Вся правда про ''мирні перемовини''

В Путіні давно боряться два стани:

1. Він дуже хоче бути як Петро Перший, вибудовувач імперії.

2. Він дуже не хоче бути як Ніколай ІІ, якого розстріляли власні піддані. Після колапсу системи.

Мирні перемовини реалістичні тоді, коли друге він буде вважати набагато більш близьким ніж перше.

Не коли друге буде обʼєктивно ближче. Це вже так. А коли у Путіна в голові буде саме таке сприйняття.

Враховуючи що Путін значною мірою живе у вигаданому світі доповідей і зламаного механізму зворотнього звʼязку реальність і його сприйняття давно і далеко розійшлися.

Тому у ніякий мир взимку причин вірити особливих немає. Тільки якщо ми не знаємо чогось про ступень відчаю росіян. Бо в Путіна в голові скоріше спроба ескалації проти Європи, а не мир.