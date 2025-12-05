Журналіст ТСН Дмитро Святненко зробив дуже цікавий сюжет про позашлюбну доцю Путіна Луїзу Розову.

Хороша картинка, як Путін на словах топить за русскій мір і ставить умови Україні, як не треба рухатись до НАТО і ЄС — зате свою вишкребицю відправив до Парижу.

Фейкове біо дівчини, фейкова галерея, охоронці з РЕБ.

Особлива цінність цього відео в тому, що на початку листопада російська балістика вбила на плацу брата журналіста. Він згадує про це, але молода блондинка робить вигляд, що її то не стосується. І щось як то: "Щиро співчуваю" — не звучить.

Чи несуть подібні дітки відповідальність за батьків? Так.

Поки наше життя перетворилось в пекло — діти Путіна жирують в Парижі і видають себе за людєй іскуства. Питання: чому ця баришня не обрала потужний і бамбіческій Пітєр?