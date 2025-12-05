Україна веде ''зачистку'' російської стратавіації: скільки залишилося літаків, які бомбять мирні міста

Удар українських дронів по авіазаводу в Таганрозі став не першим нальотом на цей об'єкт, але найрезультативнішим: Росія втратила знищеними щонайменше літаки А-60 і А-100ЛЛ. Наскільки ця втрата болюча для агресора і що сьогодні зі стратегічною авіацією РФ загалом – постараємося розібратися.

Успішний удар

Багато російських профільних майданчиків одразу після удару по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Г. М. Берієва (25 листопада) в єдиному пориві почали заявляти, що знищення А-60 і А-100ЛЛ – це ні про що, оскільки ці літаки вже давно слід було відправити на утилізацію. Загалом українці знищили "нікому не потрібний мотлох".

Але чи так це насправді? Забігаючи наперед, скажу – ні, але правда криється в деталях.

А-60

Той, хто вправно користується пошуковими системами на кшталт Google або Wikipedia, легко може дізнатися, що літак А-60 – це "льотна лабораторія" на базі транспортного літака Іл-76МД, перероблена на платформу для випробувань лазерної зброї та допоміжних лазерних систем.

Ідея створення такої системи виникла в 1970-х і перед конструкторами стояло завдання розробити систему, здатну випускати потужний лазер з повітря – для боротьби з аеростатами, повітряними і космічними цілями.

Проєкт так і не показав вражаючих результатів і не досяг серійного виробництва, а перший з екземплярів у 1989 році згорів на підмосковному аеродромі Чкаловський. Незважаючи на цю невдачу, в проєкті бачили перспективу, і 1991 року був зроблений другий А-60, розробка і доопрацювання якого то відроджувалася, то знову ставилася на паузу. Проте від А-60 не відмовлялися хоча б тому, що це унікальний для російського авіабудування літак. Але побудувати ще один такого проєкту в Росії просто немає можливості. І ось єдиний у своєму роді екземпляр був знищений.

А-100ЛЛ

Цей літак також є літаючою лабораторією, але в питаннях розвитку дальньої радіолокаційної авіації від А-50 до перспективного А-100.

Саме на цьому літаку проводилися випробування обладнання і систем, які мали застосовувати на А-100, потенційній заміні морально і технічно застарілого А-50. Щоправда, з урахуванням вимог і характеристик, що закладалися в А-100, навіть цей літак ДРЛВ вже вважається також морально і технічно застарілим.

Знищення цього літака ставить під сумнів увесь проєкт А-100. Звичайно, у Росії є можливість створити ще одну таку літаючу лабораторію, але на це потрібен час, кошти і... технології. Те, чим Росія володіє зараз не в тому обсязі, як до повномасштабного вторгнення в Україну.

Стратегічна авіація

Нальоти українських дронів вражають час від часу і представників російської ядерної тріади – літаки стратегічної категорії, до яких належать Т-95МС (основний носій ракет Х-101), Ту-22М3 (основний носій ракет Х-22/32) і Ту-160, який також є носієм Х-101.

Під час нещодавнього удару по ТАНТК ім. Берієва в Таганрозі щонайменше один Ту-95МС зазнав пошкоджень, а, за повідомленнями низки джерел, ще один Ту-95 згорів в ангарі.

Загалом Україна починаючи з 2022 року намагається системно завдавати ударів по базах розміщення Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160.

Перший верифікований удар було здійснено по авіабазі "Енгельс" 5 грудня 2022 року, коли серйозних пошкоджень зазнали два російських Ту-95МС. Тоді ж удару було завдано і по аеродрому "Дягілєво", де пошкоджень зазнав літак Ту-22М3.

Полювання на російську стратегічну авіацію тривало всі ці роки, але наймасштабнішою і найрезультативнішою стала операцій СБУ "Павутина". Досі точаться суперечки про те, скільки було знищено та пошкоджено російських літаків під час цієї операції, і навіть моніторингові групи та OSINTери не одностайні в думці щодо кількості завданих ворогом втрат. Але безперечно, що це був найрезультативніший і найболючіший удар по російській стратегічній авіації.

Загалом, відповідно до верифікованих даних, за час повномасштабного вторгнення в Україну російська стратегічна авіація втратила десять Ту-95МС, одинадцять Ту-22М3 і один Ту-160.

Варто зазначити, що на момент повномасштабного вторгнення на озброєнні ПКС РФ перебувало близько 60 літаків Ту-95МС, близько 30 із них були в льотному, боєздатному стані. З урахуванням верифікованих втрат у боєздатному стані вже має перебувати не більше 20, але важливим є фактор зносу цих машин. Згідно з певною інформацією, у розпорядженні Росії перебувають боєздатних не більше 10 бортів Ту-95МС, що значно обмежує її можливості в застосуванні ракет Х-101.

Виробництво Ту-95МС у Росії відсутнє, і відродити його не представляється можливим.

Стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3 у ПКС РФ налічувалося 51, з яких у льотному, боєздатному стані так само було близько 30 літаків. З урахуванням проведених із 2022 року операцій українських спецслужб, а також катастроф із технічних причин, ПКС РФ втратили за час повномасштабного вторгнення щонайменше 21 літак.

Виробництво Ту-22М3 в Росії має імітаційний характер, тобто з радянських доробків фюзеляжів, що залишилися після розвалу СРСР, збирають нібито нові літаки. Насправді це дозбірка "нездійснених" на рубежі кінця 1980-х – початку 1990-х машин. Можливість Росії сьогодні виробляти абсолютно нові Ту-22М3 на основі нових фюзеляжів дискусійна і викликає скепсис.

Стратегічні ракетоносці-бомбардувальники Ту-160 останнім часом дедалі частіше стали використовуватися противником для застосування ракет Х-101 по Україні. Однак це вимушений захід, а не демонстрація можливостей, адже після операції "Павутина" у ПКС РФ серйозна нестача Ту-95МС для здійснення масованих пусків цих ракет.

Ту-160 – це дуже витратний у питаннях обслуговування, ремонту та експлуатації літак, причому з украй сумнівними функціональними характеристиками. Крім того, його ресурс витрачається набагато швидше, ніж у Ту-95МС. При цьому в Росії Ту-160 всього 16, з яких тільки 10 у відносно льотному, боєздатному стані.

Так, у ніч на 3 вересня під час чергового масованого нальоту на Україну один із Ту-160 не зміг запустити ракети Х-101 через відмову пускового механізму. Це зайвий раз демонструє ступінь аварійності цих літаків, які, до речі, так само, як і Ту-22М3, виробляються в Росії в імітаційному режимі.

Висновки

Росія зазнала під час удару по ТАНТК ім. Берієва в Таганрозі серйозних, непоправних втрат. Російські пропагандисти можуть розповідати все що завгодно щодо знищення А-60 і А-100ЛЛ, але факт незаперечний: російська промисловість ніколи не зможе повторити жоден із цих унікальних літаків. Це втрата, яку неможливо оцінити фінансово, оскільки як єдині екземпляри ці літаки були безцінними.

Аналогічно і стратегічні Ту-95МС, що потрапили під удар на тому самому авіапідприємстві. Загалом як і вся російська стратегічна авіація, на яку Україна продовжує системне полювання з планомірним і послідовним її знищенням.

Цілком імовірно, що війна з Україною може закінчитися для російської стратегічної авіації набагато раніше, ніж війна сама по собі. Адже в якийсь момент у Росії просто не залишиться льотних, боєздатних стратегів.

Шойгу! Кхм... Бєлоусов! Герасимов! Де ядерна тріада?