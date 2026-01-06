Що Трамп задумав з Мадуро

Головне, щоб не помітили санітари.

Трамп заявив, що керує Венесуелою. Красиво звучить, тільки венесуельці цього не знають. А ще він керує Всесвітом - але потай від санітарів.

Чавесистський режим на місці, всі його інститути теж. Нова президентка протестує проти дій американців.

ЦРУ і військові показали вищий клас, захопивши Мадуро. Але скористатися цією удачею Трамп навряд чи зуміє. Він органічно нездатний проводити якийсь довгостроковий політичний курс, реалізовувати послідовну низку заходів для досягнення поставлених цілей.

Він уміє тільки проголошувати свої хотілки. І думає, що далі вони мають реалізувати себе самі. "Венесуела наша!" А далі-то що? Він чекає, що чавесисти будуть йому служити? Але їхній господар - у Кремлі.