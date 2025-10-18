Украина ничего не потеряла, потому что нельзя потерять то, чего нет

Не просто представляю, а могу в деталях, в конкретных выражениях описать то, как будут загадывать мировые лидеры Д. Трамп после того, как он совершит свое незабываемое президентство.

Главным лейтмотивом в воспоминаниях будет не противоестественная сложность взаимодействия с ним, потому что он помню исключительно то, что хочет, а не то, что обещал вчера, и тем более что на самом деле нужно делать.

Не феноменальную прагматичность, чтобы не сказать меркантильность меряющего все на доллары Трампа, которая направлена далеко не только на процветание США, но и их 47 президента.

Не дремота Трампа, который путает страны, людей и обстоятельства.

Не его феноменальная самовлюбленность, которая просто прет наружу при каждой его фразе.

И даже не шокирующий цинизм, с которым он постоянно предлагает заключить пресловутый deal относительно жизни и смерти миллионов людей.

Нет, мировые лидеры будут деликатно каяться, что они вынуждены были подыгрывать Трампу, ублажать его, делать вид, что на самом деле счастливы общение с этим тщеславным жадным беспринципным невеждой, потому что от США в мире пока зависит слишком многое, чтобы просто послать и уйти.

PS Украина ничего не потеряла, потому что нельзя потерять то, чего нет.

PPS Если после Дональда на президентство в США будет реально претендовать кто-нибудь из его потомков, как это было с кланом Бушев, то цифрово тоталитарный Китай, к сожалению, действительно станет надеждой на общую судьбу человечества.