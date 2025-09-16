Госбюджет-2026: ни одна популистическая программа не отменена

Правительство внесло Госбюджет-2026.

Расходы – 4,8 трлн грн.

Покрывать их будут собственными доходами 2,85 трлн, вдп на 0,4 трлн.

Все остальные – более 30% – за счет международной помощи и кредитов. При этом половина этих средств нам не обещают.

Конечно, это можно было бы объяснить, если бы росли расходы на оборону, а пояса теневиков затягивались.

Но перед глазами нарастающего наступления врага на земле и воздухе оборонный бюджет не растет.

Не надо ли нам ни дополнительных дронов, ни ракет, ни фортификаций с минными полями?

Ни одна популистическая программа не отменена.

Кешбек, стимулирующий лишь 2,3% оборота розничной торговли и принесший в среднем на одного покупателя аж 140 грн, снова съест 4 млрд грн.

Единый Марафон –1,5.

Растут расходы на ОП, ГБР и предвыборные обещания бюджетникам.

Как и в предыдущие годы, зеленые власти даже не заикаются об увеличении доходов с неконтролируемого бизнеса азартных игр, с теневого оборота табачки, крипт. Там – свои.

Зато решили еще раз почистить карманы посполитых – вводятся новые налоги на продажу Коли и подобных сладких напитков, а также покупки на OLX.

Я бы ввел в бюджет еще один параметр.

Кроме доходов и расходов – еще количество смертей за этот парад мародерства.