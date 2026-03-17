Успех Трампа лежит не в Иране, а в Украине

Столкнувшись с неудачной для себя войны в Иране и ростом недовольства внутри Америки, у Трампа остается два пути. Он может быстро свернуть военную операции и объявить себя победителем Ирана и тут же захватить Кубу.

А может после иранской авантюры, в качестве компенсации, быстро поменять свое негативное отношение к Зеленскому, оказать интенсивную военную помощь Украине, чтобы заставить путинскую Россию пойти на остановку военных действий и подписание мирное соглашения на справедливых для Украины условиях. Это позволит Трампу помириться с бывшими евроатлантическими союзниками в Европе, без которых, оказывается, у него ничего не получается в мире и остановить превращение России в прокси-страну Китая.