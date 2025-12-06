2026 рік стане роком випробувань: головні прогнози

Цікаво знати що буде у 2026? Вже почався парад прогнозів, зібрав для себе декілька і ділюся результатами.

Провідні світові інституції представили своє бачення 2026 року:

Goldman Sachs Asset Management – Investment Outlook 2026: "Seeking Catalysts Amid Complexity". Фокус на центральних банках, новому торговому порядку, фіскальних ризиках та AI.

Deloitte – TMT Predictions 2026: інфраструктура AI, суверенний AI-компьютинг ($100 млрд інвестицій), мікродрами та подкасти.

McKinsey – Global Economics Intelligence: 70% респондентів очікують рецесію у 2025-2026, найвищий показник з 2022 року.

Eurasia Group – Top Risks 2025-2026: епоха "G-Zero" – відсутності глобального лідерства.

Fitch Solutions/BMI – "World of Worries: Political Risks in 2026": торгова війна, пост-українська європейська безпека, Індо-Тихоокеанський регіон.

GLOBSEC – Seven Security Scenarios for Ukraine 2025-2026: 7 сценаріїв війни на основі опитування 61 експерта.

CSIS – Russia's War in Ukraine: The Next Chapter: детальний аналіз ресурсних обмежень РФ.

Ключові тренди 2026 року, які бачать для себе ці інституції:

Структурна дивергенція – економічна логіка підпорядковується імперативам національної безпеки.

Торгова фрагментація – світ розпадається на конкуруючі блоки з різними правилами.

AI як інфраструктурний виклик – від моделей до дата-центрів, чіпів та енергії.

Геополітичний "базар" – торгівля безпекою між великими гравцями (США, Китай, РФ).

Фіскальна напруга – оборонні видатки vs соціальні зобов'язання vs борг.

2026 рік стане ще одним роком випробування на міцність (!). Світ входить у фазу "структурної дивергенції", де економічна логіка підпорядковується імперативам національної безпеки. Eurasia Group називає це епохою "G-Zero" – відсутності глобального лідерства, яку порівнюють із 1930-ми (!).

Економіка – уповільнення і сировинний злам:

Глобальний ВВП: зростання 3,1% (МВФ), але розподілено вкрай нерівномірно.

США сповільнюються до 1,5–1,8%,

Китай прискорюється до 4,3–4,8%,

Єврозона стагнує на 1,0–1,2%.

Головна новина – сировинний обвал. World Bank прогнозує падіння цін на 7% – четвертий рік поспіль, до шестирічного мінімуму (!). Ключові прогнози по сировині:

Нафта Brent: $55–62/барель (–14%). Надлишок 1,2 млн барелів/день через США, Гайану, Бразилію.

Газ TTF в Європі: стабілізація на €30/MWh – ЄС адаптувався без російського газу.

Залізна руда: -4%, падіння нижче рівнів 2019 через кризу нерухомості Китаю.

Мідь: +15–20%, єдиний яскравий актив завдяки EV та renewables.

Золото: $4 000–4 200/унція (+5%), safe haven на тлі невизначеності.

Пшениця, рис: рекордні глобальні запаси, ціни -2–3%.

Процентні ставки: ФРС завершить цикл на 3,0–3,25%, ЄЦБ знизить до 1,5–2,0%. EUR/USD зміцниться до 1,20–1,25.

Тарифні війни Трампа

Адміністрація Трампа розгорнула найбільшу тарифну війну з 1930-х років. Середня ставка мит США зросла з 2,5% (кінець 2024) до 15,8–17,9% (вересень 2025) – найвищий рівень з 1943 року (!).

Ключові тарифні рішення:

25% на автомобілі та автозапчастини (крім USMCA).

50% на сталь, алюміній та мідь.

104%+ на китайський імпорт (торгова війна досягла рівня ембарго).

35% на Канаду, 30% на Південну Африку, 20% на В'єтнам.

Фармацевтика: потенційно до 200% до середини 2026.

Економічний вплив на США та світ:

Додаткове податкове навантаження: $1 100–1 400 на домогосподарство США у 2026.

Зниження ВВП США: -0,62 п.п. від базового сценарію у 2026 (PIIE).

Глобальне зростання: МВФ знизив прогноз на 0,5 п.п..

Ризик рецесії: J.P. Morgan вважає скорочення "більш імовірним, ніж ні".

Структурний зсув: зайнятість падає у промисловості, гірництві та сільському господарстві.

Який буде вплив цих процесів на Україну?

З позитиву: Тарифи на Китай перенаправляють інвестиції. Україна може стати альтернативним хабом для nearshoring. Ослаблення юаня знижує конкурентоспроможність китайських товарів.

Негатив: Глобальне уповільнення скорочує попит на український експорт.

Зростання інфляції у США може відтермінувати зниження ставки ФРС, посилюючи тиск на гривню.

Ресурси адміністрації Трампа відволікаються від України на торгові переговори.

Глобальна Безпека

2026 рік характеризується безпрецедентною кількістю активних та потенційних конфліктів. Fitch Solutions/BMI виділяє три критичні зони:

Пост-українська європейська безпека. Близький Схід після Гази. Індо-Тихоокеанський регіон під тиском.

Цікаві прогнози по Тайваню

CSIS wargames показали катастрофічні втрати для всіх сторін при вторгненні.

2026 – маловірогідний для атаки.

2027 – критичний рік (століття НОАК, завершення модернізації флоту).

Фактори ризику:

Китай нарощує військову присутність: щоденні прольоти над серединною лінією.

Філіппіни: конфлікт у Південнокитайському морі може стати тригером.

США: увага Трампа на Китай може прискорити ескалацію.

GLOBSEC: "Критична ескалація відносин Китаю з Тайванем ймовірна, з ризиками вторгнення або примусової "мирної" реунифікації".

Які ризики для України

Ескалація США-Китай може перенаправити американські військові ресурси на Індо-Тихоокеанський регіон, знизивши підтримку України.

Що очікують від війни в Україні

GLOBSEC (опитування 61 експерта, травень 2025) визначив 7 сценаріїв розвитку війни на 2025-2026 роки.

Війна на виснаження залишається головним сценарієм (31%), мирні результати – лише 25%.

7 сценаріїв GLOBSEC:

Війна на виснаження (31%): Росія продовжує високоінтенсивну війну, тестуючи витривалість партнерів України. Гібридна Третя світова (ймовірність не вказана): Конфлікти у Близькому Сході, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Балканах "розмивають" війну в Україні. Заморожений конфлікт: Де-факто припинення вогню без формального миру. Український контрнаступ: За умови значного збільшення західної допомоги. Капітуляція України: За умови різкого скорочення західної підтримки. Колапс Росії: Внутрішня нестабільність призводить до виведення військ. Мирна угода: Переговори на умовах, прийнятних для обох сторін (25%).

Аналіз CSIS – ресурсні обмеження Росії:

"Технічний голод": до 2026 року вичерпаються ліквідні запаси радянської бронетехніки (!).

Виробництво дронів: 30 000 Shahed/рік зараз, потенційно 60 000 до 2026.

Оборонний бюджет: 7,2% ВВП у 2025, 40% федерального бюджету - на військо та силовиків.

CSIS прогнозує "вічну війну низької інтенсивності" на рівні 2015–2021, якщо Москва вирішить, що перемога неможлива.

Російські фінансові обмеження:

ФНБ (Фонд національного добробуту) ризикує бути вичерпаним (!).

Бюджет закладає нафту $70+, реальна ціна 2026 – $55–62.

Oxford Economics, World Bank, BOFIT: зростання ВВП РФ <1% у 2025, подальше уповільнення у 2026.

Плани України:

30 тис. наземних безпілотників (UGV) до 2026 для компенсації нестачі піхоти.

Розширення далекобійних ударів по російській території.

NATO UNITE-Brave: до €50 млн на протидронові технології.

2026-й стане роком ШІ агентів

Фокус 2026 – "Агентний ШІ" (Agentic AI): автономні системи, що виконують ланцюжки дій без участі людини. Gartner та Deloitte прогнозують:

До 2028 року 40%+ підприємств інтегрують гібридні AI-архітектури (vs 8% сьогодні).

Ринок Agentic AI: $8,5 млрд → $35–45 млрд до 2030.

CAPEX AI дата-центрів: $400–450 млрд глобально.

Суверенний AI: $100 млрд інвестицій у 2026 (Deloitte).

Напівпровідники: ринок $975 млрд (+26%), перехід на 2nm gate-all-around.

Вибори у 2026 році. Потенційні нові ризики для України

США (3 листопада): midterms при Трампі. 435 місць у Палаті, 35 сенаторів, 36 губернаторів. Партія президента програвала 20 з 22 останніх midterms.

Угорщина (12 квітня): TISZA 44% vs Fidesz 42% – можливе закінчення ери Орбана.

Бразилія (4 жовтня): Лула лідирує, але поляризація екстремальна. Майбутнє БРІКС у Латинській Америці.

Ізраїль: можливі дострокові вибори, Нетаньягу може програти.

Який буде економічний вплив на Україну – опишу згодом, але 2026 рік для України – це рік "Стратегічного Перелому через Виживання".

Поєднання падіння цін на нафту до $55 (удар по бюджету РФ), вичерпання радянських танків у ворога та гарантованого фінансування G7 створює унікальне вікно можливостей.

Якщо Україна зможе утримати фронт та зберегти соціальну стабільність до кінця 2026 року, ресурсний баланс у війні необоротно хитнеться на її користь.