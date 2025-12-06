Смішні молоді німці виходять на мітинги проти призову на військову службу під гаслом "краще жити під владою путєна, ніж служити".

Смішні тому, що вірять, що їм, розніженим, лівацьким та постійно обуреним хтось би дозволив жити під владою путєна.

Є таке стародавнє німецьке місто - Кьонігсберг. Батьківщина Канта, між іншим. Ну як є. Було колись, а тепер це російський Калінінград. І німців там не лишилося. Бо навіщо вони там? І нічого німецького не лишилося. Бо навіщо воно там?

Так само у колишньому фінському Viipuri, яке зараз відоме як Виборг, не лишилося фінів. А у Сочі не те що не лишилося корінних убихів, їх в принципі не лишилося як народу.

Проти Європи працює європейська пропаганда, яка десятиліттями доводила, які прекрасні "росіяни", а якщо щось погане і роблять - "це все путєн".

Тому російська окупація спртймається багатьма як просто "інша влада", на яку, загалом, плювати.

Вони звикли до "травоїдного життя", і тому не розуміють, що тебе можуть визнати представником "ворожого народу", завантажити у вагони і вивезти у зимову Сибір. А на твоє місце завезти "правильний народ".

І це уже не прховується. Он в Україні на окупованих територіях триває масоване позбавлення житла і виселення українців. А сам російський вождь індійським журналістам каже, що "просто люди хочуть виїхати".

Те, що європа не хоче помічати реальність, прямий результат європейської пропаганди про "добрих росіян", яка, у свою чергу, мала слугувати виправданням купівлі газу, нафти і торгівлі з цими вилупками.

Тепер розплачуються за все.