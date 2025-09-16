Держбюджет-2026: жодна популістична програма не скасована

Уряд вніс Держбюджет -2026.

Видатки - 4,8 трлн грн.

Покривати їх будуть власними доходами 2,85 трлн, овдп на 0,4 трлн.

Все решта - понад 30% - за рахунок міжнародної допомоги та кредитів. При цьому половини цих коштів нам не обіцяють.

Звичайно, це можна було б пояснити, якби росли видатки на оборону, а паски тіньовиків затягувалися.

Але перед очима наростаючого наступу ворога на землі і в повітрі оборонний бюджет не росте.

Не треба нам ні додаткових дронів, ні ракет, ні фортифікацій з мінними полями?

Жодна популістична програма не скасована.

Кешбек, який стимулює лише 2,3% обороту роздрібної торгівлі і приніс в середньому на одного покупця аж 140 грн, знову зʼїсть 4 млрд грн.

Єдиний Марафон -1,5.

Ростуть видатки на ОП, ДБР та передвиборчі обіцянки бюджетникам.

Як і в попередні роки зелена влада навіть не заікається про збільшення доходів з неконтрольованого бізнесу азартних ігор, з тіньового обороту табачки, крипти. Там - свої.

Зате вирішили ще раз почистити кишені посполитих - вводяться нові податки на продаж Коли і подібних солодких напоїв, а також покупки на OLX.

Я би ввів у Бюджет ще один параметр.

Крім доходів і видатків - ще кількість смертей за цей парад мародерства.