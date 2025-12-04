Вся правда о ''мирных переговорах''

В Путине давно борются два сословия:

1. Он очень хочет быть как Петр Первый, строитель империи.

2. Он очень не хочет быть как Николай II, расстрелянный собственными подданными. После коллапса системы.

Мирные переговоры реалистичны тогда, когда второе он будет считать гораздо более близким, чем первое.

Не когда второе будет объективно ближе. Это уже так. А когда у Путина в голове будет именно такое восприятие.

Учитывая, что Путин в значительной степени живет в вымышленном мире докладов и сломанного механизма обратной связи, реальность и его восприятие давно и далеко разошлись.

Поэтому никакой мир зимой причин верить особым нет. Только если мы не знаем чего-то о степени отчаяния россиян. Ибо у Путина в голове скорее попытка эскалации против Европы, а не мир.