній HORECA.

Як один і той самий власник ресторану платить податки в Польщі і в Україні

Данило Гетманцев навіть випустив відео, де свариться на керівництво київської ДПС, в якої на очах це все відбувається. І розповідає (дуже спрощено), як працює тінь в ресторанах. Власне звідти цей чек. Тільки Данило Олександрович не розповідає "чому".

І тут найпрекрасніше.

Праворуч - чек ресторану Gaga ТИХ ЖЕ ВЛАСНИКІВ у ПОЛЬЩІ (подяка за чек і дискусії - незрівнянному AntonKharytonov).

Що ми бачимо? Це не папірець, це ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК з ПДВ. 8% на страви, 23% - алкоголь.

ТОЙ САМИЙ ВЛАСНИК. В Україні - відморожений ухилянт від податків, з множенням ФОПів та переказами на картку. В Польщі - доброчесний пан підприємець, платник ПДВ.

І отут питання "чому?". Може в Польщі повітря інше? Чи податківці настільки вміліше адмініструють? Чи польський аналог БЕБ розстрілює протягом доби кожного, хто не видав чек?

Ні, справа у принципово іншій податковій системі.

1) У Польщі немає спрощеної системи ОПОДАТКУВАННЯ. Натомість є диференційовані (за видами діяльності) ставки оподаткування доходу. Для ресторанів - 3%. І з 2022 - ніяких смішних фіксованих сум податків, не прив'язаних до обороту. Ліміти - кратно вищі ніж в Україні. Чому? Бо коли ти наторговуєш понад 2 млн євро, ти сам прагнеш перейти на загальну систему, бо 3% (чи 5, 10 і т.д. для інших видів діяльності) для тебе вже забагато, ти прагнутимеш зменшувати оподатковувану базу на видатки.

2) У Польщі обов'язковий ПДВ! (з порогу обороту ~2.2 млн грн на рік, тобто практично для будь якого бізнесу більше за мікро-). І диференційовані ставки ПДВ. На чеку видно 8% - це ресторанна ставка на страви, і 23% - на алкоголь.

Коли у тебе 8% ПДВ - ти не влітаєш на 20% від обороту, якщо малий вхідний податковий кредит. А з іншого боку 5% ПДВ на базові продукти харчування демотивують тебе робити трюки з торгівлею продуктами через ресторан (як робили б у нас, якщо ставку ПДВ знизити лише для ресторанів та кафе).

(Можна ще пошукати мій старіший допис про ліміти платників ПДВ і чому вони нижчі у багатих спроможних країнах).

***

Можна далі продовжувати, є ще важливі аспекти, але принципове - оце.

Без реформи системи оподаткування в Україні нічого не буде. Можна далі тягнути кота за яйця, робити красиві презентації, проводити форуми детінізації, грозити кулаком одне одному в любовному квадраті ВРУ - Мінфін - ДПС - БЕБ.

Але потрібна проста і зрозуміла реформа, а не оце от все бурхливе винаходження велосипедів.