Вербальні інтервенції Путіна не допомагають: економічну кризу в РФ вже не приховати

На минулому тижні російський диктатор запевняв себе і всіх оточуючих, що ВВП рф за 2025 рік виріс на 1%. Жалюгідне видовище супроводжувалось дуже поганою статистикою, яка навіть росіян заставляла сумніватись, що ВВП країни зріс.

Зокрема:

- навантаження на мережі Російської залізниці (РЖД) у січні впало на 4%;

- загальний вантажообіг на транспорті рф знизився на 1%;

- найбільший металургійний холдинг рф "Сєвєрсталь" вдвічі скоротив EBITDA за IV квартал та відмовився сплачувати дивіденди;

- "КАМАЗ" у 2025 році збільшив чистий збиток в 11 разів;

- у 2025 році випуск легкових автомобілів знизився на 11,8%, а сальдований прибуток підприємств рф у січні-листопаді скоротився на 5,5% і т.д.

Міг би продовжити цей список і далі, але не хочу втомлювати читачів. Жирну крапку в цьому параді негативної статистики на честь економічної брехні путіна поставив Російський союз промисловців і підприємців (РСПП), який провів опитування російського бізнесу на предмет того, що їм заважає. Лідерами перепонів стали:

1. неплатежі,

2. слабкий попит на товари та послуги,

3. нестача обігових коштів,

4. недоступність позик,

5. зростання податків,

6. обмеження імпорту,

7. урізання пільгових програм уряду.

Підвищувати кредитні ставки та кожного року підвищувати податки, а потім дивуватись, звідки криза неплатежів та нестача обігових коштів – це потрібно вміти.

Опитування РСПП демонструє, що насправді російська економіка захлинається від надмірних видатків на війну, які вже перевищили 50% доходів федерального бюджету. Втім, російський диктатор продовжує роздавати завдання по зростанню ВВП і робить вигляд, що не помічає складнощів.