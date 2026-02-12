Вербальные интервенции Путина не помогают: экономический кризис в РФ уже не скрыть

На прошлой неделе российский диктатор уверял себя и всех окружающих, что ВВП России за 2025 год вырос на 1%. Жалкое зрелище сопровождалось очень плохой статистикой, которая даже россиян заставляла сомневаться, что ВВП страны вырос.

В частности:

- погрузка на сети Русской железной дороги (РЖД) в январе упала на 4%;

- общий грузооборот на транспорте России снизился на 1%;

- крупнейший металлургический холдинг России "Северсталь" вдвое сократил EBITDA за IV квартал и отказался платить дивиденды;

- "КАМАЗ" в 2025 году увеличил чистый ущерб в 11 раз;

- в 2025 году выпуск легковых автомобилей снизился на 11,8%, а сальдированная прибыль предприятий России в январе-ноябре сократилась на 5,5% и т.д.

Мог бы продолжить этот список и дальше, но не хочу утомлять читателей. Жирную точку в этом параде негативной статистики в честь экономической лжи Путина поставил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), проведший опрос российского бизнеса на предмет мешающего им. Лидерами преград стали:

1. неплатежи,

2. слабый спрос на товары и услуги,

3. нехватка оборотных средств,

4. недоступность ссуд,

5. рост налогов,

6. ограничение импорта,

7. урезание льготных программ правительства.

Повышать кредитные ставки и каждый год повышать налоги, а потом удивляться, откуда кризис неплатежей и нехватка оборотных средств – это нужно уметь.

Опрос РСПП показывает, что на самом деле российская экономика захлебывается от чрезмерных расходов на войну, которые уже превысили 50% доходов федерального бюджета. Впрочем, российский диктатор продолжает раздавать задачи по росту ВВП и делает вид, что не замечает сложностей.