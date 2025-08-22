Я пока чуть-чуть отошел от темы налогов, но это такой жир, что должен поделиться с вами. В частности - чтобы иметь сообщение, ссылку на которое можно бросать вместо комментариев.

Слева – "чек" одного из киевских ресторанов бюджетной сети Gaga. Просто бумажка с названием ФЛП, оплата - ПЕРЕКАЗОМ НА КАРТОЧКУ. Я думал такого уже давно нет хотя бы в столичной HORECA.

Как один и тот же владелец ресторана платит налоги в Польше и Украине

Даниил Гетманцев даже выпустил видео, где ругает руководство киевской ДПС, у которой на глазах это все происходит. И рассказывает (очень упрощенно), как работает тень в ресторанах. Собственно, оттуда этот чек. Только Даниил Александрович не рассказывает "почему".

И здесь самое прекрасное.

Справа – чек ресторана Gaga ТЕХ ЖЕ СОБСТВЕННИКОВ в ПОЛЬШЕ (благодарность за чек и дискуссии – несравнимому Anton Kharytonov ).

Что мы видим? Это не бумажка, это ФИСКАЛЬНЫЙ ЧЕК по НДС. 8% на блюда, 23% – алкоголь.

Тот самый владелец. В Украине - отмороженный уклоняющийся от налогов, с умножением ФЛПов и переводами на карточку. В Польше – добродетельный господин предприниматель, плательщик НДС.

И тут вопрос "почему?". Может в Польше воздух другой? Или налоговики настолько умело администрируют? Разстреливает ли польский аналог БЭБ в течение суток каждого, кто не выдал чек?

Нет, дело в принципиально иной налоговой системе.

1) В Польше нет упрощенной системы налогообложения. Вместо этого есть дифференцированные (по видам деятельности) ставки налогообложения дохода. Для ресторанов – 3%. И с 2022 – никаких смешных фиксированных сумм налогов, не привязанных к обороту. Лимиты – кратно выше чем в Украине. Почему? Потому что когда ты наторгуешь более 2 млн евро, ты сам стремишься перейти на общую систему, потому что 3% (или 5, 10 и т.д. для других видов деятельности) тебе уже многовато, ты будешь стремиться уменьшать налогооблагаемую базу на расходы.

2) В Польше обязателен НДС! (с порога оборота ~2.2 млн грн в год, то есть практически для любого бизнеса больше микро-). И дифференцированные ставки НДС. На чеке видно 8% – это ресторанная ставка на блюда, и 23% – на алкоголь.

Когда у тебя 8% НДС – ты не влетаешь на 20% от оборота, если мал входной налоговый кредит. А с другой стороны, 5% НДС на базовые продукты питания демотивируют тебя делать трюки с торговлей продуктами через ресторан (как делали бы у нас, если ставку НДС снизить только для ресторанов и кафе).

***

Можно дальше продолжать, есть еще важные аспекты, но принципиальное – это.

Без реформ системы налогообложения в Украине ничего не будет. Можно дальше тянуть кота за яйца, делать красивые презентации, проводить форумы детенизации, грозить кулаком друг другу в любовном квадрате ВРУ – Минфин – ДПС – БЭБ.

Но нужна простая и понятная реформа, а не вот все бурное изобретение велосипедов.