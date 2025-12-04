Убивство військового ТЦК: будь-хто підтримуючий вбивцю є гіршим за окупантів

У Львові під час перевірки документів 30-річна людиноподібна місцева істота вдарила ножем військовослужбовця ТЦК. Військовий Юрій Бондаренко помер у лікарні. Він був ветераном АТО, 24.02.22 знову повернувся на фронт. Після отриманих поранень продовжував служити Україні в підрозділах ТЦК. Вбивця, який жив у Львові, вбив не окупанта, а українського воїна. Не знаю, що в нього було в голові і як таке можливо в країні, яка б’ється за виживання.

Вбивцю спіймали. Він має бути покараним. Будь хто підтримуючий вбивцю - є нікчемним шматком лайна, гіршим за рашистів. Це не образа, а констатація факту. Бо той, хто ображає людей, які його захищають та дають можливість не стати російським рабом, не людина, а шмат лайна.

Вічна пам'ять загиблому Юрію Бондаренку.