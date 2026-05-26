Ударами по Украине Путин пытается убедить всех, что он не слаб

У россиян страшная истерика. Лавров звонит Рубио и говорит, забирайте посольство из Киева, все топают ножками и рисуют апокалипсис для столицы Украины. Старобельск становится второй Одессой имени 2 мая. Взрослых мужчин пилотов дронов будут хоронить как жениха в платьях. Что происходит?

Лето 2025: пока тепло россияне отвлекаются от атаки на энергетику и атакуют Киев, фокусируясь на военных заводах и производителях дронов.

Лето 2026: пока тепло россияне отвлекаются от атаки на энергетику и атакуют Киев, фокусируясь на военных заводах и производителях дронов. И устраивают истерику, уверяя, что эти удары это страшная месть и что Киев теперь обречен и что дипломаты должны уехать.

Что произошло? Почему есть истерическое дополнение? Зачем все это? Ведь суть ударов не меняется. И сила их зависит только от способности. Чем могут, тем и бьют.

И да, на этот раз немного больше баллистики. Но в прошлом году нас больше пугали сотни и сотни шахедов. И мнение, что так будет каждую ночь и это не остановить.

Россияне и тогда и сейчас били в полную способность. Били по украинскому ВПК, потому что это угроза.

Но есть ли теперь и истерика? Для кого она?

Скорее всего, для простых и не очень простых россиян. Не так просто это все сопровождается нашествием ботов в соцсетях, которые рассказывают, что вот что может Путин, что вы зря смеялись, что он не может Киев за три дня. Что он может...

Такая манера мужа импотента, который бьет свою жену, потому что уже не способен ее удовлетворить.

Миллионы статей за последние недели о настроениях в России. Каждое важное западное издание написало, что Путин ощущается слабым, что окружение разочаровано, что общество фрустрировано. И на эту слабость Путин ответит. Ибо в России диктатор не может быть слабым. Это смертельно опасно.

Может ли он ответить на фронт? Нет, там русская армия стагнирует.

Может ли он опрокинуть стол и напасть на страну НАТО? Это стремно. Тем более, не очень разумно открывать второй фронт, когда на первом дела обстоят плохо.

Напасть из Белоруссии? Этакая задача - лезть теми же силами через заминированные леса. Новых солдат у него нет, а белорусы еще те воины и точно не горят желанием умирать за старого пердуна из Кремля из-за его импотенции. А еще и Лукашенко сопротивляется.

И что остается? Демонстрация силы. Из-за истерики. Те же обстрелы, но с вниманием на них. Усиленные не ракетами, а словами. Которые должны убедить всех вокруг Кремля, что Путин силен. Как никогда. И что не пора смотреть лебединое озеро.

Может ли это быть зеркалом нашего давления во время парада? Русские больны, поэтому это может быть одним из ответов. Разница лишь в том, что украинские возможности существенно выросли и мы могли это делать в этом году, а российские возможности такие как и были.

А что мы? А для нас ничего нового. Это было уже. Это не должно повлиять на украинское сопротивление. И не изменит наше мнение ни о Путине, ни о россиянах.